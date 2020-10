Amazon Prime Video – Novembre 2020

Amazon Prime Video torna con una programmazione ricca di contenuti per il mese di Novembre. Tanti titoli in arrivo tra Film, Serie TV, esclusive Amazon e diverse animazioni e documentari. E in vista della stagione invernale, non possono mancare film da salotto per trascorrere le serate in completo relax con i supereroi preferiti.

Amazon Prime Video: I Film di Novembre

Tra i film previsti per la stagione invernale, arriva su Amazon Prime Video, il film di Spider – Man: Homecoming previsto per il 29 Novembre 2020. Ci troviamo 8 anni dopo l’incontro di Peter Parker con gli Aevengers. Spiderman avrà modo di dimostrare il suo valore proteggendo la città da loschi criminali aiutato dai suoi amici che nel frattempo hanno scoperto la sua identità. Vedremo in questo film comparse di Capitan America ed Iron Man.

Dick & Jane – Operazione furto – dal 1 Novembre

Terminator – dal 1 Novembre

The Courier – dal 1 Novembre

Above Suspicious – dal 2 Novembre

S.W.A.T – Squadra speciale anticrimine – dal 2 Novembre

Anja – Real Love Girl – dal 3 Novembre

XXX – dal 5 Novembre

XXX 2: The Next Level – dal 5 Novembre

Ferro: dal 6 Novembre 2020

Stealth – Arma Suprema – dal 6 Novembre

Boy Erased – Vite cancellate – dal 10 Novembre

Widows – Eredità Criminale – dal 13 Novembre

Il Talento del Calabrone – dal 18 Novembre

Forse è solo mal di mare – dal 19 Novembre

Force of Nature – dal 23 Novembre

Uncle Frank – dal 23 Novembre

Bohemian Rhapsody – dal 27 Novembre

Spider-Man: Homecoming – dal 29 Novembre

Amazon Prime Video: Le Serie TV di Novembre

Amazon Prime Video fa il boom nel mese di Novembre proponendo diverse serie nuove e datate, ma anche esclusive come The Pack. La nuova serie è basata sul legame tra esseri umani e cani ed è composta da 10 episodi che andranno in onda a partire dal 20 Novembre. In realtà è una serie no fiction dove 23 squadre di cani con i propri padroni si sfideranno in un’avventura che si svolgerà intorno al mondo.

Demon Slayer (I stagione) – dal 1 Novembre

Steins; Gate (I Stagione) – dal 1 Novembre

This is Us (IV stagione ) – dal 4 Novembre

Alex Rider (I stagione) – dal 12 Novembre

Macgyver (tutte le stagioni) – dal 15 Novembre

Hawaii Five – 0 (stagione VII) – dal 19 Novembre

Motherland: Fort Salem – dal 20 Novembre

The Pack – dal 20 Novembre

Amazon Prime Video: Animazione / cartoni di Novembre

E per il mese di Novembre, arriveranno anche due OAV di Lupin III: La bugia di Fujiko Mine e La Tomba di Jigen Daisuke. Sono film lunghi presi proprio dall’omonima saga animata. Oltre questi anche Piovono polpette, un film di animazione che arriverà sulla piattaforma il 28 Novembre 2020.

Lupin III – La bugia di Fujiko Mine – dal 23 Novembre

Lupin III – La tomba di Jigen Daisuke

Piovono Polpette – dal 28 Novembre

Amazon Prime Video: Documentari di Novembre

E per quanto riguarda i documentari, arriverà a fine Novembre un cortometraggio in cui il campione della Roma, Francesco Totti, si racconta. Scopriremo della sua carriera, il suo approccio allo sport e molto altro.