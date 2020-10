Anche se il mondo finisse domani: Recensione, Trailer e Screenshot

Come ogni mese, quest’oggi vogliamo proporvi la Recensione di Anche se il mondo finisse domani, un lungometraggio animato distribuito da Koch Media (Anime Factory), che abbiamo avuto il piacere di visionare in Bluray per voi di recente.

Se ci seguite da tempo sapete che spesso vi parliamo non solo di Anime ad episodi ma anche lungometraggi, a volte drammatici altre volte romantici, ricchi di azione e momenti splatter. A seguire dunque le nostre impressioni sul titolo.

Anche se il mondo finisse domani Recensione

Anche se il mondo finisse domani racconta la storia di una sorta di multiverso, 2 terre parallele che condividono i medesimi abitanti e luoghi, seppur diversificati tra loro. Il filo che unisce le controparti di ciascun abitante, fa si che alla morte di una muoia inevitabilmente anche l’altra.

A causa di un’esperimento malriuscito, la Terra subisce una mutazione, dando vita ad una seconda, situata in una dimensione parallela. In una Terra la vita scorre normalmente, nell’altra invece il mondo è in Guerra, il Giappone oramai distrutto viene governato da una regina, gestita da una malvagia organizzazione o forse dovremmo dire setta.

La trama ruota attorno a 2 protagonisti, entrambi dei liceali in un pianeta, ma dall’altra regnante e guerriero. Ogni protagonista avrà il compito di eliminare la controparte dell’altro sulla Terra della dimensione opposta, una storia ricca di colpi di scena, momenti strappalacrime e anche una piccola ma importante dose di romanticismo ed ironia.

La prima caratteristica che rende unico il lungometraggio risiede nel comparto grafico o design utilizzato per la sua realizzazione. Non è il classico stile Anime visto molte e molte volte, ma propone delle animazioni che sembrano uscite da videogiochi come Code Vein e Dragon Ball FighterZ, tanto per citarne qualcuno.

Le animazioni sembrano scattose, i personaggi realizzati in un 3D cell shading, uno stile decisamente unico per un lungometraggio animato, che lo si ama o si odia fin da subito, ma che bisogna ad ogni modo convinverci per assaporare ciò che realmente il titolo ha da offrire, da una trama mai banale e coinvolgente, ad una buona caratterizzazione dei personaggi.

Ad arricchire il tutto vi è una colonna sonora in giapponese ma sottotitolata in italiano, con brani piacevoli da ascoltare e con un significato profondo e indelebile.

I personaggi vengono rappresentati con una caratterizzazione unica, la quale li differenzia non solo con gli altri ma anche con le loro controparti. Se da un lato abbiamo un liceale debole, timoroso e insicuro, dall’altra un giovane guerriero, impavido e disposto a tutto per raggiungere il suo scopo.

Nella versione Bluray troverete sia il Film che contenuti Extra tra cui il Trailer, lo spot commerciale, l’Anteprima originale ed altro ancora, nulla di eclatante insomma. Interessante invece il contenuto dell’edizione limitata, la quale include il Disco con il Film, cartoline esclusive ed un booklet cartaceo, dove al suo interno sono riportate le descrizioni dei personaggi e alcune scene tratte dal Film.

Anche se il mondo finisse domani è romantico, drammatico e ricco d’azione, colpi di scena e momenti strappalacrime, qualora abbiate la lacrima facile, ma con un piccolo spiraglio di comicità, quasi a voler spezzare il ghiaccio. Un Film che merita tutta la vostra attenzione.

Anche se il mondo finisse domani Trailer