Tim Vision: Le uscite di Ottobre

Come i suoi concorrenti, anche Tim Vision presenta le sue proposte a tutti i sui clienti con titoli davvero interessanti. Seppur forse meno gettonato rispetto a Netflix, c’è da dire che Tim Vision è un’ottima alternativa sia per quanto riguarda i titoli presenti che per la possibilità di vedere in chiaro molti canali televisivi. Inoltre offre tantissimi contenuti per i più piccoli con una sezione molto ricca di cartoni animati. Ma andiamo a vedere la programmazione del mese di Ottobre, ricordando di vedere i film e serie tv in scadenza e non più disponibili dal mese di Novembre 2020.

Tim Vision: Film

Per quanto riguarda i films, Tim Vision presenta diversi titoli sia di qualche anno fa che più aggiornati. Tra i film di questo periodo, non possono mancare i supereroi come in Ana-Man, personaggio presente già nella saga degli Avengers. Vedremo in questo film, la vita di questo eroe, della sua nascita e dei retroscena che lo hanno spinto ad indossare la famosa tuta che lo rimpicciolisce.

The Hateful Eight

Soldado

Vice – L’uomo nell’ombra

Chiudi Gli occhi

Millennium – Quello che non uccide

Ant-Man

Napoli Velata

Ore 15:17 – Attacco al treno

Money Monster – L’altra faccia del denaro

Il tuo ultimo sguardo

Il Corriere

Un viaggio indimenticabile

Tim Vision: Serie TV

Grande concentrazione è riservata per la nuova mini serie in arrivo sulla piattaforma, composta da 9 episodi che verranno inseriti sulla piattaforma 1 alla settimana. La serie è Mrs America, un telefilm incentrato sul movimento femminista intorno agli anni 70 che si occupano di bloccare l’approvazione dell’Equa Rights Amendment in America. Tra le protagoniste c’è Phillis Schlafly, una classica casalinga che lascia il suo ruolo tipico di donna degli anni 70 per dedicarsi alla difesa del mondo femminile.

Love Life – I stagione (disponibile dal 6 Ottobre)

Mrs America – I stagione (disponibile dal 8 Ottobre)

Grey’s Anatomy – Serie Completa

Killing Eve – I stagione

Skam Italia – II stagione

The Royals -I stagione

Timeless – I stagione

Tim Vision: Intrattenimento per i più piccoli

Anche per i più piccoli Tim Vision presenta diversi titoli tra programmi, film e cartoni animati. Tra le varie proposte c’è Miss Moon, una serie in cui la protagonista è una tata dai poteri magici che ha il compito di occuparsi di tre bambini. Divertente e ricca di scene entusiasmanti.

Will – programma per bambini

Gl incredibili

Alvin e i Chipmunks

Iron Man: Armored Adventures

Vita da giungla alla riscossa

Miss Moon

Tim Vision: Film a Noleggio

E per i più esigenti, Tim Vision ricorda il periodo delle vecchie videoteche mettendo a disposizione alcuni titoli da poter noleggiare. Potrete trovare e vedere sulla piattaforma per tutto il mese di Ottobre: