Le migliori serie TV fantasy del 2020

Se state cercando una serie dal genere fantasy, siete nel posto giusto. In questo articolo vi presenteremo alcune tra le serie più gettonate del 2020 a tema fantasy e disponibili presso le piattaforme streaming come Amazon Prime Video, Netflix, Tim vision e molto altro.

carnival row amazon prime

Carnival Row

Carnival Row è una serie originale Amazon Prime Video a tema Fantasy con elementi assolutamente Noir. E’ un misto tra un Drama e un fantasy ambientato nella città di Burgue dallo stile vittoriano con elementi steampunk. Protagonisti della storia sono alcuni personaggi mitologici come fate, centauri, Faure e molte altre creature fantastiche che vivono in un quartiere della città chiamato Row discriminati dagli essere umani per le loro caratteristiche. Tra questi rifugiati, dopo la guerra che ne ha sterminato molti di loro, c’è anche Vignette Stonemoss, una fata che insieme al suo amore proibito, Philo un umano ed ex soldato, scopriranno un segreto che potrebbe compromettere la tranquillità della città.

Specifiche

Titolo originale: Carnival Row | Paese: Stati Uniti d’America | Anno: 2019 in produzione | Genere: Fantasy, Drammatico, Noir | Durata episodio: 60 minuti | Ideatore: Renè Echevarria, Travis Beacham | Personaggi: Rycroft Philostrate, Vignette Stonemoss, Runyan Millworthy, Imogen Spurnrose, Agreus Astrayon, Ezra Spurnrose , Tourmaline Larou, Jonah Breakspear, Sophie Longerbane, Piety Breakspear , Absalom Breakspear | Piattaforma streaming: Amazon Prime Video

The Witcher

The Witcher è una serie disponibile su Netflix che prende spunto dall’omonima serie presente nei videogiochi e nel romanzo dell’autore polacco Andrzej Sapkowski. Una serie fantasy con personaggi ben caratterizzati e in cui il protagonista è un cacciatore di mostri di nome Geralt di Rivia. L’ambientazione è molto particolare intrisa di magia e combattimenti con scene ricche di pathos.

Specifiche

Titolo originale: The Witcher | Paese: Polonia, Stati Uniti d’America | Anno: 2019 in produzione | Genere: Fantasy, Azione, Avventura| Durata episodio: 47-67 minuti | Ideatore: Lauren Schmidt Hissrich | Personaggi: Geralt di Rivia, Yennefer di Vangerberg, Cirilla / Ciri, Ranuncolo, Tissaia de Vries, Istredd, Cahir, Fringilla Vigo, Dara, Triss Merigold, Sabrina, Vilgefortz| Piattaforma streaming: Netflix

The Umbrella Academy

The Umbrella Academy racconta la storia di alcuni supereroi uniti dal segreto della loro nascita comune. I protagonisti sono Luther, Diego, Allison, Vanya, Klaus e Numero 5. Questi ragazzi hanno poteri diversi l’uno dall’altro che li differenzia e li unisce verso un unico obiettivo che scopriranno man mano che vivranno le loro storie. Luther è un gorilla marziano con una testa umana, Diego è un umano che riesce a trattenere il proprio respiro all’infinito, Alliso riesce a modificare la realtà degli altri attraverso quello che lei vuole far credere, Vanya riesce con il suo violino a propagare onde distruttive, Klaus riesce volare, a comunicare con i morti ed è telecinetico, Numero 5 è l’unico che riesce a viaggiare nel tempo.

