81 Produce e Shin-Ei Animation annunciano Idolls!

L’agenzia di doppiaggio 81 Produce insieme allo studio di animazione Shin-Ei Animation hanno annunciato il nuovo anime che spopolerà sicuramente tra le giovani ragazze ed è previsto il suo debutto per Gennaio 2021. Per l’occasione, lo studio ha anche aperto il sito ufficiale dove ha svelato alcune anteprime di quello che sarà il nuovo anime al femminile. Oltre le immagini anche notizie sui personaggi.

Una nuova serie al femminile

Il cast è stato selezionato dal programma su YouTube chiamato What Are you, che ha visto ben 84 doppiatori suddivisi in dieci squadre. Questo progetto lanciato dalla stessa produzione a Maggio è stato un ottimo mezzo per selezionare i membri scelti poi per il doppiaggio che sono stati ospiti di uno speciale trasmetto su YouTube il 3 Ottobre 2020.

La storia racconta di 4 giovani ragazze dai 18 ai 20 anni che interpretano loro stesse alle prese con la vita di tutti i giorni come celebrità. Tutte le vicende prendono spunto da quello che vivono e la particolarità è stato quello di catturare movimento e audio nello stesso momento durante le riprese. Scene realistiche seppur animate, quasi da sembrare vere nonostante le scene siano state disegnate. Ed è proprio durante la diretta speciale del 3 Ottobre che lo staff ha rivelato tantissime novità riguardo la nuova serie.

Specifiche Anime

Titolo Originale: アイドールズ! – Idolls ! | Genere: Musica | Anno previsto: 2021 | Diretto da: Shouta Nakano | Composizione serie: Takeshi Miyamoto | Disegni: Kenji Watari, Masashi Kubota | Studio: Shin-Ei Animation | Casting: 81 Produce | Doppiatori: Aina Rutou, Shiori Hanaoka, Ruka Yashiro, Ami Mizuno

Sito ufficiale: https://wsy-idolls.com