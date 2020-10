The Crown: Quarta Stagione su Netflix

E’ ufficiale, Netflix annuncia la nuova stagione per The Crown. Infatti a partire dal 15 Novembre 2020, su Netflix tornerà Olivia Colman nei panni della regina Elisabetta II in lotta perenne con il mondo fuori dal palazzo e la sua famiglia in cui i problemi sono all’ordine del giorno.

La nuova stagione su Netflix

E dopo aver atteso quasi un anno dall’ultima stagione, torna sulla piattaforma di streaming la quarta stagione che vede Olivia Colman (Elisabetta II) e Josh O’Connor (Principe Carlo) ad affrontare la loro storia d’amore in contrapposizione con la politica del tempo e le manovre in monarchia per mettere ordine laddove si crea caos e rivalità. E precisamente nella quarta stagione si tratterà degli anni che vanno dalla fine degli anni 70 agli inizi degli anni 80. Vedremo all’interno di questa nuova stagione Margaret Thatcher, primo ministro donna dell’epoca interpretata da Gillian Anderson, che avrà dei conflitti con la stessa regina. Al tempo stesso vedremo Emma Corrin che andrà ad interpretare Lady Diana Spencer, una donna molto amata dal popolo britannico e che entrerà quasi in punta di piedi una delle famiglie più celebri della storia inglese.

Altri personaggi che ricompariranno in questa stagione sono Helena Bonham Carter nel ruolo della Principessa Margaret e Tobias Menzies che interpreterà il Duca di Edimburgo. Non mancano anche Erin Doherty nei panni della Principessa Anna, Emerald Fennell nel ruolo di Camilla Parker Bowles, Tom Byrne interpreta il Principe Andrea, Angue Imrie il Principe Edoardo, Charles Dance nei panni di Lord Mountbatten. Presente anche Marion Bailey nei panni della regina Madre e Georgie Glen nel ruolo di Lady Fermoy.

Infatti nella quarta stagione capiremo i vari retroscena della storia tra Carlo e Camilla, i loro incontri, la loro complicità e tutto quello che poi scaturirà una storia d’amore.

Specifiche

Titolo originale: The Crown | Paese: Regno Unito, Stati Uniti d’America | Genere: Storico, Drammatico | Stagioni: 4 – in corso | Episodi: 40 | Durata Episodio: 47 – 61 minuti | Ideatore: Peter Morgan