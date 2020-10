Amazon Prime Video – Le migliori Uscite di Ottobre

E anche per il mese di Ottobre, Amazon Prime Video riserva ai suoi clienti tantissimi titoli interessanti tra film e Serie TV come l’esclusiva The Walking Dead: World Beyond. La serie statunitense, prodotta nel 2020 è in realtà uno spin-off dell’omonima serie televisiva The Walking Dead ed è ambientata 10 anni dopo quello che è stato scatenato sulla terra. Protagoniste di questo spin off sono due giovani ragazze che cercheranno di diventare adulte nel mondo ormai distrutto dai vaganti. La prima stagione, esclusiva Amazon, è composta da 10 episodi.

Amazon Prime Video: Films

Per quanto riguarda i film sulla piattaforma streaming, Amazon presenta diversi titoli inediti (ben 4) e vari film anche datati per rivederli magari su divano in una fredda serata autunnale. E proprio in previsione della stagione invernale alle porte, Amazon regala ai suoi clienti tantissimi titoli interessanti, ideali anche per i più nostalgici.

Film inediti

The Lie (disponibile dal 6 Ottobre)

Black Box (disponibile dal 6 Ottobre)

Evil Eye (disponibile dal 13 Ottobre)

Nocturne (disponibile dal 13 Ottobre)

Vecchi titoli

Charlie’s Angel (disponibile dal 1 Ottobre)

Si muore solo da vivi (disponibile dal 1 Ottobre)

Old Man & The Gun (disponibile dal 1 Ottobre)

The Children Act – Il verdetto (disponibile dal 1 Ottobre)

Un nemico che ti vuole bene (disponibile dal 1 Ottobre)

Non si scherza col fuoco (disponibile dal 2 Ottobre)

The Day After Tomorrow (disponibile dal 4 Ottobre)

Io, Robot (disponibile dal 7 Ottobre)

King Arthur (disponibile dal 8 Ottobre)

The Boy – La maledizione di Brahms (disponibile dal 10 Ottobre)

City of lies – L’ora della verità (disponibile dal 10 Ottobre)

Nessuno come noi (disponibile dal 10 Ottobre)

Maze Runner (disponibile dal 11 Ottobre)

Maze Runner – La fuga (disponibile dal 12 Ottobre)

Un affare di famiglia (disponibile dal 15 Ottobre)

What the Constitution Means to Me (disponibile dal 16 Ottobre)

Marrowbone (disponibile dal 20 Ottobre)

Night Hunter (disponibile dal 22 Ottobre)

Ancora Auguri per la tua morte (disponibile dal 26 Ottobre)

Amazon Prime Video: Serie TV

In questo mese di Ottobre, Amazon Prime Video si riempie di titoli esclusivi per quanto riguarda le serie TV. Infatti vedremo ben 7 Serie disponibili solo su questa piattaforma.

All or Nothing: Tottenham Hotspur (disponibile dal 2 Ottobre)

The Walking Dead: World Beyond (disponibile dal 2 Ottobre)

Savage X Fenty Show (disponibile dal 2 Ottobre)

NOS4A2 – Stagione 2 (disponibile dal 23 Ottobre)

Truth Seekers (disponibile dal 30 Ottobre)

Utopia (disponibile dal 30 Ottobre)

The Challenge: ETA (disponibile dal 30 Ottobre)

Inoltre dal mese di Ottobre saranno disponibili anche varie stagioni di vecchie serie TV e precisamente:

Law & Order – dalla stagione 10 alla 20 (disponibile dal 1 Ottobre)

American Dad – Otto stagioni (disponibile dal 5 Ottobre)

Grey’s Anatomy – Stagione 15 (disponibile dal 5 Ottobre)

Amazon Prime Video: Titoli in scadenza

Attenzione ai titoli in scadenza su Amazon Prime Video. Se state seguendo una serie o volete vedere un film nei prossimi giorni, alcuni titoli a partire da Novembre non saranno più disponibili. Qui di seguito l’elenco dei prossimi in scadenza.