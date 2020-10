LUPIN III THE FIRST disponibile da oggi

Dopo il grande successo in digitale, Lupin III – The First arriva finalmente in home video grazie ad Anime Factory, l’etichetta di proprietà di Koch Media che racchiude il meglio dell’offerta Anime. Grazie all’impressionante lavoro di computer grafica dello studio Marza, già produttore di film d’animazione di successo come Capitan Harlock 3D e Sonic – Il film, Lupin e la sua squadra arrivano in DVD e Blu-ray™ da oggi, 29 ottobre 2020, con una nuova sorprendente veste grafica e in una spettacolare e originale avventura!

Il maestro Monkey Punch, che fin da subito aveva disegnato manga in ambiente digitale traendo il massimo vantaggio dai personal computer per la grafica, è stato il primo presidente dell’Associazione Manga Digitali e aveva atteso con impazienza per lunghi anni un Lupin in 3DGC. In un’intervista rilasciata all’uscita di Lupin III vs Detective Conan – Il Film, aveva dichiarato scherzosamente: “La prossima volta lo voglio vedere in 3D”.

Il titolo di quest’opera, “The First”, oltre a indicare la comparsa del diario di Bresson, unico fatale tesoro che Lupin I non è riuscito a rubare, significa anche che si tratta della prima regia di Takashi Yamazaki (Doraemon – Il film) per questo brand, che è il primo “Lupin III” realizzato con animazioni 3DCG e la prima opera da commemorare come l’ingresso dirompente del personaggio in una nuova era. L’edizione italiana del film ha confermato il cast dei doppiatori originali della serie, come avvenuto in Giappone.

Il nuovo, incredibile film del ladro gentiluomo più amato al mondo arriva in due fantastiche edizione in DVD e Blu-ray™, che contengono 6 card da collezione, un booklet esclusivo di 24 pagine con interviste al regista, schede personaggi e note di produzione, e i seguenti contenuti extra:

Speciale Doppiaggio : Stefano Onofri, Alessandra Korompay, Rodolfo Bianchi, “In sala doppiaggio”

: Stefano Onofri, Alessandra Korompay, Rodolfo Bianchi, “In sala doppiaggio” Sequenze titoli italiana e textless

Teaser

Original Preview

Trailer cinematografico

Trailer Anime Factory

SINOSSI

Lupin III ritorna in una colossale rapina in giro per il mondo per rubare il misterioso Diario di Bresson: l’unico oggetto che suo nonno non è stato in grado di trafugare.

Il Diario racchiuderebbe oscuri segreti di grandissimo interesse anche per una malvagia organizzazione contro cui Lupin, Jigen, Goemon, Fujiko e perfino Zenigata, dovranno scontrarsi per impossessarsi delle enigmatiche memorie di Bresson. Da Parigi al Brasile, Lupin e la sua banda, insieme alla loro nuova complice Laetitia, una giovane aspirante archeologa, vivranno un’epica avventura mai vista prima!