Anche se il mondo finisse domani in DVD e Bluray da domani

Anime Factory, etichetta di proprietà di Koch Media che racchiude l’intera offerta anime della società, è orgogliosa di annunciare che Anche se il mondo finisse domani – The Relative Worlds sarà disponibile in DVD e Blu-ray dal 24 settembre 2020.



Questa originale “action love story” diretta da Yuhei Sakuragi, già responsabile CG di Kemushi no Boro del Premio Oscar® Hayao Miyazaki per Studio Ghibli e regista di Neon Genesis Impacts per Studio Khara (EVANGELION), è pronta a sorprendere tutti i fan di Anime Factory e non solo.