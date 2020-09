I 10 migliori film di Natale su Netflix

Con un leggero anticipo rispetto alle festività, iniziamo a vedere quali sono i migliori film di Natale su Netflix e magari metterli tra i preferiti in modo da non perderli quando arriveranno tutti gli altri. Visto il numeroso numero di titoli presenti sulla piattaforma, spesse volte, se non si ricorda il nome del film preferito, può capitare di perderlo. Invece prendete nota e mettete un bel Like a tutti i titoli che vi presentiamo e che potreste vedere proprio durante il periodo invernale.

Nei panni di una principessa

Film molto divertente che vede protagoniste due ragazze praticamente identiche. La prima è una pasticciera di Chicaco (Stacy de Novo) che si reca a Belgravia per partecipare ad un concorso e vincere un ambito premio. La seconda, invece, è la promessa sposa del principe di Belgravia. Le due si incontreranno fortuitamente e decideranno di scambiarsi il posto per una settimana. Tuttavia la storia prenderà una piega diversa e le due si ritroveranno a proprio agio nei panni l’una dell’altra. C’entrerà forse l’amore per i due accompagnatori? Il tutto in un’atmosfera invernale e Natalizia.

Regista: Mike Rohl| Genere: Sentimentale | Anno: 2018 | Paese: Stati Uniti d’America | Durata: 101 minuti | Produzione: Netflix, Motion Picture Corporation of America

Un’eredità per Natale

La storia racconta di una ricca donna di New York che deve ereditare l’impresa di suo padre. Tuttavia a causa del suo comportamento spesso inopportuno, metterà in seria difficoltà la sua immagine e quella dell’azienda che dovrà ereditare. Una ragazza viziata che verrà inviata da suo padre in missione verso una cittadina sperduta, Snow Fall, senza nessuna comodità né carte di credito per consegnare una lettera di Natale. Lo scopo è di superare la prova per dimostrare a suo padre che è responsabile da poter ereditare l’impresa di famiglia.

Regista: Ernie Barbarash| Genere: Sentimentale | Anno: 2017 | Paese: Stati Uniti d’America | Durata: 104 minuti | Produzione: Motion Picture Corporation of America

Il calendario dell’Avvento

Una storia molto bella incentrata sul periodo Natalizio. Protagonista è bella Abby Sutton (famosa per aver interpretato la strega in the Vampire Diaries), che si ritrova ad affrontare le sue insoddisfazioni in campo lavorativo e amoroso ma sarà guidata da alcuni eventi previsti da uno storico calendario dell’avvento. Questo calendario in legno, lo ha ricevuto in dono da suo nonno e si ritroverà presto a notare che tutti i piccoli regalini giornalieri hanno in realtà un significato particolare per la sua vita.

Regista: Bradley Walsh| Genere: Drammatico, Sentimentale | Anno: 2018 | Paese: Stati Uniti d’America | Durata: 95 minuti | Produzione: Motion Picture Corporation of America

A Natale mi sposo

Non può mancare anche un titolo da Cinepanettone con “A Natale mi sposo”. Un film divertente e simpatico con colpi di scena e battute alla portata di oggi. Un film per ridere con attori italiani del calibro di Salemme, Boldi e la Nancy Brilli. Malintesi ed escamotage fanno di questa film, un titolo sicuramente da non lasciarsi sfuggire, il tutto in un’atmosfera Natalizia.

Regista: Paolo Costella| Genere: Commedia, Comico | Anno: 2010 | Paese: Italia | Durata: 97 minuti | Produzione: Medusa

Una poltrona per due

Film vecchiotto, ma sempre presente durante la stagione invernale. Racconta la storia di due protagonisti che si ritrovano a vivere uno la vita dell’altro. Un povero che vive alla giornata di elemosina e un ricco miliardario che vive grazie ai suoi investimenti in borsa. Ma i capi di quest’ultimo, due fratelli annoiati, fanno una scommessa da 1 dollaro sui due malcapitati con lo scopo di verificare se il miliardario, perdendo tutto, possa trasformarsi in un delinquente. E in effetti, i due si ritroveranno a vivere una vita completamente capovolta e successivamente collaborare per ottenere vendetta per quello che è capitato.

