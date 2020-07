Le migliori serie TV sci-fi 2020

In questo articolo vi presenteremo quali sono le migliori serie televisive 2019-2020 a tema scifi. Telefilms di questa categoria, sono serie tv di nicchia e ideali per coloro che amano episodi basati su un ipotetico periodo futuristico e al tempo stesso scientifico. E grazie alle piattaforme streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Infinity, Disney, Tim Vision e molto altro, avrete modo di seguire episodi delle più belle serie televisive di questi ultimi due anni.

Serie di questo tipo hanno come scenario una terra in cui la tecnologia è avanzata, oppure con location direttamente nello spazio più profondo, un po’ per ricordare saghe come quella di Starwars o Startrek. Per non parlare dell’intelligenza artificiale che è l’elemento costante presente nella maggiorate di questi telefilms. E se si parla di fantascienza, non possono mancare di certo entità aliene o personaggi con poteri straordinari che vengono utilizzati per difendere l’umanità da qualche minaccia esterna.

Upload

Upload è una serie televisiva ambientata in un’epoca futuristica (2033) in cui è possibile trasferire la propria coscienza all’interno dell’avatar dopo la morte. Infatti la storia ha inizio con la morte del protagonista (Nathan) e il suo trasferimento in un avatar all’interno di un mondo virtuale chiamato Lake View, una sorta di paradiso accessibile solo ai più facoltosi. Nathan, inizia a vivere la sua vita in questo magnifico posto, accompagnato da un angelo, una ragazza che è in quel luogo virtualmente e di cui si innamora. Insieme scopriranno tutte le cose sconvolgenti che girano intorno a questo posto, e le varie dinamiche che hanno condotto alla sua uccisione. Trama interessante e avvincente, mai noiosa e ricca di pathos.

Specifiche

Titolo originale: Upload | Paese: Stati Uniti d’America | Genere: Fantascienza, commedia | Stagioni: 1 + in corso | Produttore esecutivo: Greg Daniels | Casa di Produzione: 3 Arts Entertainment | Personaggi: Nathan, Nora, Dave Anthony, Luke, AI GUY, Ingrid Kannerman, Jamie, Aleesha, Mandi, Fran Booth, Nevaeh, Batia, Oliver Kannerman | Prima visione: 1 Maggio 2020 | Rete televisiva: Prime Video

Star Trek: Picard

La serie di Star Trek, arriva alla settima stagione con Picard ed è ambientata nel 2399 ed è il continuo di Star Trek – La Nemesi. Il protagonista è Picard, vent’anni dopo la Nemesi e le vicende che hanno condotto al sacrificio del tenente comandante Data per salvarlo dall’esplosione dell’astronave Scimitar. La settima stagione inizia con Picard che si è dimesso dalla flotta stellare a causa del ritiro dell’aiuto della Federazione dei Pianeti Uniti a seguito della distruzione del pianeta Romulus da parte della supernova di Bonus. Picard si ritroverà ad affrontare un viaggio nello spazio in compagnia della dottore Agnes Jurati per indagare sulla creazione su due androidi la cui rete neurale è stata clonata da quella di data.

Specifiche

Titolo originale: Star Trek: Picard| Paese: Stati Uniti d’America | Genere: Fantascienza, Drammatico, Azione | Stagioni: 1+ in corso | Produttore esecutivo: Akiva Goldsman, Michael Chabon, Kirsten Beyer, Alex Kurtzman | Casa di Produzione: Secret Hideout, Roddenberry Entertainment, CBS Television Studios | Personaggi: Jean-Luc Picard, Dahj Asha; Soji Asha; Sutra, Dr. Agnes Jurati, Cristobal “Chris” Rios, Raffi Musiker, Narek, Elnor | Prima visione: 23 gennaio 2020 | Rete televisiva: Amazon Prime Video

SnowPiercer

SnowPiercer è una serie televisiva basata su una graphic novel del 1982 e ispirato all’omonimo film del 2013. La serie è ambientata nel 2021, dove a causa della glaciazione che ha invaso la terra, i pochi sopravvissuti vivono a bordo di un treno, lo SnowPiercer, composto da 1001 carrozze. Il treno percorre un percorso intorno al mondo in modo ripetuto e ormai da anni, all’interno suddiviso in classi dove quelli in coda vivono in condizioni degradate e spesse volte malnutriti. Ed è proprio dal fondo che parte la rivolta. Serie molto interessante, con scene dinamiche e travolgenti. Ogni episodio è entusiasmante e con l’azione sempre dietro l’angolo.

Specifiche

Titolo originale: Snowpiercer | Paese: Stati Uniti d’America | Genere: Fantascienza, drammatico, thriller, post apocalittico | Stagioni: 1+ in corso | Produttore esecutivo: Bong Joon-ho, Dooho Choi, Marty Adelstein, Becky Clements, Park Chan-wook, Lee Tae-hun, Scott Derrickson, Graeme Manson, Matthew O’Connor | Casa di Produzione: Tomorrow Studios, CJ Entertainment, Studio T | Personaggi: Melanie Cavill, Layton Well, Josie Wellstead McConnell, Bess Till, ohn “Oz” Osweiller, Ruth Wardell, Jinju Seong, Bennett, Zarah, Roche, L.J. Folger, Pike | Prima visione: 25 maggio 2020 | Rete televisiva: Netflix

Altered Carbon

Altered Carbon è una aerie ambientata nell’anno 2384 dove l’umanità è stata codificata come I.D.U (immagazzinamento digitale umano) e inserita chirurgicamente sulla colonna vertebrale. Questo permette all’umanità di essere trasferita da un corpo all’altro e di sopravvivere alla morte fisica. Tuttavia questa “sopravvivenza” non è per tutti, molto costosa e non accettabile da alcuni che rinnegano questa modalità. Inoltre solo i Mat ( i più potenti della terra) hanno la possibilità di ricevere un backup e sopravvivere per sempre divenendo virtualmente immortali e quasi delle divinità per molte persone.

