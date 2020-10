Tim Vision: Le uscite di Novembre 2020

E con l’inizio di Novembre ormai alle porte, Tim Vision come i suoi concorrenti propone nuovi titoli che potremo vedere in streaming direttamente da inizio mese. Tanti film, serie tv e qualche contenuto per i più piccoli, insomma si preannuncia una programmazione invernale molto interessante. Ma andiamo a scoprire insieme cosa le sorprese di Tim Vision per i suoi clienti.

Tim Vision: I film di Novembre

Tim Vision per il mese di Novembre propone nel suo vasto catalogo titoli di nuovi film e classici. Tra i vari titoli in arrivo c’è il pluripremiato “Green Book“, un film candidato all’oscar nel 2019 e vincitore di ben tre riconoscimenti. La storia è ambientata nella New York degli anni 60 e racconta dell’amicizia tra il pianista Don Shirley e del suo autista Tony Lyp. All’interno del film vengono presentati più volte contenuti sociali come il razzismo.

Green Book

Il Mistero della casa del tempo

Non sposate le mie figlie 2

Rex: un cucciolo a palazzo

Robin Hood: l’origine della leggenda

Un uomo tranquillo

Van Gogh: sulla soglia dell’eternità

TimVision: Le serie TV di Novembre

Tim Vision nel mese di Novembre metterà a disposizione dei suoi clienti il finale di stagione di Mrs America. La miniserie di 9 episodi è giunta al termine e avremo modo di vedere l’ultimo episodio. La serie è incentrata sulla politica degli anni 70 dove si è cercato, anche con azioni di dure, di dare parità dei diritti a tutti i cittadini. Una delle protagoniste è Cate Blanchette, premiata con un Oscar nel 2019.

Mad Man (Stagione 1-7)

Mrs America

TimVision:Contenuti per bambini

Per i bambini Tim Vision questa volta propone “La volpe Sophia filosofa e Aldo Masullo“, un misto tra un cartone e un documentario in cui una simpatica volpe si arrampica nello studio di Aldo Masullo e insieme si porranno delle domande molto istruttive per i bambini.

TimVision: Contenuti a Noleggio

Su Tim Vision c’è anche la possibilità di accedere a dei contenuti a noleggio e questo mese propone: