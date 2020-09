Willy il Principe di Bel Air: Arriva il reboot

Dopo tanti anni dalla fantastica serie che ha lanciato Will Smith, ecco che ritorna, a grande richiesta, il reboot del telefilm degli anni 90. A dare l’annuncio è stato proprio il protagonista della serie, entusiasta nel presentare nel video quello che andremo presto a vedere sulle piattaforme di streaming.

Willy il Principe di Bel Air è una storia incentrata su Willy che si trasferisce in un quartiere lussuoso di Los Angeles dai suoi zii dopo aver creato dei problemi nella sua città natale. Ed è proprio lì che il ragazzo, non perderà la sua vitalità ma imparerà a conoscere il mondo approcciando ad esso in modo più maturo. Ed è proprio quello che metterà in risalto questa nuova serie incentrando, in chiave moderna, le tematiche giovanili del momento. I conflitti tra ragazzi, la tematica della differenza di colore e i classici problemi adolescenziali tipiche dei giorni d’oggi.

E a produrre la serie saranno proprio gli stessi di allora e precisamente Quincy Bones, Susan Borowitz, Benny Medina. Il reboot è già in lavorazione da più di un anno ma non si hanno notizie sull’uscita ufficiale. La cosa certa è che gli autori intendono, con questo nuovo e fresco reboot dare comunque continuità a quella che è stata una serie cult dei giovani dell’epoca.