Specifiche

Titolo originale: Altered Carbon | Paese: Stati Uniti d’America | Genere: Fantascienza, dispotico, thriller | Stagioni: 2+ in corso | Produttore esecutivo: Laeta Kalogridis, David Ellison, Dana Goldberg, Marcy Ross, Steve Blackman, Brad Fischer, James Vanderbilt | Casa di Produzione: Skydance Media, Mythology Entertainment | Personaggi: • Takeshi Kovacs (prima stagione), Takeshi Kovacs (seconda stagione), Laurens Bancroft, Kristin Ortega, Edgar Poe, Reileen Kawahara, Vernon Elliot, Miriam Bancroft, Mr. Leung /Ghostwalker, Quellcrist Falconer, Danica Harlan, Trepp, Dig 301, Ivan Carrera | Prima visione: 2 febbraio 2018 | Rete televisiva: Netflix

Dion

La storia racconta di una donna, Nicole Reese, e di suo figlio Dion dopo la morte di Mark, marito e padre del piccolo. A seguito del decesso di Mark, Nicole scopre in Dion alcuni poteri fuori dal comune, poteri che metteranno in pericolo i due e che li porteranno ad indagare sul perché di queste abilità. Il tutto ha inizio da una ricerca di Mark e di vari esperimenti condotti in laboratorio che mettono in serio pericolo la famiglia. Il piccolo Dion si ritroverà ad affrontare situazioni difficili e in cui i suoi poteri aiuteranno a proteggere lui e sua madre.

Specifiche

Titolo originale: Raising Dion | Paese: Stati Uniti d’America | Genere: Fantascienza, supereroi, dramma familiare, azione, avventura | Stagioni: 1 + in corso | Produttore esecutivo: Dennis A. Liu, Carol Barbee, Michael B. Jordan, Charles D. King, Kim Roth, Poppy Hanks, Kenny Goodman, Michael Green| Casa di Produzione: Outlier Society Productions, MACRO | Personaggi: Dion Warren, Nicole Warren, Pat Rollins, Kat Neese, Esperanza Jimenez| Prima visione: 4 ottobre 2019 | Rete televisiva: Netflix

The 100

La storia ha inizio con l’espulsione di 100 giovani condannati per vari crimini da un’astronave su cui vive l’umanità superstite a seguito di un virus che ha reso la terra inabitabile. I 100 giovani vivranno tante avventure, molti di loro moriranno durante il percorso e daranno modo ai restanti superstiti di scendere giu sulla terra e ricominciare a vivere. Solo che la Terra è abitata da alcuni clan terresti e si daranno battaglie per tutte le stagioni fino a quando, a causa di una programmazione, la terra tornerà a non essere nuovamente abitabile. Da lì i superstiti che si sono uccisi tra di loro, alcuni di loro hanno fondato alleanze e amicizie solide, decidono di risalire nello spazio fin quando non avranno modo di ritornare ad abitare. Saranno quindi ibernati per molti anni e ritorneranno a vivere le loro avventure su una terra alternativa dove alcuni abitanti passano di corpo in corpo trasferendo la propria coscienza.

Specifiche

Titolo originale: The 100 | Paese: Stati Uniti d’America | Genere: Fantascienza | Stagioni: 7 | Produttore esecutivo: Jason Rothenberg, Leslie Morgenstein, Matt Miller, Gina Girolamo, Bharat Nalluri, Elizabeth Craft, Sarah Fain, Cheryl Dolans, Dean White | Casa di Produzione: CBS Television Studios, Warner Bros. Television, Alloy Entertainment | Personaggi: Clarke Griffin, Bellamy Black, Octavia Blake, Raven Reyes, John Murphy, Roan, Echo, Emori, Russel Lightbourne, Gabriel Santiago, Hope Diyoza, Jordan Green | Prima visione: 19 marzo 2014 | Rete televisiva: Netflix

Agents of S.H.I.E.L.D

E’ una serie della Marvel basata su un’organizzazione segreta chiamata S.H.I.E.L.D (Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division). I personaggi , capitanati da Phil Coulson, combattono contro nemici come Hydra e specie aliene I Kree, per difendere l’umanità e svelare i segreti e i mestieri che si celano intorno alle varie avventure che affrontano. Diversi episodi della serie sono crossover con i films degli Aevengers a cui sono strettamente collegati. Serie avvincente che unisce l’azione dei supereroi all’amicizia nel gruppo, il tutto in un contesto tecnologico avanzato.

Specifiche

Titolo originale: Agents of S.H.I.E.L.D. | Paese: Stati Uniti d’America | Genere: Fantascienza, Azione, Supereroi, Spionaggio | Stagioni: 7 | Ideatore: Joss Whedon, Jed Whedon, Maurissa Tancharoen | Casa di Produzione: ABC Studios, Marvel Television, Mutant Enemy Productions | Personaggi: Phil Coulson/Sarge, Melinda May, Grant Ward/Hive, Daisy “Skye” Johnson/Quake, Leopold “Leo” Fitz, Jemma Simmons, Lance Hunter, Bobbi Morse, Al “Mack” MacKenzie, Lincoln Campbell, Holden Radcliffe, Elena “Yo-Yo” Rodriguez/Slingshot, Deke Shaw | Prima visione: 4 marzo 2014 | Rete televisiva: Netflix