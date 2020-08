Addio a Black Panther: Muore l’attore Chadwick Boseman

Ci giunge notizia questa mattina sulla prematura scomparsa dell’attore Chadwick Boseman, noto per aver interpretato Black Panther nel Marvel Cinematic Universe.

Un cancro al colon, diagnosticato 4 anni fa, ha portato via al mondo del Cinema e dei Videogiochi uno degli attori dell’Universo Marvel. Non sono tardati i messaggi sulla rete, ve ne condidividiamo qualcuno.

Addio Black Panther: I messaggi di cordoglio dalla rete

Cory Barlog (Director di God of War) ha affermato: “E’ davero molto triste, Rest in Power”

Obsidian e Xbox hanno condiviso un post affermando “Wakanda per sempre“, anche il responsabile di Mortal Kombat “Ed Boon” ha espresso il suo cordoglio con “Come Chadwick Boseman ce ne sono davvero pochi, non solo ha interpretato il suo personaggi oma lo ha vissuto“.

Troy Baker, la voce di Joel in The Last Of Us Part 2 ha aggiunto “Il dolore scaturito dalla sua scomparsa è un meraviglioso epitaffio. Wakanda per sempre. Rest in Power”.

David Hayter (Snake in Metal Gear Solid) ha aggiunto “E’ stato un uomo fantastico, ha dato molta ispirazione, è una notizia troppo tragica”. E come loro molti altri hanno voluto contribuire a salutare per l’ultima volta l’attore.