BACK TO THE FUTURE: THE ULTIMATE TRILOGY per la prima volta in 4k UHD

Grande Giove! Nel 1985, il regista Robert Zemeckis, il produttore esecutivo Steven Spielberg ed il produttore e sceneggiatore Bob Gale cominciarono un viaggio in tre tappe attraverso il tempo che distrusse tutti i record ai botteghini di tutto il mondo e fece di Ritorno al futuro una delle più amate trilogie nella storia del cinema.

Universal Pictures Home Entertainment Italia celebra il 35° anniversario del primo entusiasmante film con Back to the future: The Ultimate Trilogy, disponibile per la prima volta in 4k Ultra HD e in Blu-Ray e DVD dal prossimo 21 ottobre – proprio nel fatidico “Back to the future day”!

Questa collection è ricca di materiali inediti esclusivi, tra cui un bonus disc che arriva con oltre un’ora di contenuti speciali inediti, come i rari video delle audizioni di Hollywood delle star Ben Stiller, Kyra Sedgwick, Jon Cryer, Billy Zane, Peter DeLuise e C. Thomas Howell, un tour dei gadget e souvenir del film accompagnati da Bob Gale, uno sneak peek del nuovo show musicale ed un episodio speciale della popolare serie Youtube “Could You Survive The Movies?”. Unisciti a Marty McFly (Michael J. Fox), Doc Brown (Christopher Lloyd) e alla mitica DeLorean nell’avventura di una vita, attraverso passato, presente e futuro, che mette in moto una esplosiva reazione a catena che minaccia il continuum spazio-tempo!

Il film partecipa alla quarta edizione del BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, presso cui è stato proiettato nella giornata di pre-inaugurazione del 27 luglio. E’ stato organizzato un panel dedicatoa Ritorno al Futuroa cui è intervenuto via Skype il mitico sceneggiatore del film Bob Gale.

Back to the future: The Ultimate Trilogy include tutti e tre i film della trilogia in formato da collezione digipack, oltre ad un disco bonus che contiene i contenuti speciali (nelle edizioni Blu-Ray e 4K). Per la prima volta, il passato, il presente ed il futuro si uniscono per mostrarsi nella magnifica risoluzione dell’Ultra HD per festeggiare questo anniversario.

I nuovi formati 4k Ultra HD e Blu-ray rimasterizzato portano con loro una qualità estrema di visione, più colori che mai, ed un sonoro immersivo e multi-dimensionale.

Creato da Steven Spielberg, Robert Zemeckis e Bob Gale, questo indimenticabile 35° anniversario include ore di contenuti speciali ed è un vero e proprio must-have per ogni libreria.

Tutti e tre i film saranno disponibili per la prima volta in 4k Ultra HD, ma saranno disponibili anche in Dvd in una collection standard.

Universal Pictures Home Entertainment Italia metterà quindi sul piatto una grande quantità di prodotti imperdibili targati Ritorno al futuro: oltre alla collection Dvd standard, saranno infatti disponibili le collection premium Digipack in formato Blu Ray e 4k UHD. Ma non finisce qui: oltre a queste edizioni, saranno rilasciate ben due Collector’s Edition imperdibili presso rivenditori selezionati in edizione limitata:

BACK TO THE FUTURE 35 ANNIVERSARY TRILOGY LIMITED EDITION GIFT SET (4K UHD) : Include una replica esclusiva e fluttuante dell’iconico Hoverboard.

: Include una replica esclusiva e fluttuante dell’iconico Hoverboard. BACK TO THE FUTURE 35 ANNIVERSARY: LIMITED STEELBOOK COLLECTION (4K UHD): Include tre steelbook con un design nuovo e… complementare!

Il film sarà disponibile in 4K Ultra HD in una confezione doppia che include il 4K Ultra HD Blu-ray e il Blu-ray. Il disco 4K Ultra HD disc comprende gli stessi contenuti extra della versione Blu-ray, tutti nella straordinaria risoluzione 4K.