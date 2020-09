Tim Vision: I nuovi titoli in arrivo – Settembre 2020

Come le altre piattaforme, anche Tim Vision presenta diversi titoli in arrivo per la stagione autunnale. Ma cosa arriverà nel mese di Settembre? Scopriamolo insieme, mettetevi comodi e annotatevi i nomi dei vostri film, serie tv e cartoni preferiti da vedere comodamente sul vostro divano!

Tim Vision: Films

12 Anni schiavo (genere Drammatico, Storico)

Come un gatto in Tangenziale

Gli anni più belli (genere Drammatico)

Il Caso Spotlight (genere Drammatico, Thriller)

La Volta Buona (genere Drammatico)

Prova a prendermi (genere Drammatico)

Sole a Catinelle (genere Comico, Commedia)

The Silent Man (genere Drammatico, Storico)

Tutto lo Sanno (genere Drammatico)

Tim Vision: Serie TV

Black Sails – 4 stagioni (genere drammatico, azione, storico, avventura)

Love Life – 1 Stagione (genere

Tim Vision: Cartoni & Animazione

Hello Maestro (6 stagioni)

Kung Fu Panda 1 (genere Animazione)

Kung Fu Panda 2 (genere Animazione)

Tim Vision: Film a Noleggio

E anche su Tim Vision, come anche su Amazon Prime video, non mancano i titoli a noleggio. Sono titoli di film usciti da poco al cinema che avrete l’occasione di vedere sulla vostra Smart TV. O anche vecchi titoli da rivedere.