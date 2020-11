Mulan: Il live action disponibile in 4K UHD, Bluray e DVD dall’11 Novembre

Dopo il grande successo del capolavoro d’animazione che ha emozionato il pubblico di tutto il mondo per oltre vent’anni, Mulan torna in versione live-action. Definito “visivamente stupendo e ricco di azione” (Brian Truitt, USA Today), il nuovo film Disney live action reinterpreta l’antica leggenda cinese.

L’epico film diretto da Niki Caro sarà disponibile a partire dall’11 novembre in formato 4K UHD, Blu-Ray e DVD. Per la prima volta i fan potranno guardare direttamente da casa anche il classico d’animazione Disney Mulan in formato 4K UHD. I due film, inoltre, saranno acquistabili anche in versione cofanetto, che include Blu-Ray e DVD di entrambi.

Mulan – live-action

L’acclamata regista Niki Caro dà vita all’epica storia della leggendaria guerriera cinese nel film Disney Mulan, in cui una giovane donna senza paura rischia ogni cosa per proteggere la propria famiglia e il proprio Paese, diventando uno dei più grandi guerrieri che la Cina abbia mai conosciuto. Quando l’Imperatore della Cina decreta che un uomo per ogni famiglia dovrà arruolarsi nell’Armata Imperiale per difendere il Paese dall’attacco degli Invasori del Nord, Hua Mulan, la figlia maggiore di un rispettato guerriero, prende il posto del padre malato. Dopo essersi travestita da uomo ed essersi arruolata con il nome di Hua Jun, Mulan verrà messa alla prova in ogni momento del suo cammino e dovrà trovare la propria forza interiore e dimostrare tutto il suo autentico potenziale. Nel corso di questo epico viaggio si trasformerà in una stimata guerriera guadagnandosi il rispetto di una nazione riconoscente e l’orgoglio di un padre.



Mulan – film d’animazione

L’iconico classico d’animazione Mulan, che trasforma l’antica leggenda cinese in un autentico gioiello d’animazione, sarà disponibile dal 10 novembre per la prima volta in 4K UHD. Il nuovo formato farà rivivere ai fan la magia e le emozioni dell’avventura di Hua Mulan, fino alla battaglia mozzafiato in cui la guerriera lotta per difendere l’onore della sua famiglia e il destino dell’intera nazione.



CONTENUTI EXTRA

Mulan – live action (4K UHD e Blu-Ray)Featurettes: Aggiornare un classico – Approfondimento sui modi in cui i filmmakers hanno reso omaggio al classico d’animazione dando vita a un’epica avventura live-action per le generazioni contemporanee Mulan con un altro nome – Incontro con l’attrice protagonista Yifei Liu per scoprire il suo percorso di avvicinamento a Mulan, dai casting alla battaglia sullo schermo “Il fiume del passato reprise” Essere cattivi – Gli attori Jason Scott Lee e Li Gong raccontano la loro trasformazione nel malvagio duo che minaccia l’impero cinese, tra allenamenti intensi, costumi spettacolari e molto altro Riflessioni di Mulan – Entra negli studi di registrazione per scoprire cosa ha ispirato le musiche e il sonoro del film e ascoltare Yifei Liu mentre registra la più iconica delle canzoni di Mulan Mulan originale – Ming-Na Wen, voce di Mulan nel classico di animazione Disney, riflette sulla sua esperienza e sul cameo a lei dedicato nel film live-action Scene eliminate (alcune con il commento di Niki Caro): Le piccole sorelle cuciono Mulan cuce da bambina all’età adulta Mulan incontra il falco nella foresta Mulan sott’acqua salvata dalla Fenice Mulan e i Rouran Il Consigliere torna dalla strega

Music Videos: “Reflection” (2020), concept video interpretato da Christina Aguilera “Reflection” (2020), video con testi interpretato da Christina Aguilera “Reflection” (2020), video-clip (in mandarino) interpretato da Yifei Liu “Reflection” video-clip (in inglese) interpretato da Yifei Liu “Loyal Brave True”, concept video (in inglese) interpretato da Christina Aguilera “Loyal Brave True”, concept video (in spagnolo) interpretato da Christina Aguilera “Loyal Brave True”, video con testi (in inglese) interpretato da Christina Aguilera “Loyal Brave True”, video con testi (in spagnolo) interpretato da Christina Aguilera

Mulan – film d’animazioneScene eliminate: “Lasciali nel dubbio” Le cronache del prologo Prologo del Teatro delle Ombre Shan-Yu distrugge il villaggio Il nostro posto Shan-Yu distrugge il villaggio Il sogno ad occhi aperti di Mulan Il sogno dell’Imperatore Musiche classiche e featurettes: “I’ll Make a Man Out of Yout”, video-clip interpretato in mandarino da Jackie Chan “Reflection”, video-clip interpretato da Christina Aguilera “Reflejo”, video-clip interpretato in spagnolo da Lucero “True to Your Hearth” video-clip interpretato da Raven Le canzoni di Mulan: il produttore Pam Coats, il compositore Matthew Wilder e l’ideatore dei testi David Zippel ripercorrono il processo di creazione delle musiche di Mulan, soffermandosi sui motivi che hanno portato al loro posizionamento nelle carie scene del fillm, sulle emozioni che riescono a sucitare nel pubblico e su come possono essere interpretate per anticipare gli sviluppi della storia. È inclusa anche una clip che mostra agli spettatori il dietro le quinte della registrazione del brano “Riflesso” Il percorso internazionale di Mulan: I filmmaker Disney approfondiscono il modo in cui i film d’animazione Disney vengono trasposti in 35 lingue diverse, processo che comporta il coinvolgimento dei migliori traduttori, la scelta dei migliori doppiatori e l’adozione di tutte le accortezze necessarie a preservare l’integrità del film originale Presentazione multi-lingua: Mulan è stato tradotto in diverse lingue per il pubblico di tutto il mondo. Ascolta alcuni esempi della sequenza musicale “I’ll Make a Man Out of You”, incluse le versioni in francese, mandarino, giapponese, svedese e altre ancora

SPECIFICHE TECNICHE:

Durata: 1 ora e 50 minuti circa; Aspect Ratio: 2.39:1; Audio: 4K UHD: Inglese 7.1.4 Dolby Atmos; Italiano, Tedesco, Giapponese, Spagnolo latino-americano Dolby Digital Plus 7.1; Francese canadese Dolby Digital 5.1; Inglese audio descrittivo Dolby Digital 2.0;

BLU-RAY: Inglese 7.1.4 Dolby Atmos; Italiano, Francese, Spagnolo, Tedesco DTS 5.1; Inglese DTS-HD MA 2.0; Inglese audio descrittivo, Ceco, Polacco Dolby Digital 5.1; Sottotitoli: 4K UHD: Italiano, Inglese per non udenti, Tedesco, Giapponese, Spagnolo latino-americano, Francese canadese;

BLU-RAY: Italiano, Inglese per non udenti, Tedesco, Ceco, Polacco; Rating: Film per tutti;