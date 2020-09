I migliori Film Commedia da vedere su Amazon Prime Video

Se state pensando di trascorrere una serata rilassante e vedere un film non troppo impegnativo, un genere commedia è quello che fa per voi. In questo articolo vi presenteremo alcuni tra i migliori film presenti sulla piattaforma Amazon Prime Video, quali sono i più gettonati e più visti degli ultimi anni. Tra i titoli che vi presentiamo ci sono anche capolavori old style assolutamente da non perdere o da rivedere.

Space Jam

Film molto famoso che ha reso celebre Michael Jordan nel mondo del cinema dopo essere un icona dello Sport. La storia è molto divertente, a tratti impegnativa e adatta anche ai più piccoli. Racconta di un extraterrestre molto cattivo rapisce i personaggi buoni dei cartoni Warner per portarli al suo nuovo luna Park. E i pochi superstiti tra cui Gatto Silvestro e Titty, Bugs Bunny, Tazmania e qualcun altro deciderà di sfidare il cattivo ad una partita di basket al fine di salvare i propri amici. A guidare l’incontro e quindi la dura battaglia contro i malvagi, sarà proprio Michael Jordan, rapito dal suo mondo e portato in quello dei disegni per sfidare e vincere la partita.

Specifiche

Regia: Joe Pytka | Genere: Commedia, Animazione | Paese: Stati Uniti d’America | Anno: 1996 | Durata: 87 minuti | Attori: Michael Jordan, Theresa Randle, Manner Washington, Wayne Knight, Eric Gordon, Bill Murray, Danny DeVito, Brad William Henke

Ti Presento i Miei

Una commedia molto simpatica con un cast davvero che passa inosservato. A partire da Robert de Niro, Ben Stiller, Owen Wilson e persino la nota cantante Barbra Streisand. La storia ha come protagonista un infermiere di Chicago di nome Greg Focker che decide di chiedere alla sua compagna di sposarlo. Solo che prima di procedere verso questo grande passo, dovrà incontrare la sua famiglia e in particolare il padre di lei che non è una persona molto semplice da gestire. L’uomo (interpretato da Robert de Niro) gli renderà la vita molto difficile e questo posterà il giovane Greg (interpretato da Ben Stiller) ad agire molto goffamente causando tantissimi guai.

Specifiche

Regia: Jay Roach | Genere: Commedia | Paese: Stati Uniti d’America | Anno: 2005 | Durata: 116 minuti | Attori: Ben Stiller, Dustin Hoffman, Robert de Niro, Owen Wilson, Barbra Streisand, Blythe Danner

Un Milione di modi Per Morire nel West

Film da poco inserito nel palinsesto di Amazon Prime Video. La storia ha come ambientazione il vecchio Western, e precisamente l’anno 1882 e vede le vicende di Albert, un mandriano di pecore che dopo essere stato lasciato dalla sua fidanzata si butta nel lavoro per dimenticare la figuraccia fatta durante un duello con la pistola. Fin a quando però non arriverà una giovane donna che cambierà la sua vita e gli farà conoscere il vero amore. L’unico tasto dolente di questa storia è che la donna in realtà è moglie di un pericoloso bandito che dovrà affrontare.

Specifiche

Regia: Seth MacFarlane | Genere: Commedia, Western | Paese: Stati Uniti d’America | Anno: 2004 | Durata: 116 minuti | Attori: Seth MacFarlane, Charlize Theron, Amanda Syfried, Giovani Ribisi, Liam Neeson

Ritorno al Futuro

Corre l’anno 1985 e uno strambo scienziato di nome Doc (interpretato da Christopher Lloyd) insieme al suo amico Marty McFly (interpretato da Michael J.Fox) faranno un esperimento con una Delorian che porterà lo Doc a morire per mano di trafficanti e Marty a 30 anni prima mentre cercava di fuggire a bordo della macchina del tempo. E sarà proprio lì che il giovane incontrerà Doc di trent’anni prima e insieme a lui cercherà di mettere a posto la situazione e salvarlo nel 1985. Ed è proprio lì che conoscerà i suoi genitori andando a cambiare anche la loro storia e sistemare le conseguenze causate dall’intromissione dello spazio – tempo.

Specifiche

Regia: Robert Zemeckis | Genere: Commedia, Fantastico | Paese: Stati Uniti d’America | Anno: 1985 | Durata: 116 minuti | Attori: Michael J.Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover, Thomas F.Wilson

Ocean’s Eleven

Siamo tra i tavoli di Las Vegas, dove un gruppo di 10 compari decide di fare un colpo milionario proprio in uno dei Casinò del posto. Ed è propio nel cavea del Bellagio che il cospicuo bottino è ben riposto e che il gruppo, armato di tecnologia e simulazioni per un piano strategico, cercherà di metterci le mani sopra.

Specifiche

Regia: Steven Soderbergh | Genere: Commedia, Azione | Paese: Stati Uniti d’America | Anno: 2001 | Durata: 116 minuti | Attori: George Clooney, Brad Pitt, Andy Garcia, Matt Damon, Julia Robert, Don Cheadle