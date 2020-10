Disney + : Le uscite di Ottobre

Seppur il nome Disney si associ al mondo dei più piccoli, la piattaforma in realtà è ricca di contenuti davvero interessanti, non sono solo cartoni! E per il mese di Ottobre, e proprio in vista della stagione autunnale ormai giunta, Disney + presenta diversi titoli davvero interessanti tra Film, Serie TV e cartoni animati. Tra i titoli presenti a partire da Ottobre 2020, non possiamo non presentare la seconda stagione di Mandalorian, che torna con nuovi episodi dopo il grande successo della prima Season. Inoltre all’interno della piattaforma streaming sarà possibile vedere diversi film del panorama italiano con alcuni titoli tra i più famosi del trio Aldo, Giovanni e Giacomo.

Disney +: Film

Sulla piattaforma streaming, tornano per il mese di Ottobre, anche vecchi film come “Tre Uomini e una gamba“. Il film ha come protagonisti il trio di Aldo, Giovanni e Giacomo, con una trama divertente e a tratti ricca di suspance. Inoltre Disney+ presenta “La storia di Olaf“, un cortometraggio assolutamente da non perdere.

Pensavo fosse amore invece era un calesse (disponibile dal 2 Ottobre)

Il piccolo diavolo (disponibile dal 2 Ottobre)

Scusate il ritardo (disponibile dal 2 Ottobre)

Le vie del Signore sono infinite (disponibile dal 2 Ottobre)

Nuvole (disponibile dal 16 Ottobre)

Tre Uomini e una gamba (disponibile dal 16 Ottobre)

Ferdinand (disponibile dal 16 Ottobre)

Chiedimi se sono felice (disponibile dal 16 Ottobre)

Sara e Marti – Il film (disponibile dal 23 Ottobre)

Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali

I Pinguini di Mr. Popper

Disney+: Serie TV

Anche per quanto riguarda le serie TV, Disney torna con Mandalorian e la sua seconda stagione a partire dal 30 Ottobre 2020. Al tempo stesso presenta anche una serie tv per i più piccoli, precisamente Pj Masks – Superpigiamini che sarà disponibile a fine mese.

Violetta – III stagione (disponibile dal 2 Ottobre)

Sara e Marti #Lanostrastoria (disponibile dal 9 Ottobre)

Sony Luna (disponibile dal 9 Ottobre)

Descendants 3 (disponibile dal 23 Ottobre)

The Mandalorian (disponibile dal 30 Ottobre)

Zombies 2 (disponibile dal 30 Ottobre)

Pj Masks – Superpigiamini (disponibile dal 30 Ottobre)

Disney+: Documentari & Cortometraggi

E non possono mancare documentari interessanti all’interno della piattaforma Disney +, come ad esempio Vita da scimpanzé, un documentario molto utile per imparare nozioni e scoprire tante novità e i retroscena della vita di questi piccoli animali.