Sesto volume per Sailor Moon Eternal e nuovo Lungometraggio

E dopo l’interruzione a causa del Covid19, Star Comics annuncia la ripresa della serie con il sesto volume di Pretty Guardian Sailor Moon Eternal. E dopo la pausa da Marzo, finalmente torna il nuovo manga che sarà disponibile da Dicembre 2020. Potrete tuttavia acquistare la vecchia ristampa direttamente nelle fumetterie o online.

Purtroppo a causa dei problemi dovuti ai vari blocchi durante l’epidemia, il manga di Sailor Moon ha dovuto arrestare la sua produzione anche se questi mesi sono stati utili per completare tutto il lavoro. La collezione proseguirà anche dopo la data di uscita del sesto volume con nuovi episodi e tante avventure.

Inoltre da Gennaio 2021 le sorprese continuano con il debutto del primo Anime della serie mentre il secondo già a partire da Febbraio 2021, entrambi in ritardo sempre a causa dell’emergenza sanitaria.

Specifiche del Manga

Trama: In questo volume la lotta contro il male continua, e il gruppo delle paladine trova aiuto in una nuova aiutante, Sailor Saturn. La giovane, dopo aver parlato con la gatta Luna inizia a comprendere e a ricordare la sua vita passata di Sailor, una paladina al servizio di Serenity. Inizieranno qui le sue avventure insieme alle sue più care amiche.

Autore: Naoko Takeuchi | Copertina: Flessibile ed olografica con alette | Pagine: 393 | Editore: Kodansha Comics | Dimensioni: 18.11 x 2.31 x 25.45 cm

Debutto di Sailor Moon Eternal – The Movie su schermo

Anche l’anime previsto per questo 2020 ha subito dei ritardi e verrà presentato nel mese di Gennaio 2021. Il primo dei due Film hanno come protagonista la paladina della giustizia Sailor Moon insieme alle sue compagne di battaglia.

In rete sono già presenti le prime immagini in anteprima di quello che andremo a vedere a inizio anno, con il debutto ufficiale previsto per l’8 Gennaio 2021, mentre la seconda parte potremo vederla su schermo già a partire dal mese di Febbraio 2021. Entrambi i film seguono la trama dell’Anime Sailor Moon Crystal ed è un riadattamento di quello che già abbiamo visto in episodi qualche anno fa.

Titolo Originale: 美少女戦士セーラームーンエターナル – Gekijōban Bishōjo senshi Sērā Mūn Etērnaru | Produzione: Toei Animation e Studio DEEN | Produttore: Naoko Takeuchi | Regia: Chiaki Kon | Sceneggiatura: Kazuyuki Fudeyasu | Doppiatori: Kotono Mituishi (Sailor Moon), Hisako Kanemoto (Sailor Mercury), Rina Sato (Sailor Mars), Ami Koshimizu (Sailor Jupiter), Shizuka Ito (Sailor Venus), Kenji Nojima (Mamoru Chiba), Misato Fukuen (Chibiusa), Yoshitsugu Matsuoka (Pegasus).