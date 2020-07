Le migliori Serie TV in arrivo per il 2021

Oggi vi parleremo delle serie in arrivo e tanto attese sulle piattaforme streaming dal 2021. Presto arriveranno altri altri titoli ma per ora vi sveliamo qualche piccola novità.

Le nuove serie fantasy del 2021

Il 2021 sicuramente sarà l’anno del fantasy grazie al successo di molti telefilm in quest’ultimo periodo misti di fantasy, thriller e a volte anche drammatico. Scene surreali, razze particolari e bellissime, poteri straordinari fanno di questa categoria una delle più richieste e gettonate. Nel corso del 2021 ci saranno nuove stagioni di serie come Carnival Row, The Umbrella Academy, The Witcher e molto altro.

House of Dragon

Finalmente arriva lo spin off tanto atteso tratto dalla celebre serie Il Trono di Spade. House of Dragon è incentrato sulla stirpe Targaryen ed è ambientato trecento anni prima di Daenerys. Protagonisti della storia sono Aenys I, figlio di Aegon il conquistatore che combatte per il trono di spade. Guerre e tradimenti saranno presenti in questo spin off, storie sui draghi e sanguinari combattimenti saranno il contorno di tutta la trama che porterà a capire le origini della famiglia Targaryen e la loro tenacia di mantenere il trono.

Specifiche

Titolo Originale: House of Dragon | Genere: Fantasy | Spin-off: Il trono di spade | Paese: Stati Uniti d’America | Anno: 2021 | Personaggi: Aegon, Rhaenys, Visenya

Il Signore degli Anelli

Altro titolo fantasy previsto per il 2021 è il Signore degli Anelli. La serie è ideata da John Payne con Max Baldry e Joseph Mawle ed è attualmente in produzione. La storia è ambientata, come nel film omonimo, nella terra di mezzo durante la Seconda Era e parla di un periodo storico di centinaia di anni prima della nascita di Frodo e della creazione della Compagnia dell’Anello. Ed è proprio il periodo in cui gli anelli del potere vengono forgiati ad opera di Celebrimbor sotto suggerimento di Sauron. Lo scopo di quest’ultimo è quello di dominare su ogni forma di vita proprio grazie a questo anello.

Specifiche

Titolo Originale: Il Signore degli Anelli | Genere: Fantasy | Spin-off: Il Signore degli Anelli | Paese: Stati Uniti d’America | Anno: 2021 | Ideatore: John Payne | Personaggi: Oren, Tyra

Hawkeye

Hawkeye (tradotto in italiano Occhio di Falco) è una serie realizzata da Disney Plus e ideata da Jonathan Igla e incentrata su uno dei personaggi della Marvel, Mad Men. La storia racconta di un ragazzo di nome Clint Barton cresciuto in una famiglia problematica dove il padre vive tra alcol e violenza. Una volta deceduti i genitori a causa di un incidente stradale, il piccolo viene condotto ad un orfanotrofio e trascorre i suoi anni sballottato da una famigli dall’altra. Alla fine scappa e si unisce ad un circo, il Circo Tibold e ne approfitta per farsi addestrare nell’uso dell’arco diventando un abile arciere. Ed ecco qui che nasce il super eroe, aiutando i Young Avengers a combattere contro i cattivi.

Specifiche

Titolo Originale: Hawkeye | Genere: Fantasy | Spin-off: Aevengers| Paese: Stati Uniti d’America | Anno: 2021 | Ideatore: Disney Plus | Personaggi: Clint Barton, Kate Bishop, Iron Lad, Patriot, Wiccan, Hulking, La Visione, Stature, Speed

Loki

Loki è una serie spin off creata da Disney Plus ed è incentrata sul personaggio conosciuto nel film di Thor e nella saga Avengers. Il personaggio è Loki esattamente nel momento in cui ha rubato a Tony Stark la gemma dello Spazio. E mentre tutti lo credono morto, in realtà Loki si è creato una sua vita, una nuova timeline e in cui lui piega i più deboli al proprio volere. Inoltre, grazie alla gemma dello spazio, viaggerà nel tempo cercando di modificare eventi nella storia e ottenere i suoi propri vantaggi. Ma durante questa sua missione distruttiva, il personaggio di Loki subirà dei cambiamenti mostrando lati umani e portandolo ad un conflitto su quello che è e quello che vorrebbe essere.

Specifiche

Titolo Originale: Loki | Genere: Fantasy | Spin-off: Aevengers Endgame| Paese: Stati Uniti d’America | Anno: 2021 | Ideatore: Michael Waldron | Personaggi: Loki