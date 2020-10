The Mandalorian 2: in arrivo la nuova stagione

E dopo essersi conclusa con grande successo la prima stagione di The Mandalorian, siamo pronti a ributtarci nel mondo futuristico galattico con la nuova stagione prevista per il prossimo 30 Ottobre 2020.

Novità su The Mandalorian 2

Ed è proprio per i clienti di Disney+ che sarà possibile vedere in anteprima la nuova stagione prevista per il 30 Ottobre 2020. E la nuova season, come si può vedere dal video ufficiale promo, mostra Moff Gideon in continua ricerca del Bambino sempre protetto dal mandaloriano Mando dopo che questi sono riusciti a scappare dal tentativo del cattivo di catturarli. Ed è proprio in questo nuovo episodio che vediamo il bambino e Mando a bordo di una piccola barca, forse scappano verso altri luoghi cercando da allontanarsi dai soldati di Gideon. Ma lo scopriremo nel corso della prima puntata.

Nel frattempo però vedremo lo stato in cui si trova l’Impero Galattico a seguito di quello che è accaduto a fine della stagione precedente. Da quello che si evince dalle locandine e dallo stesso trailer, i protagonisti sono gli stessi con qualche aggiunta che forse vedremo nel corso degli episodi successivi. Da quello che è stato comunicato dai creatori della serie, potrebbe protrarsi per diversi anni, sicuro fino alla quarta.

Specifiche

Titolo Originale: The Mandalorian | Creatore: Jon Favreau | Produttore esecutivo: Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Dave Filoni, Colin Wilson | Stagioni: 2 | Episodi per stagione: 9 | Durata episodio: 36 – 41 minuti | Genere: Azione, Avventura, Fantascienza | Personaggi: Il Mandaloriano (Mando), Il bambino, Greef Karga, Il Cliente, Dottor Pershing, Kuil, IG-11, Carasynthia, Peli Motto, Toro Calican, Fennec Shand, Ranzar detto Ran, Burg, Q9-0, Qin, Gideon, Armaiola.

Sinossi

La serie di The Mandalorian è ambientato in u’epoca futuristica dove protagonisti sono un Mandaloriano di nome Mando ed un bambino da proteggere. Siamo proprio dopo la caduta dell’Impero e poco prima del regno del Primo Ordine. Sarà questo giovane Mandaloriano a dover affrontare pericolose avventure per la galassia, in ribellione all’autorità della Nuova Repubblica.