Regista: John Landis| Genere: Commedia | Anno: 1983 | Paese: Stati Uniti d’America | Durata: 117 minuti | Produzione: Cinema Group Ventures, Paramount Pictures

Qualcuno salvi il natale

La storia è incentrata sui fratelli Kate Teddy che vogliono scattare la foto a Babbo Natale quando li visiterà per la vigilia. Tuttavia il loro piano prenderà una piega inaspettata che li porterà a viaggiare sulla slitta con il loro Super Eroe e gli elfi e avranno la missione di salvare il Natale.

Regista: Clay Kaytis | Genere: Commedia | Anno: 2018 | Paese: Stati Uniti d’America | Durata: 104 minuti | Produzione: 1492 Pictures, Madhouse Entertainment, Ocean Blue Entertainment |

Il Grinch

Anche questo è un vecchio titolo, presente sulla piattaforma Netflix e immancabile per la stagione invernale. Protagonista della storia è il Grinch (interpretato da Jim Carrey), un essere spaventoso che odia il Natale e vice in cima al Monte Briciolaio insieme al suo cane di nome Max. Tutto cambia quando questa creatura decide di scendere nella cittadina di Chinonsò e inizia a fare dispetti ai paesani confondendo i loro regali e scambiandoli. Ma incontra la piccola Cindy Chi Lou che cambierà la sua vita e la sua prospettiva rispetto al Natale

Regista: Ron Howard| Genere: Commedia | Anno: 2000 | Paese: Stati Uniti d’America | Durata: 104 minuti | Produzione: Imagine Entertainment

Un principe per Natale

Racconta la storia di una giornalista / blogger, incaricata di scrivere un articolo sul bellissimo principe Richard di Aldovia. La ragazza, per riuscire nell’impresa, si fingerà la tata della piccola sorellina proprio per avvicinare il giovane principe e scrivere la sua storia e cercando di recuperare tutte le informazioni nascoste all’interno della famiglia. Solo che dovrà fare i conti con i suoi sentimenti e con il suo coinvolgimento. Atmosfera invernale con un epilogo entusiasmante avvolto dalla magica ambientazione Natalizia.

Regista: Alex Zamm| Genere: Commedia, Sentimentale | Anno: 2017 | Paese: Stati Uniti d’America | Durata: 92 minuti | Produzione: Motion Picture Corporation of America

Klaus – I segreti del Natale

Film di animazione completamente Natalizio in cui il protagonista è Jesper, uno studente non tanto bravo dell’Accademia delle Poste. Per poter migliorare la sua reputazione di peggior studente, gli viene offerta la possibilità di consegnare la posta in un paese lontano, lo sperduto villaggio di Smeerenbsburg e dove gli abitanti non brillano per simpatia, ma anzi sono piuttosto diffidenti. Ed è proprio lì che conoscere Klaus, un fabbricatore di giocattoli che lo sorprenderà e lo porterà a vivere avventure inimmaginabili.

Regista: Sergio Pablos| Genere: Animazione | Anno: 2019 | Paese: Spagna | Produzione: Netflix, SPA Studios e Artesmedia Cine

Trolls Holiday

Altro film d’animazione Natalizio, sequel del precedente del 2016. Protagonisti della storia sono Poppy e Branch che perdono la quiete del loro habitat a causa della cattivissima regina Barb e di suo padre Thrash che cercando di invadere quel territorio e tutte le terre dei Trolls dal rock. Affronteranno, insieme ad altri amici, tante avventure per unificare i vari popoli sparsi sotto un unico regno di pace e sconfiggere il piano della cattiva regina.

Regista: Walt Dohrn| Genere: Animazione, Commedia, Avventura | Anno: 2020 | Paese: Stati Uniti d’America | Durata: 94 minuti | Produzione: DreamWorks Animation