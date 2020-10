Infinity – Le uscite di Novembre 2020

Con l’arrivo di Novembre e la stagione invernale, anche Infinity si rinnova proponendo tantissimi titoli tra Film, animazioni ed esclusive Infinity Premier. E per questa nuova stagione, Infinity propone qualche titolo horror, non possono mancare i Supereroi e qualche commedia divertente e romantica.

Infinity – Film di Novembre

Tra i titoli che arriveranno per il mese di Novembre, c’è Joker previsto per il 14 Novembre 2020. Film del 2019 che vede come protagonista Joaquin Phoenix nei panni dell’omonimo personaggio della DC Comics: JoKer. Ad affiancarlo un cast di eccezione come Robert de Niro, Frances Conroy e Brett Cullen.

Interceptor – dal 1 Novembre

Interceptor: Il guerriero della strada – dal 2 Novembre

Le regine del crimine – dal 4 Novembre

A quiet place: un posto tranquillo – dal 5 Novembre

Maradonapoli – dal 6 Novembre

Non aprite quella porta: l’inizio – dal 9 Novembre

Lost River – dal 12 Novembre

Ocean’s 8 – dal 13 Novembre

Una piccola impresa meridionale – dal 13 Novembre

Joker – dal 14 Novembre

Blu Profondo 2 – dal 15 Novembre

Alex & Me – dal 16 Novembre

Dunkirk – dal 18 Novembre

Amici come prima – dal 19 Novembre

Conta su di me – dal 23 Novembre

La dea Fortuna – dal 25 Novembre

Club Life – dal 26 Novembre

Gravity – dal 27 Novembre

I vichinghi – dal 27 Novembre

Pure country: una canzone nel cuore – dal 27 Novembre

Prisoners – dal 27 Novembre

Infinity – Animazione di Novembre

Ed anche per i più piccoli, ma anche per i grandi, arrivano le avventure di Shrek, l’orco più amato con i due film d’animazione “Shrek terzo” e il “Vissero felici e contenti” disponibili rispettivamente dal 3 e 4 Novembre.

Shrek terzo – dal 3 Novembre

Shrek e vissero felici e contenti – dal 4 Novembre

Il gatto con gli stivali – dal 6 Novembre

Infinity Premiere di Novembre

E con Infinity Premiere, la piattaforma di streaming propone 4 titoli assolutamente da vedere, come la storia di Harley Quinn interpretato da Morto Robbie, un film basato sul gruppo Birds of Prey dell’Universo DC. All’interno del film sono presenti personaggi di rilievo come Ewan McGregor, Rosie Perez e Chris Messina.