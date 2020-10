L’organo genocida: Recensione, Trailer e Screenshot

Dopo avervi parlato de l’Impero dei cadaveri e Harmony, quest’oggi vogliamo condividere con voi la Recensione de l’Organo Genocida, l’ultima delle 3 opere prodotte da Satoshi Itoh, noto come Project Itoh, autore dei romanzi che hanno ispirato i lungometraggi a tema fantascientifico.

Prima di iniziare vi anticipiamo che l’Organo Genocida come i precedenti film, è disponibile per l’acquisto nei formati DVD e Bluray, distribuito come sempre da Koch Media (Anime Factory). Qualora foste interessati a visionare l’opera, potete trovarla anche sulla piattaforma Amazon Prime Video, come le precedenti del resto.

A seguire dunque ciò che l’ultimo titolo di Itoh ha da offrire.

L’organo genocida Recensione

Il film debuttò per la prima volta nelle sale cinematografiche nel 2017. L’organo genocida porta gli spettatori nella Sarajevo del 2015, un secolo dopo gli avvenimenti riguardanti il primo conflitto mondiale, il quale ha causato numerose vittime e distruzioni nel mondo.

La capitale della Bosnia–Erzegovina è nuovamente al centro di una guerra, a causa dell’esplosione di un ordigno nucleare rudimentale, che ha raso al suolo la città, costringendo i governi occidentali a imporre una serie di misure di controllo e sorveglianza che restringono le libertà individuali, al fine di evitare ulteriori atti di terrorismo.

L’economia prospera, ed i governi mondiali vivono in armonia, fino a quando in alcuni paesi si verificano dei genocidi, riconducibili ad un certo John Paul. La CIA incaricherà un agente speciale di nome Clavis Shepard per indagare sulla vicenda. L’organo genocida è un lungometraggio animato dai toni maturi, dove violenza e splatter sono all’ordine del giorno, con cruenti scene che rappresentano gli aspetti più oscuri dell’umanità.

Nel film vi sono continui e chiari riferimenti al celebre scrittore Boemo Franz Kafka, con monologhi, pensieri e scambi di battute tra i protagonisti. Il più delle volte l’Anime antepone la riflessione all’azione, calando il ritmo della stessa, al fine di focalizzare l’attenzione dello spettatore su, grado di libertà del singolo individuo e se sia lecito o meno sacrificare qualcuno per evitare azioni terroristiche.

L’organo genocida è un’Anime rivolto principalmente ad pubblico maturo più che infante, con cruenti scene a tematiche di natura politica ed economica, in un futuro in cui l’umanità è soggetta a controlli, al fine di evitare l’insorgere di problemi socioali. Per assicurarsi il successo nel completamento di ciascuna missione, le emozioni degli agenti speciali sono costantemente sotto controllo.

L’organo genocida propone degli effetti speciali e animazioni in computer grafica, le quali conferiscono uno stile più serio che giocoso all’intera opera, con un doppiaggio che rende giustizia a ciascun personaggio, ed una colonna sonora che si sposa alla perfezione con l’intera opera. Nell’edizione fisica è possibile trovare non solo il disco con anteprime, trailer, video commerciale e sequenze ma anche un booklet cartaceo di 28 pagine, il quale include disegni dei personaggi, gallery, illustrazioni, note ed altro ancora, con una MAXI CARD in omaggio che raffigura la locandina del Film.

L’organo genocida Trailer