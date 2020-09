Netflix lancia Film e Serie TV GRATIS anche in Italia

Disponibile da tempo all’estero, da oggi arriva anche in Italia la possibilità di vedere Film e Serie TV in Streaming GRATIS su Netflix, dunque senza abbonamento. La nuova iniziativa è compatibile con tutti i dispositivi.

Netflix GRATIS in ITALIA: I contenuti senza abbonamento

Senza abbonamento o account potete accedere ai seguenti contenuti gratuitamente:

FILM

Murder Mistery

Bird Box

I due papi

SERIE TV

Stranger Things

Elite

Baby Boss: Di nuovo in affari

When They See Us

L’amore è cieco

Il nostro pianeta

Grace and Frankie

No, Netflix non è impazzita, permette di vedere una sorta di DEMO dei contenuti menzionati, spetterà poi a voi decidere se proseguire la visione con i restanti episodi, per quanto riguarda le Serie TV, sottoscrivendo un abbonamento mensile.

Ovviamente la lista dei Film e Serie TV potrebbe e dovrebbe estendersi nel corso del tempo. Di recente la piattaforma ha iniziato il test di alcune funzionalità, come un abbonamento decisamente ridotto per chi vede i contenuti da Mobile, si parla di soli pochi euro al mese.

Da oggi dunque se aprirete Netflix da qualsiasi dispositivo, potrete accedere ai contenuti sopra menzionati gratuitamente, senza creare un account o abbonarvi, dopo aver visionato un episodio di ciascuna serie potete decidere il da farsi.