Gaming meglio del Cinema?

Se l’intrattenimento cinematografico aveva la meglio, ora il mondo dei videogiochi sembra farsi largo non solo tra gli utilizzatori ma anche tra gli stessi attori che si pubblicizzano proprio attraverso i canali di gaming. Se prima amare i videogames poteva essere di nicchia, ora invece raggiunge molta più utenza con numeri tutt’altro che impopolari.

Ed è proprio dal mondo Hollywodiano che arriva un cambio di direzione con attori che prestano il proprio aspetto per giochi super gettonati, o registrano veri e propri dialoghi tra personaggi, per finire, infine a giocare e trasmettere su canali come Twitch e YouTube.

Nell’attesa di vedere l’evoluzione di questo nuovo mezzo di comunicare, il Casinò Online di Betway ha realizzato una dettagliata statica in cui spiega l’incremento dei giochi online in proporzione ai volti più famosi del cinema che si dedicano ad esso.

Se prima si avviava il gioco e si giocava semplicemente, ora i titoli a nostra disposizione sono più complessi con vere e proprie trame da seguire. Molti di questi giochi hanno una propria storia sia raccontata che visiva, come se quello che vedessimo è un vero e proprio film. Ed è proprio dalle scelte del giocatore che, spesse volte, la storia prende una piega diversa creando diversi finali avvincenti.

Se andiamo a parlare a livello economico, negli ultimi 10 anni il mondo dei videogiochi ha superato gli incassi dei più grandi film nei primi giorni dopo l’uscita del titolo. Basti pensare a Grand Theft Auto V che ha raggiunto il famosissimo e premiato Avengers Endgame e superando nettamente Avengers Infinity War.

Alcuni tra gli attori più famosi si rivolgono al mondo dei videogiochi presentando, come già detto, voce ed aspetto. A dare la propria voce sono stati attori del calibro di Snoop Doug, Emma Stone, Christopher Walken. O anche il proprio aspetto fisico e un esempio possono essere Ellen Page e Willem Dafoe nel gioco Beyond due anime o Norman Mark Reedus (conosciuto in Walking dead) che ha offerto la sua immagine da protagonista nel celebre gioco Death Stranding, molto venduto nell’ultimo periodo.

Queste ricerche elaborate da Casinò Online, dimostrano di giochi come GTA V (Rockstar) abbia raggiunto in pochi giorni un fatturato di un miliardi di dollari, come anche Call of Duty Ghost (Activision) abbia superato il miliardo di dollari al Day One.

Gli attori di Hollywood presenti nei videogiochi