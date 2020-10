Bungou Stray Dogs Wan! – The Movie previsto per Gennaio 2021

Sul sito ufficiale della serie, aperto da non molto tempo, è stato annunciato lo spin off di Bungou Stray Dogs Wan che debutterà a Gennaio del 2021, proprio dopo le vacanze natalizie. A confermarlo è stata un’immagine promozionale che ha svelato qualche particolare dello spin off tanto atteso e che rimarcherà le dinamiche della serie prodotta nel 2016 in Giappone.

A dirigere questo Spin Off sarà Satonobu Kukuchi (già regista dell’episodio di Vinland Saga) e gli studi saranno sempre quelli di Bones che ha già realizzato la serie del 2016. Per quanto riguarda i personaggi, ci saranno delle novità e sono già in chiaro i character che andranno a popolare questo nuovo e inedito film e sono: Yuuto Uemura, Mamoru Miyano, Yoshimasa Hosoya, Sumire Morohoshi, Kensho Ono e Kishou Taniyama riprendono i loro ruoli dall’anime principale per interpretare rispettivamente Atsushi Nakajima, Osamu Dazai, Doppo Kunikida, Kyōka Izumi, Ryūnosuke Akutagawa e Chūya Nakahara.

Specifiche Spin off – The Movie

Trama: La storia racconta di come La tigre bianca, la bestia nera, Atsushi Nakagawa e Ryunosuke Akutagawa hanno affrontato Francis F per far finire finalmente la guerra iniziata contro la gilda. E dopo essere riusciti a risolvere la situazione, la vita ha continuato il suo corso all’interno dell’agenzia investigativa in cui i personaggi hanno cercato di salvare la città da una possibile distruzione. Ma qualcosa cambia, alcune voci affermano che i resti della gilda distrutta e alcuni noti criminali si siano uniti per preparare un nuovo piano d’assalto.

Diretto: Satonobu Kikuchi | Scritto da: Kazuyuki Fudeyasu | Studio: Bones

La serie da cui nasce lo spin off

La serie è un adattamento del manga scritto da Kafka Asagiri e trasmesso in Giappone dal 6 Aprile al 4 Dicembre 2016.

Specifiche Anime

Trama: La storia racconta di un’agenzia di Detective Armati di cui fanno parte degli individui dai poteri particolari. Infatti molti di loro hanno lo stesso nome di autori anticamente esistiti o anche dei personaggi da loro stessi descritti. Il loro compito è quello di indagare su alcuni misfatti e agire in pieno potere per risolvere la situazione.

Titolo Originale: 文豪ストレイドッグス Bungō sutorei doggusu, lett. “Cani randagi maestri di letteratura” | Regia: Takuya Igarashi | Composizione serie: Yōji Enokido | Studio: Bones | Episodi: 36 in 3 stagioni + OAV | Durata episodio: 24 minuti | Streaming in Italia: Crunchyroll (sottotitolato)