Specifiche

Titolo originale: The Umbrella Academy| Paese: Stati Uniti d’America | Anno: 2019 in produzione | Genere: Fantasy, Drammatico, Noir | Durata episodio: 45 – 65 minuti | Ideatore: Steve Blackman | Personaggi: Vanya Hargreeves, Luther Hargreeves, Diego Hargreeves, Allison Hargreeves, Klaus Hargreeves, Numero Cinque, Cha-Cha, Hazel, Leonard Peabody, Pogo, Reginald Hargreeves, Ben Hargreeves, Grace Hargreeves/Mamma, Grace, Eudora Patch, The Handler | Piattaforma streaming: Netflix

Locke & Key

La storia racconta di due fratelli e una sorella (Konnor, Kinsey e Bode Locke), che insieme alla loro madre si trasferiscono nella città natia del padre, assassinato a causa di un segreto da scoprire. Arrivati nella città si trasferiscono nella casa dove è cresciuto il loro padre, ma è proprio lì che scopriranno antichi segreti che hanno condotto a quell’assassinio. La casa, la Keyhouse, nasconde tante chiavi dai poteri sconosciuti e ognuna di esse è legata alla morte del padre e ad un’entità malefica chiamata Dodge che cercherà in tutti i modi di rubarle per i propri fini malvagi. Potranno viaggiare attraverso lo spazio spostandosi da un posto all’altro, potranno volare e comunicare con i morti, entrare nella propria testa e vedere i ricordi sopiti o anche cambiare aspetto.

Specifiche

Titolo originale: Locke & Key | Paese: Stati Uniti d’America | Anno: 2020 in produzione | Genere: Fantasy,| Durata episodio: 40-56 minuti | Ideatore: Joe Hill | Personaggi: Nina Locke, Tyler Locke, Kinsey Locke, Bode Locke, Dodge/Eco, Scot Cavendish, Gabe, Eden Hawkins, Jackie Veda, Rendell Locke, Ducan Locke, Ellie Whedon, Samsung Lesser, Javi, Brinker Martin, Zadie Wells, Doug Brazelle, Logan Calloway, Lucas Caravaggio, Joe Ridgeway, Rufus Whedon | Piattaforma streaming: Netflix

Dark Crystal: La Resistenza

E’ una serie un po’ diversa tra le precedenti dove i protagonisti sono i pupazzi che vivono su un pianeta desolato di nome Thra. Quello che rende abitabile questo pianeta è il Cristallo della Verità ma che purtroppo viene danneggiato dalla stirpe malvagia degli Skeksis, delle creature con pelle simile a quella dei rettili, con testa di uccello e corpo di drago. Saranno i tre Gelfings che si ritroveranno ad affrontare questi nemici, a creare un esercito di ribelli per riportare il pianeta alle origini.

Specifiche

Titolo originale: Dark Crystal: La Resistenza | Paese: Stati Uniti d’America, Regno Unito| Anno: 2019 | Genere: Fantasy, Avventura | Ideatore: Jeffrey Addiss, Will Matthews| Personaggi: Rian, Brea, Deet, Hup, Augura, Cadia, Maudra Mayrin / All-Maudra, SkekSo / Imperatore, SkekSil / Ciambellano, SkekLach / Esattore, SkekVar / Generale, Skek Tek / Scienziato | Piattaforma streaming: Netflix

Curon

La storia racconta di una protagonista di nome Anna Raina che ritorna dopo 17 anni nel suo paese di origine, Curon. Questa città è situata sulle rive del lago dove storie strane e misteriose creano una certa inquietudine tra gli abitanti. Anna con i gemelli si trasferiscono dove i nonni hanno lasciato loro un albergo in eredità ed è qui che la giovane scomparirà misteriosamente. Saranno i gemelli ad indagare in tutti i misteri della città per recuperare il loro passato.

Specifiche

Titolo originale: Curon | Paese: Italia| Anno: 2020 – in produzione | Genere: Fantasy, Thriller, Giallo, Drammatico | Ideatore: Ezio Abbate, Ivano Fachin, Giovanni Galassi, Tommaso Matano| Personaggi: Anna Raina, Thomas Raina, Mauro Raina, Daria Raina, Klara Asper, Albert Asper, Micki Asper, Giulio Asper, Michael Ober, Lukas, Berger, Matteo, Davide, Don Luigi, Daniel, Pietro | Piattaforma streaming: Netflix