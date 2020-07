Combattler V: Recensione, Trailer e Unboxing

Anime Factory (Koch Media) riporta questo mese alla luce una gloriosa serie Mecha degli anni 70, e lo fa attraverso un corposo cofanetto in DVD che recensiremo quest’oggi per voi. Ci stiamo riferendo a Combattler V

Combattler V Recensione

Combattler V come anticipato è una serie animata prodotta nel lontano 1976 dalla Sunrise, basata sul Manga di Saburo Yatsude, primo della Trilogia Romance.

L’Anime narra la storia del robot gigante Combattler, assemblato dal professor Stevens, al fine di contrastare l’invasione della Terra da parte del generale Malik e gli abitanti del pianeta Campbell.

Fin qui nessuna novità insomma, dato che esistono molte altre serie di questa tipologia, tuttavia Combattler V propose all’epoca una novità, ossia la presenza di ben 5 piloti all’interno del robot, ognuno in grado di controllare una differente parte dello stesso.

Il robot può trasformarsi in 5 veicoli, il che probabilmente ha ispirato in parte la serie Power Rangers che tutti conosciamo. Il cofanetto in DVD è suddiviso in due custodie voluminose, dove al suo interno troverete i dischi con gli episodi della serie e un booklet cartaceo.

In ogni disco vi sono sia gli episodi rimasterizzati in audio e video che le sigle di apertura e chiusura originali, duplice doppiaggio supportato dai sottotitoli, anticipazioni e video inediti.

Il Booklet cartaceo include invece le sinossi degli episodi, i bozzetti preparatori dei personaggi e scenari ed altre curiosità.

Gli episodi vantano una risoluzione di 4:3 Full Frame con Aspect ratio originale, ma rimasterizzati in alta definizione, per la gioia di coloro che sono cresciuti con la serie Anime di Combattler V.

La serie giunse per la prima volta in Italia nel lontano 1983, fu trasmessa qualche tempo fa anche nel canale MAN-GA.

Combattler V prende proprio il nome dalla presenza di 5 piloti all’interno del robot, pronti a tutto per difendere il proprio amato pianeta dalla minaccia degli invasori.

Questa come anticipata è la novità che diede alla serie il successo meritato, in un periodo di grandi uscite, dove i robottoni erano all’ordine del giorno, dopotutto ognuno voleva proporre una sua versione di salvatore dell’umanità, apportando delle variazioni alla trama.

Oggigiorno solo coloro che sono cresciuti con i mecha di quegli anni possono apprezzare in parte Combattler V. Un cofanetto da aggiungere assolutamente alla vostra collezione, qualora siate cresciuti con la serie originale o se siete appassionati di Mecha.