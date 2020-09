I nuovi J-Pop in arrivo per l’inverno

Di recente J-Pop ha annunciato nuovi titoli in arrivo presso le fumetterie e previsti per il periodo invernale ormai alle porte. Qui di seguito vi mostreremo cosa ci aspetta nei prossimi mesi e quali sono i nuovi manga da leggere magari con una cioccolata calda davanti ad un bel camino acceso. Ma non sono ancora terminate le novità che scopriremo nelle prossime settimane. Quindi mettetevi comodi e vediamo insieme le prossime storie avvincenti da scoprire.

La finestra di Orfeo

Protagonisti della storia son alcuni studenti di conservatorio che vivono nella città di Ratisbona (Germania) in un’epoca ambientata a fine Ottocento e inizio Novecento. Lo scenario è quello della post guerra russa e con alle porte la prima guerra mondiale oltre alla fine del casato dei Romanov. Tra i vari protagonisti, di cui vediamo le loro vite di tutti i giorni, c’è Julie, una ragazza costretta a fingersi maschio da sua madre per ereditare il patrimonio di suo padre in fin di vita.

Nome originale: オルフェウスの窓 Orufeusu no mado | Genere: Storico | Autore: Riyoko Ikeda| Editore: Shueisha | Personaggi: Julius Leonherd von Ahlensmeyer , Isaak Gotthilf Weisheit , Alekseij Mihailovm, Maria Barbara von Ahlensmeyer

Steins Gate 0 – Box

Protagonista della storia è Okabe, un ragazzo che è convinto di non riuscire a salvare la donna che ama e la sua amica a causa del sacrificio di una delle due ragazze. A causa di questo suo malessere, il ragazzo entra in depressione e in questa sua linea alternativa, si sente al sicuro. Si parla di viaggi nel tempo, di scontri e strani esperimenti a cui il ragazzo, nonostante sia in uno stato di apatia, si ritroverà ad essere coinvolto.

Nome originale: シュタインズ・ゲート Shutainzu Gēto | Genere: Drammatico, Fantascienza, Mistero | Autore: Sarachi Yomi | Editore: Media Factory | Personaggi:Okabe Rintarō, Makise Kurisu, Shiina Mayuri, Hashida “Daru” Itaru, Kiryū Moeka, Urushibara Ruka, Feirisu Nyannyan, Amane Suzuha, Tennōji Yūgo, ennōji Nae

Kaos – Osamush Collection

Protagonista della storia sono due amici molto uniti che insieme vogliono entrare a far parte di un programma spaziale. Ma solo uno dei due riesce ad entrarci ed è proprio lì che l’altro, ormai estromesso, uccide l’altro per gelosia. Ma dieci anni dopo, una ragazza misteriosa riesce a riportarlo in vita ma viene esiliato sul pianeta Chaos dal suo amico che ormai è diventato un uomo importante.

Nome originale: 未来人カオス Miraijin Chaos | Genere: Scientifico | Autore: Osamu Tezuka | Editore: Kodansha |

Komi Can’t Communicate

La storia racconta di una ragazza, Komi-San, molto ammirata nella scuola per la sua splendida bellezza. Ma al tempo stesso la giovane è molto distaccata al punto da isolarsi con chiunque. Ma questo perché non riesce ad avere rapporto con le altre persone, ma migliorerà con l’aiuto di Tadano Shigeo, l’unico che conosce questo suo problema

Nome originale: 古見さんは、コミュ症です。- Komi-san wa, komyushō desu | Genere: Commedia, Sentimentale, Scolastico | Autore: Tomohito Oda | Editore: Shogakukan | Personaggi: Komi Shouko, Tadano Hitohito, Osana Najimi, Manbagi Rumiko

Il richiamo di Cthulhu

La storia racconta l’indagine di Francis Wayland Thurson riguardo ad un gruppo di persone che sembrano essere coinvolte in eventi arcani. Infatti pare che adorino un certo Cthulhu, un’entità semi divina mostruosa che dimora nella città sommersa di R’lyeh.

Nome originale: クトゥルフの呼び声 ラヴクラフト傑作集 – Cthulhu no Yobigoe | Genere: Avventura, Mistero, Soprannaturale, Psicologico, Horor, Mistero | Autore: H.P. Lovecraft | Editore: Enterbrain |

Tokyo Revengers

Storia molto particolare dove il protagonista è un ragazzo di 26 anni di nome Takemichi, solo dopo la morte della sua fidanzata avuta nelle scuole medie. Il tutto parte con un incidente che il ragazzo ha e si ritrova a rivivere i tempi delle scuola ma con la consapevolezza di quello che è accaduto. Sarà allora compito quello di tentare di salvare la ragazza e cambiare il futuro.

Nome originale: 東京卍リベンジャーズ – Tokyo卍Revengers | Genere: Drammatico, Scolastico, Azione | Autore: Ken Wakui| Editore: Kodansha |

The Promised Neverland, La Storia Di Mamma

The Promise Neverland, La Storia di Mamma, è in realtà uno Spin off della serie The Promised Neverland, ma questa volta incentrato sulla mamma e sua sorella Krnone. Infatti si tramanda tutta la storia come un ricordo, passando nel passato tra le memorie della loro infanzia fino ai giorni in cui è diventata mamma.

Nome originale: 約束のネバーランド ~ママたちの追想曲~ – Yakusoku no Neverland: Mama-tachi no Tsuisoukyoku | Genere: Drammatico, Azione| Autore: Nanao, Kaiu Shirai| Editore: Shueisha |

Search and Destroy Box 1-3

Siamo in un mondo affollato di robot, che a fine della guerra, lavorano e sono integrati con la razza umana. E nell’integrarsi hanno anche creato dei legami e rapporti con alcuni umani. Il tutto viene stravolto quando una creatura di nome Yakuza cattura un orfano e si ritroverà a fronteggiare una ragazza che non è una robot né un’umana. Chi sono queste creature e per cosa stanno iniziando una nuova guerra?

Nome originale: サーチアンドデストロイ – Search and Destroy | Genere: Fantascienza, Azione | Autore: Atsushi Kaneko | Editore: Micro Magazine |

Death Stranding

Tutta la storia parte dopo una serie di esplosioni nel mondo che danno origine ad eventi soprannaturali chiamati Death Strainding. E questi eventi soprannaturali creano un mondo fuso tra vita e morte e dove il corriere di nome Sam Porter Bridges sarà in contatto con loro, essendo un corriere che deve raggiungere quelle zone. Si ritroverà ad affrontare situazioni particolari e ad interagire tra vivi e morti.

Nome originale: デス・ストランディング – Death Stranding | Genere: Fantascienza, Mistero, Azione | Autore: Hitori Nojima | Editore: Shinchosha |