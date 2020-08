Migliori film classici da vedere su Disney+

Con la recente applicazione di streaming firmata Disney+, non è possibile vedere solo cartoni animati o film di animazione, ma la piattaforma dispone di tantissimi titoli interessanti assolutamente da rivedere. Film datati, ma che hanno ottenuto successo nel corso degli anni. Si tratta di classici ideali per i nostalgici, vecchie pellicole a cui Disney non ha rinunciato. In questa guida, vi forniremo l’elenco dei migliori Film classici presenti sulla piattaforma streaming e quali sono assolutamente da vedere. Mettetevi comodi sul divano e preparatevi alla carrellata di film che approfondirete insieme a noi!

Nel fantastico mondo di Oz

Trama: E’ ora per Dorothy, di ritornare nel mondo di Oz dopo che la precedente esperienza l’aveva completamente sconvolta. Ma non può non tornare perché avrà il compito di salvare il regno di Oz dalla crudele principessa Mombi. La piccola si ritroverà ad affrontare avventure difficili e a dover salvare i suoi amici (uomo di latta, lenone codardo e lo spaventapasseri) dalle grinfie della principessa che li ha trasformati in soprammobili. Ed è in questa fantastica avventura che conoscerà nuovi amici che l’aiuteranno a riportare la serenità nel mondo di Oz.

Specifiche

Titolo originale: Return to Oz | Anno: 1985 | Paese di produzione: Stati Uniti d’America | Genere: Fantastico | Produttore: Paul Maslanksky | Casa di Produzione: Walt Disney Pictures | Ratings: Kids +13 | Durata: 110 minuti | Personaggi: Dorothy Gale, Dr. Worley / Re degli Gnomi, Infermiera Wilson Mombi, Zia Emma, Zio Henry, Tik – Tok, Bellina, Jack Testa di Zucca, Gump, Spaventapasseri, Boscaiolo di Latta, Leone Cordardo, Ozma, Capo dei ruotanti / Messaggero degli Gnomi | Cast: Fairuza Balk, Nicol Williamson, Jean Marsh, Piper Laurie, Matt Clark, Thimothy M.Rose, Michael Sundin, Mark Wilson, Brian Henson, Stephen Norrington, Justin Case, Deep Roy, John Alexander, Emma Ridley, Pons Maar |

Edward mani di forbice

Trama: Edward è un eroe che vive in un contesto assolutamente fiabesco ed è dorato di particolari abilità lì dove dovrebbero esserci le mani. E’ un uomo chiuso nel proprio castello da cui non esce mai ma che sogna di poter lasciare per rapportarsi con l’umanità fuori da quelle porte. Estremamente sensibile, sognatore, creativo, ma costretto a restare in isolamento a causa della sua diversità fisica, un handicap sulle mani dove ha delle forbici e che non gli permettere di poter vivere nessun rapporto sociale. Ma è proprio con queste che lui mostra la sua creatività che incuriosisce, che a volte crea disprezzo e anche sfruttamento da parte di chi vede in lui unicamente una macchina di profitto.

Specifiche

Titolo originale: Edward Scissorhands | Anno: 1990 | Paese di produzione: Stati Uniti d’America | Genere: Fantastico, Sentimentale | Produttore: Tim Burton | Casa di Produzione: 20th Century Fox | Ratings: Kids +13 | Durata: 105 minuti | Personaggi: Edward, Kim Boggs, Peggy Boggs, Bill Boggs, Jim, Joyce Monroe, Kevin Boggs, Helen, Marge, Agente Allen, Esmeralda, L’inventore, Tinka, Cissy, George, Suzanne, Max, Denny, Presentatore televisivo, Psichiatra del carcere | Cast: Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest, Alan Arkin, Anthony Michael Hall, Kathy Baker, Robert Oliveri, Conchata Ferrell, Caroline Aaron, Dick Anthony Williams, O.Lan Jones, Vincent Price, Susan Blommaert, Linda Perri, Biff Yeager, Marti Greenberg, Bryan Larkin, John McMahon, John Davidson, Aaron Lustig |

20.000 leghe sotto i mari

Trama: Protagonista della storia è il professore Aronnax che si imbarca sul vascello Lincoln con lo scopo di scoprire perché molte navi della marina sono affondate in mare. Secondo il racconto di alcuni mariani, è in mare che si nasconde una mostruosa creatura che si mostra per distruggere le navi e i suoi marinai. In realtà è un sommergibile di nome Nautilus che è l’artefice di queste sventure negli abissi capitano dal terribile Nemo che ha lo scopo di dare battaglia a tutte quelle nazioni responsabili, secondo lui del massacro della sua famiglia.

