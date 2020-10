Disney +: Le uscite di Novembre 2020

E anche Disney non può tirarsi indietro nel mese di Novembre e propone ai suoi clienti tantissimi contenuti interessanti e assolutamente invernali. Tra film di Natale, serie tv tanto attese come The Mandalorian 2 o anche documentari interessanti come quelli su Marvel e Topolino, Disney garantisce un Novembre ricco di contenuti.

Disney+ : Cartoni di Novembre

Tra i cartoni e film di animazione in previsione per il periodo di Novembre, c’è L’era Natale previsto per il 6 Novembre su Disney +. Questo è il sequel dell’Era Glaciale dove la famosa banda di amici raggiunge il Polo Nord per salvare il Natale e aiutare Babbo Natale a consegnare tutti i regali. Un film d’animazione divertente e con momenti in cui la risata sarà contagiosa.

Frozen: Le avventure di Olaf – dal 6 Novembre

L’era Natale – dal 6 Novembre

Lego Star Wars – Christmas Special – dal 17 Novembre

Disney+ : Film di Novembre

E anche su Disney non può mancare il classico film di Natale con un’ambientazione assolutamente invernale. Nel film la protagonista è Noelle, la figlia di Babbo Natale che cercherà di aiutare suo fratello Nick a prendere le redini della famiglia dopo che su padre Santa Claus si prepara ad andare in pensione.

Black Beauty: Autobiografia di un cavallo – dal 27 Novembre

Noelle – dal 27 Novembre

Inoltre sono previsti per la fine Novembre (dal 27) alcuni tra i classici film di Bud Spencer e Terence Hill, per trascorrere le serate tra risate e divertimento. I film che arriveranno sulla piattaforma sono:

Altrimenti ci arrabbiamo

Banana Joe

Io Sto con gli Ippopotami

Disney+ : Serie TV di Novembre

E anche su Disney+ arriva la saga tanto attesa: The Mandalorian 2. Dai trailer promo di questa nuova serie, si vede Moff Gideon alla continua presa della ricerca del bambino che si trova in mano a Mando, il Mandaloriano che cerca di allontanarsi dall’impero e di proteggere il piccolo dai cattivi. La serie comincia con loro due sulla barca, ma dove staranno andando? Lo scopriremo dal 6 Novembre 2020.

Ecco i Muppets – dal 6 Novembre

I cavalieri di Castecorvo – dal 6 Novembre

The Mandalorian 2 – dal 6 Novembre

Disney+ : Documentari di Novembre

Disney colora questa stagione invernale di rosso regalandoci due tra i più bei documentari della stagione. Avremo modo di vedere il mondo di Topolino dal 18 Novembre e il mondo Marvel con il dietro le quinte il 20 Novembre.