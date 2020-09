Disney pensa ad una modalità di Streaming Condiviso simile a Netflix

Tempo fa Neflix ha dato il via ai test di una nuova funzionalità, la quale permette a più utenti di condividere lo Streaming, commentando il contenuto mentre viene riprodotto attraverso una Chat.

In un periodo in cui il Covid-19 la fa da padrone, se non potete vedere un film in compagnia di un parente o amico, avete sempre la possibilità di vederlo a distanza e commentarlo insieme, grazie alla nuova funzionalità in arrivo per tutti prossimamente.

Disney +: Svelata la funzione Group Watch

I dataminer hanno scoperto nel codice dell’app dopo l’ultimo aggiornamento, la presenza di una funzione ancora nascosta, probabilmente in fase di test interno, chiamata Group Watch.

Group Watch permetterebbe fino a 6 utenti di avviare uno Streaming condiviso, con la possibilità come anticipato, di commentarlo attraverso una Chat. Stando a quanto riportato nel codice, gli utenti potranno accedere al Group Watch sia da Mobile che dal Sito Web.

Su Netflix è possibile già farlo con un’estensione per il browser, tuttavia esiste la funzionalità ufficiale ma è in fase di test. In pratica si crea una stanza, si invita gli utenti ad entrare e si sceglie il contenuto da riprodurre, quando sono tutti pronti il contenuto parte, attraverso la chat poi lo si commenta in diretta.

Se in un periodo difficile come questo vi siete accordati con amici o parenti per far partire lo Streaming in simultanea e commentarlo tramite Telegram o WhatsApp, in futuro sarà possibile farlo dall’app stessa.