Le migliori serie dedicate ai Vichinghi

Con il successo di The Vikings, serie che ha ottenuto un grande successo e terminata l’anno scorso, andiamo oggi a vedere quali sono le alternative da poter vedere. Per molti magari, con l’ultimo episodio di The Vikings ha destato qualche perplessità lasciando anche l’amaro in bocca per un finale inaspettato. C’è da dire però che su quella scia di episodi ricchi di pathos e carichi di emozioni, molti hanno deciso di concentrare le proprie produzioni sui vichinghi andando ad esplorare così molte ambientazioni tipiche del popolo norreno. Ma andiamo a vedere insieme quali sono le migliori serie sui vichining disponibili anche sulle piattaforme di streaming.

Chi sono i Vichinghi

I Vichinghi, o popolo norreno, sono coloro che vengono definiti tale nella storia per essere guerrieri irruenti, ma al tempo stesso anche abili navigatori che conquistavano territori e bottini per poi commercializzarli con altri popoli dell’epoca. Tuttavia, seppur abili combattenti, non tutti i norreni vivevano una vita così carica, ma esistevano anche alcuni che si volgevano a compiti meno aggressivi e più pacifici, coltivando i campi e costruendo armi e le stesse navi “da guerra”. Ciò che li differenzia da altri popoli dell’epoca, seppur ce ne fossero altri di conquistatori, è il metodo e l’aggressività con cui depredavano le loro vittime.

The Last Kingdom

Come prima serie da suggerirvi c’è sicuramente “The Last Kingdom”, stagioni realizzate dagli stessi creatori di The Vikings. La storia è ambientata intorno alla fine del 870 e dove il protagonista è Uhtred, strappato dalla sua famiglia natia inglese e cresciuto dai Vichinghi. Il giovane, ormai cresciuto cercherà di ottenere vendetta a causa della morte dei suoi familiari adottivi e si muoverà sempre al centro tra il popolo norreno e quello inglese e nella guerra in atto tra i due. Infatti mentre i norreni cercheranno di mantenere attive le proprie conquiste e impossessarsi del regno di Northubria, gli inglesi tenteranno di tutto per fermarli e difendersi. Ambientazione molto caratteristica, e una serie che non farà perdere l’interesse grazie ai tanti colpi di scena.

Norsemen

Un’altra serie, più nuova rispetto alla prima, è Norsemen. Anche questa è disponibile su Netflix ed è ambientata intorno al 790 (poco prima di quella di Last Kingdom). A differenza del precedente, qui l’attenzione è più focalizzata sulla vita del popolo norreno anziché sulle loro conquiste ed è meno serioso introducendo anche scene divertenti in toni assolutamente allegri.