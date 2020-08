Netflix e la riproduzione casuale

In questi giorni Netflix sta sperimentando un nuovo algoritmo in base al quale vedere film, serie tv e cartoni animati in base ai vostri gusti scegliendo i possibili titoli che vi potrebbero piacere. Infatti man mano che vedrete i vostri film preferiti, la piattaforma individuerà, in modo intelligente, quali sono i titoli che potrebbero interessarvi e presentarveli durante lo scorrimento delle varie categorie.

Le nuove funzionalità di Netflix

E’ da qualche giorno che la piattaforma Netflix ha iniziato a testare un nuovo algoritmo in grado di poter mostrare ai propri clienti solo i titoli affini ai propri gusti. Questo perché a volte capita che chi utilizza la piattaforma non sappia cosa vedere, e quindi grazie a questo nuovo algoritmo sarà la stessa piattaforma a scegliere per voi. Lo farà tenendo conto di quello che vedete, quindi la vostra cronologia, la vostra lista preferita e vi proporrà le novità, vecchi films e serie televisive che si avvicinano alle vostre preferenze. Sul social Twitter sono comparse in questi giorni diversi screenshot che mostrano un’anteprima di quello che si attuerà prossimamente in modo definitivo per tutti gli account e l’aggiunta di un nuovo pulsante in Home “Shuffle Play” o anche “Play Something” che vi permetterà di affidarvi alla piattaforma di Netflix per ricercare il film al posto vostro.

Alcuni sono ancora dubbiosi su questo funzionamento, specialmente per le serie televisive che potrebbe far vedere una puntata non ancora vista ma in corso. Tuttavia questo nuovo aggiornamento che vedremo prossimamente, aiuterà a fare un censimento di tutti i film e serie tv ideali per la visione scegliendo tra un vastissimo numero di titoli presenti sulla piattaforma. Per ora i test, a quanto dice la società, sono effettuati unicamente su dispositivi quali Smart TV e attualmente è ancora in fase sperimentale. Per la diffusione e pubblicazione dell’aggiornamento non si hanno date per ora ed è in previsione in base alla raccolta dei feedback dei beta-tester.