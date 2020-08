Death Race – La Trilogia: Recensione, Trailer e Unboxing

Quando si pensa ad una saga cinematografica incentrata sulle corse d’auto, è inevitabile pensare a Fast and Furious, tuttavia nel 2008 arrivò nei Cinema un’altra serie, nonostante non sia così longeva come quella menzionata.

Attualmente si contano 4 film, di cui l’ultimo uscito appena 2 anni fa. Quest’oggi vogliamo condividere con voi la Recensione della Trilogia di Death Race, disponibile nei formati DVD e Bluray, distribuito da Koch Media (Midnight Factory).

Il cofanetto include sia 3 dischi con i Film e gli Extra che un Booklet cartaceo con la trama dei Film, screenshot e informazioni varie.

Death Race Recensione

Come anticipato Death Race uscì nei Cinema nel lontano 2008, come remake di Anno 200 – La corsa della morte del 1975. Gli sceneggiatori si sono ispirati anche a Rollerball per la realizzazione della pellicola cinematografica, la quale trasporta gli spettatori in un’arena, dove i corridori devono utilizzare veicoli modificati e armati per spazzare via gli avversari, ottenendo come premio la vita.

Se in Anno 2000 i corridori dovevano investire ed uccidere quante più persone possibili, in Death Race le cruente e violente competizioni si tengono all’interno di un carcere di massima sicurezza, dove il protagonist averrà rinchiuso dopo essere stato accusato ingiustamente di un crimine da lui non commesso.

Il primo Film sembra raccontare tutto quello che c’è da sapere sulla storia, per questo motivo i successivi sono più dei prequel, quasi a voler approfondire ulteriormente la trama. Il sequel diretto lo si ha solo nel 2018 con il quarto film, non incluso nel cofanetto.

Death Race narra la storia di un ex pilota della Nascar noto come Jason Statham, il quale vine condannato ingiustamente per l’omicidio della moglie e rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Terminal Island. La direttrice lo constringe a correre la Death Race, una gara in cui le auto sono modificate ed armate fino ai denti e solo il vincitore può continuare a vivere.

Death Race 2 sposta l’attenzione degli spettatori su Carl Lucas, ingaggiato per le sue abilità alla guida in missioni per la malavita. Durante una rapina alcuni polizziotti vengono uccisi e la colpa ricade su di lui. L’arresto lo porterà al carcere di massima sicurezza, dove si ritroverà a gareggiare nella Death Race.

Death Race 3 invece narra sempre la storia di Carl Lucas, da anni imprigionato nel carcere di massima sicurezza. Ad una sola vittoria dalla libertà viene trascinato in una nuova competizione, alla quale partecipano avversari spietati. C’è molto di più in gioco che la sua libertà.

La Trilogia include sia i Film integrali che contenuti extra come il commento del regista, le scene eliminate ed altri Extra. Purtroppo non è stato incluso il quarto Film, acquistabile separatamente o tramite un nuovo cofanetto, probabilmente perchè la Trilogia apre e chiudere un’unica Trama.

Un cofanetto che vi conslgiamo assolutamente di acquistare, sia che siate fan della saga che in cerca di un Film automobilistico frenetico, coinvolgente ed originale. Come anticipato è disponibile in doppio formato, il cui costo naturalmente varia a seconda di quello scelto.

Death Race Trailer