Specifiche

Titolo originale: 20,000 Leagues Under the Sea | Anno: 1954 | Paese di produzione: Stati Uniti d’America | Genere: Avventura | Produttore: Walt Disney | Casa di Produzione: Walt Disney Productions | Ratings: Kids +15 | Durata: 127 minuti | Personaggi: Ned Land, Capitano Nemo, Prof Pierre Aronnax, Consiglio, Primo ufficiale del Nautilus, Capitano Farragut, John Howard, Il vecchio Billy, Autista della corriera, Giornalista del Bulletin, Compagno della Lincoln, Compagnia bionda di Ned, Compagna bruna di Ned, Bigliettaio, Ministro a San Francisco, Ispettore di polizia | Cast: Kirk Dougals, James Mason, Paul Lukas, Peter Lorre, Robert J.Wilke, Ted de Corsia, Carleton Young, J.M. Kerigan, Percy Helton, Dayton Lummis, Jack Gargan, Herb Vigran, Ted Cooper, Gloria Paul, Laurie Mitchell, Harry Harvey, Harper Goff, Jack Stoney |

Chi ha incastrato Roger Rabbit?

Trama: Protagonista della storia è un detective che viene ingaggiato dal famosissimo Bugs Bunny accusato di aver ucciso un corteggiatore di sua moglie: la bellissima Jessica. Si ritroverà, quindi, a dover viaggiare nel mondo di “Cartoonia” per raccogliere indizi e scagionare così il suo cliente che è completamente innocente. Ed è proprio lì che incontrerà i buoni della storia, ma anche i cattivi che non gli renderanno di certo la vita facile.

Specifiche

Titolo originale: Who Framed Roger Rabbit | Anno: 1988 | Paese di produzione: Stati Uniti d’America | Genere: Fantastico | Produttore: Robert Zemeckis | Casa di Produzione: Touchstone Pictures, Ambin Entertainment, Silver Screen Partners | Ratings: Kids +13 | Durata: 103 minuti | Personaggi: Eddie Valiant, Giudice Morton, Marvin Acme, Dolores, R.K. Maroon, Tenente Santino, Montatore | Cast: Bob Hoskins, Christopher Lloyd, Stubby Kaye, Joanna Cassidy, Alan Tilvern, Richard LeParmentier, Morgan Deare |

Tutti insieme appassionatamente

Trama: La storia ruota intorno a Maria, una suora novizia che lascia l’abbazia di Salisburgo per occuparsi di 7 bambini. Sono gli anni 30, un uomo dall’indole severo resta vedovo e decide quindi di affidare i bambini alla cura di una governante, Maria, che insegnerà ai bambini non solo a comportarsi bene ma infonderà in loro l’amore per il canto. Ma lasciando l’abbazia si esporrà anche a sentimenti mai conosciuti, come l’amore per il padre dei 7 bambini. Formeranno tutti insieme una famiglia?

Specifiche

Titolo originale: The Sound of Music | Anno: 1965 | Paese di produzione: Stati Uniti d’America | Genere: Musicale | Produttore: Robert Wise | Ratings: Kids +13 | Durata: 174 minuti | Personaggi: Maria, Georg von Trapp, Baronessa Elsa Schraeder, Max Detweiler, Madre Superiora, Liesl von trappolando, Friedrich von Trapp, Kurt von Trapp, Brigitta von Trapp, Marta von Trapp, Gretl von Trapp, Suor Margherita, Suor Bertha, Herr Zeller, Rolfe Gruber, Frau Schmidt, Franz il maggiordomo, Suor Sophoia, Suor Berenice, Baronessa Ebberfeld | Cast: Julie Andrews, Christphoer Plummer, Bill Lee, Eleanor Parker, Richard Haydn, Peggy Wood, Margery McKay, Charmian Carr, Nicholas Hammond, Heather Menzies, Duane Chase, Angela Cartwright, Debbie Turner, Kym Karath, Anna Lee, Portia Nelson, Ben Wright, Daniel Truhitte, Norma Varden, Glichrist Stuart, Marnie Nixon, Evadne Baker, Doris Lloyd |

Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi

Trama: Protagonisti della storia sono due famiglie con i propri figli che si ritrovano intrappolati nelle macchinazioni dello scienziato Wayne Szalinksi. Infatti l’uomo inventa una macchina per rimpicciolire gli oggetti, ma a causa di un incidente sia i suoi figli che i figli del suo vicino verranno ristretti al punto da perdersi nel giardino, per loro ampia e sconfinata giungla dove formiche e moscerini saranno veri e propri mostri da cui scappare. E l’unico modo per ritornare come prima è farsi vedere dallo scienziato che si trova in casa, mentre loro alla fine del giardino. Solo quando Wayne capirà cosa è successo, aiuterà i giovani a ritornare come erano prima.

