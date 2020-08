Le migliori serie Musical da non perdere

Specialmente tra i più giovani, i telefilms a tema musicale sono molto gettonati. Se prima erano i films ad essere quelli più visti, nell’ultimo periodo le serie televisive hanno preso terreno superando spesse volte in ascolti anche film di un certo spessore. Tra i film musicali più famosi c’è sicuramente Moulin Rouge con attrici come Christina Aguilera, Pink e molte altre celebrità. Ma veniamo alle serie TV.

Le migliori serie tv musical

Tra quelle più famose che hanno dato il lancio a questo filone a tema musicale c’è Glee, anno 2009 realizzato da Ian Brenna e Ryan Murphy. Tra gli interpreti Matthew Morrison, Lea Michele e Jane Lynch. Ed è stata la serie che ha fatto da trampolino di lancio, dando la stessa idea ad altri produttori che si sono messi all’opera per presentare il proprio lavoro. In questo articolo vi presenteremo alcune tra le serie più famose presentate in questi ultimi anni che hanno raggiunto un certo successo tra i teenager.

Nashville

Serie giovanile e brillante basata sulla rivalità di artisti country. Nashville diventa il centro di una dura battaglia di voci e la serie inizia quando la regina del Country non accetta di passare in secondo piano, sconfitta da una giovane cantante che mina la sua posizione. Le due donne entrano in conflitto quando la casa discografica decide di puntare tutto sul nuovo talento ai danni di colei che si considerava essere un’icona.

Tra le Guest star troviamo anche Christina Aguilera e Steve Kazee

Specifiche

Nome originale: Nasville | Paese: Stati Uniti d’America | Anno: 2012 – 2018 | Genere: Musicale, Drammatico | Stagioni: 6 | Episodi: 124 | Durata episodio: 42 minuti | Ideatore: Callie Khouri | Personaggi: Raina Jaymes, Juliette Barnes, Scarlett O’Connor, Teddy Conrad, Deacon Claybourne, Avery Barkley, Gunnar Scott, Coleman Carlisle, Lamar Wyatt, Will Lexington, Maddie Conrad, Daphne Conrad, Jeff Fordham, Luke Wheeler, Layla Grant, Zach Welles, Jessie Caine, Brad Maitland.

Mozart in the Jungle

La serie è una serie televisiva inspirata a Mozart in the Jungle: Sex, Drugs, and Classical Music, un libro di memorie pubblicato da Blair Tindall. La storia narra di Rodrigo De Souza, un bambino prodigio incaricato come direttore d’Orchestra Filarmonica di New York. Tutto è incentrato su di lui, sulla vita sul palcoscenico a battute di musica classica e dietro le quinte dove vive le dinamiche di tutti i giorni e dove conosce colei che stravolgerà il suo pensiero.

Specifiche

Nome originale: Mozart in the Jungle | Paese: Stati Uniti d’America | Anno: 2014 – 2018 | Genere: Musicale, Commedia, Drammatico | Stagioni: 4 | Episodi: 40 | Durata episodio: 26-30 minuti | Ideatore: Roman Coppola, Jason Schwatzman, Alex Timbers, Paul Weitz | Personaggi: Rodrigo De Souza, Hailey Rutledge, Cynthia Taylor, Elizabeth “Lizzie” Campbell, Alex Merriweather, Tomas Pembridge, Gloria Windsor

Serie musicale del passato

Se proprio vogliamo dare un merito ad una serie precursore di questo genere, a parte Glee che ha lanciato la moda negli ultimi anni e quindi in tempi moderni, c’è già una serie del passato che ha anticipato quello che sarebbe stato un filone gettonato. Sto parlando di Saranno Famosi, un telefilm passato alla storia e datata 1982. La serie è stata diretta da Alan Parker ed è composta da sei stagioni con un totale di 136 episodi. Racconta la storia di un gruppo di studenti e dei loro insegnanti all’interno della New York School of the Performing Arts. Gli episodi sono leggeri e trattano le classiche problematiche di quell’età come la criminalità, le tematiche sociali di tutti i giorni e i piccoli drammi affrontanti dal gruppo dei giovani. Il tutto circondato da una serie di coreografie musicali. Seppur tutto era ambientato a New York, la gran parte delle scene è stata girata a Los Angeles.

Specifiche

Nome originale: Fame | Paese: Stati Uniti d’America | Anno: 1982 – 1987 | Genere: Musicale | Stagioni: 6 | Episodi: 136 | Durata episodio: 46 minuti | Ideatore: Christopher Gore | Direzione: Alan Parker | Personaggi: Lydia Grant, Elizabeth Sherwood, Signor Benjamin Shorofsky, David Reardon, Questi Morloch, Signor Crandall, Signor Bob Dyrenforth, Danny Amatullo, Doris Rene Schwarz, Leroy Johnson, Bruno Martelli, Coco Hernandez, Julie Miller, Montgomery MacNeil, Dwight Mendenhall, Michael, Michelle, Christpher Donlon, Holly Laird, Cassidy, Jesse V. Velasquez, Nicole Chapman, Tina, reggie Higgins, Maxie, Ian Ware, Cleo Hewitt, Mitie Horwitz, Dusty Tyler, Jillian Beckett, Kate Riley.