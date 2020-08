Netflix: Programmazione di Settembre 2020

E come sempre, arrivano tante novità in casa Netflix con nuovi titoli previsti per il mese di Settembre 2020. E Settembre è anche il mese in cui molte serie TV ricominciano con gli episodi della nuova stagione. Inoltre sono previsti nuovi telefilms, come quello prodotto da Ryan Murphy, Ratched, che arriverà sulla nota piattaforma da venerdì 18 Settembre 2020. E anche in campo di animazione, non possono mancare delle sorprese, come quella della mini serie di Jurassik World in arrivo nei primi giorni di Settembre 2020.

La nuova programmazione di Netflix

Per tutto il mese di Settembre, la nota piattaforma Netlifx si arricchisce di contenuti proponendo nuove Serie TV e vecchi films da rivedere. Inoltre, per alcuni telefilms, arrivano le nuove stagioni come in Criminal: Regno Unito o anche potrete continuare a seguire la storia con la terza stagione di Baby.

Netflix: Films

Film “ Un Weekend da bamboccioni 2 ” – 1 Settembre 2020

” – 1 Settembre 2020 Film “ La mediazione di Chucky ” – 1 Settembre 2020

” – 1 Settembre 2020 Film “ Che vuoi che sia ” – 1 Settembre 2020

” – 1 Settembre 2020 Film “ La Partita ” – 1 Settembre 2020

” – 1 Settembre 2020 Film “ L’Amore criminale ” – 1 Settembre 2020

” – 1 Settembre 2020 Film “ Hudson Hawk – Il mago del furto ” – 1 Settembre 2020

” – 1 Settembre 2020 Film “ Gli Argonauti ” – 1 Settembre 2020

” – 1 Settembre 2020 Film “ Fred vs Jason ” – 1 Settembre 2020

” – 1 Settembre 2020 Film “ Dudley do-right ” – 1 Settembre 2020

” – 1 Settembre 2020 Film “ Spawn ” – 1 Settembre 2020

” – 1 Settembre 2020 Film “ Moglie e marito ” – 1 Settembre 2020

” – 1 Settembre 2020 Film “ 40 giorni & 40 notti ” – 1 Settembre 2020

” – 1 Settembre 2020 Film “ Freaks – Una di noi ” – 2 Settembre 2020

” – 2 Settembre 2020 Film “ Love, Guaranteed ” – 3 Settembre 2020

” – 3 Settembre 2020 Film “ Sto pensando di finirla qui ” – 4 Settembre 2020

” – 4 Settembre 2020 Film “ Poliziotto in prova ” – 4 Settembre 2020

” – 4 Settembre 2020 Film “ Un milione di modi per morire ne west ” – 4 Settembre 2020

” – 4 Settembre 2020 Film “ La madre ” – 4 Settembre 2020

” – 4 Settembre 2020 Film “ Bob & Marys – Criminali a domicilio ” – 5 Settembre 2020

” – 5 Settembre 2020 Film “ So Much Love to give ” – 9 Settembre 2020

” – 9 Settembre 2020 Film “ Donne ai primi passi ” – 9 Settembre 2020

” – 9 Settembre 2020 Film “ La Babysitter: Killer Queen ” – 10 Settembre 2020

” – 10 Settembre 2020 Film “ Le strade del Male ” – 16 Settembre 2020

” – 16 Settembre 2020 Film “ Enola Homes ” – 23 Settembre 2020

” – 23 Settembre 2020 Film “The Boys in the Band” – 30 Settembre 2020

Netflix: Serie TV

Serie TV “ Il giovane Wallander ” (Stagione I) – 3 Settembre 2020

” (Stagione I) – 3 Settembre 2020 Serie TV “ Was it Love? ” (Stagione I) – 3 Settembre 2020

” (Stagione I) – 3 Settembre 2020 Serie TV “ Away ” (Stagione I) – 4 Settembre 2020

” (Stagione I) – 4 Settembre 2020 Serie TV “ Julie and the Phantoms? ” (Stagione I) – 10 Settembre 2020

” (Stagione I) – 10 Settembre 2020 Serie TV “ The Gift ” (Stagione II) – 10 Settembre 2020

” (Stagione II) – 10 Settembre 2020 Serie TV “ Altro che caffè ” (Stagione II) – 11 Settembre 2020

” (Stagione II) – 11 Settembre 2020 Serie TV “ The Duchess ” (Stagione I) – 11 Settembre 2020

” (Stagione I) – 11 Settembre 2020 Serie TV “ Baby ” (Stagione III) – 16 Settembre 2020

” (Stagione III) – 16 Settembre 2020 Serie TV “ Criminal : Regno Unito ” (Stagione II) – 16 Settembre 2020

: ” (Stagione II) – 16 Settembre 2020 Serie TV “ Ratched ” (Stagione I) – 18 Settembre 2020

” (Stagione I) – 18 Settembre 2020 Serie TV “Sneakersheds” (Stagione I) – 25 Settembre 2020

Netflix: Cartoni e animazione