Specifiche

Titolo originale: Honey, I Shrunk The Kids | Anno: 1989 | Paese di produzione: Stati Uniti d’America | Genere: Fantastico| Produttore: Joe Johnston | Ratings: Kids +13 | Durata: 93 minuti | Personaggi: Wayne Szalinski, Russ Thompson, Sr, Diane Szalinski, Mae Thompson, Russ Thompson Jr, Ron Thompson, Amy Szalinski, Nick Szalinski, Tommy Pervis, Don Forrester, Gloria Forrester, Dott. Brainard, Prof. Frederickson | Cast: Rick Moranis, Matt Frewer, Marcia Strassman, Kristine Sutherland, thomas Wilson Brown, Jared Rushton, Amy O’Neil, Robert Oliveri, Carl Steven, Mark L. Taylor, Kimmy Robertson, Lou Cutell, Craig Richard Nelson |

Frankenweenie

Trama: La storia racconta di Victor, un piccolo ragazzo a cui muore il proprio cane. In preda al dolore, decide di farlo rivivere ma qualcosa non va come dovrebbe. In realtà il cane non torna cattivo, ma quel qualcosa porta i suoi vicini a ricercarlo. Una breve storia ma con un lieto fine.

Specifiche

Titolo originale: Frankenweenie | Anno: 1984 | Paese di produzione: Stati Uniti d’America | Genere: Cortometraggio| Produttore: Tim Burton | Casa di Produzione: Walt Disney Pictures | Ratings: Kids +13 | Durata: 30 minuti | Personaggi: Victor Frankestine, Susan Frankestein, Ben Frankestein, Sparky, Mr.Chambers, Row Epstein, Mr.Walsh, Anne Chambers, Frank Dale, Mike Anderson, Mrs. Curtis, Raymond | Cast: Barret Oliver, Shelley Duvall, Daniel Stern, Sparky, Joseph Maher, Roz bravera, Paul Bartel, Sofia Coppola, Jason Hervey, Paul C. Scott, Helen Boll, Rusty James |

Un maggiolino tutto matto

Trama: La storia gira intorno a Jim che si ritrova proprietario di un auto molto particolare. Infatti questa macchina, una Volkswagen, non è un semplice mezzo di trasporto ma parla e pensa e agisce di volontà propria anche quando Jim la pensa diversamente. Tuttavia questa coppia stramba di Jim con la sua auto, sarà assolutamente vincente e collaborativa in ogni gara di corsa a cui parteciperanno.

Specifiche

Titolo originale: The Love Bug | Anno: 1969 | Paese di produzione: Stati Uniti d’America | Genere: Fantastico | Produttore: Robert Stevenson | Casa di Produzione: Walt Disney Productions | Ratings: Kids +13 | Durata: 107 | Personaggi: Jim Douglas, Carole Bennet, Peter W. Thordyke, Tennesee Steinmetz, Evershaw, Mr.Wu, Cameriera, Presidente dell’Associazione, Poliziotto al parco, Poliziotto sul ponte, Annunciatore, Detective | Cast: Dean Jones, Michele Lee, David Tomlinson, Buddy Hackett, Joe Flynn, Benson Fong, Iris Adrian, Andy Granatelli, Gil Lamb, Peter Readay, Gary Owens, Joe E. Ross |

Pomi d’ottone e manici di scopa

Trama: La storia è ambientata durante la seconda guerra mondiale e dove la protagonista è una giovane strega e dei suoi tre piccoli amici. L’apprendista strega cerca, insieme a loro, in lungo e largo per la terra un libro magico che contiene tantissime formule magiche e trucchi da scoprire. E troveranno questo libro di incantesimi ma che, a causa della loro inesperienza, produrranno tantissimi guai.

Specifiche

Titolo originale: Bedknobs and Broomstick | Anno: 1971 | Paese di produzione: Stati Uniti d’America | Genere: Fantastico | Produttore: Robert Stevenson | Casa di Produzione: Walt Disney Productions | Ratings: Kids +13 | Durata: 117 minuti | Personaggi: Eglantine Price, Emelius Browne, Carrie Rawlins, Paul Rawlins, Charlie Rawlins, Reverendo Rowan Jelk, Libraio dell’Antiquario, Swinburne assistente del libraio, Colonnello Heller, Signora Jessie Hobday, Capitano Ainsley Greer, Spazzino della Portobello Road, Generale Brian Teagler, Contadino anziano, Sergente Tedesco, Venditore sulla Portobello Road | Cast: Angela Lansbury, David Tomlison, Cindy O’ Callaghan, Roy Smart, Ian Weighill, Roddy McDowall, Sam Jaffe, Bruce Fosyth, John Ericson, tessile O’Shea, Arthur Gould Porter, Ben Wrighley, Reginal Owen, Cyril Delevanti, Rick Trager, Manfred Lating, John Orchard |