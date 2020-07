Charlotte: Recensione e Trailer

Quest’oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di Charlotte in DVD, una serie animata da non confondere con la Charlotte del 2015 ma risalente a ben 40 anni fa.

Correva il 1977 quando Nippon Animation trasmise in Giappone la serie animata di Charlotte, la quale arrivò in Italia qualche anno più tardi, per la precisione nel 1992 su Rai 1.

Tempo dopo fu trasmessa anche da altri emittenti televisive sia nella sua versione originale che rivista in audio e risoluzione, ed è proprio quest’ultima quella distribuita da Koch Media (Anime Factory) in DVD.

Charlotte Recensione

Con questa premessa iniziamo ad analizzare il contenuto del cofanetto DVD, anticipandovi nel caso ve lo stiate chiedendo, che Charlotte non è disponibile in Bluray.

A volte capita che una vecchia serie venga rimodernizzata e proposta nel nuovo formato, in passato vi abbiamo parlato diverse volte di serie animate distribuite nel duplice formato ma non è questo il caso.

All’interno del cofanetto troverete ovviamente la serie animata completa suddivisa in 5 dischi, i quali purtroppo non offrono contenuti extra che solitamente si trovano in altre serie distribuite da Anime Factory (Koch Media).

Se ci seguite da tempo o avete acquistato in passato altre serie distribuite da Anime Factory (Koch Media), allora saprete già che anche Charlotte contiene un booklet esclusivo di 16 pagine con le sinossi degli episodi e disegni preparatori. Tenete presente che è la prima volta che la serie viene distribuita in DVD.

Naturalmente sono presenti le sigle di apertura e chiusura originali oltre il duplice doppiaggio con il supporto dei sottotitoli. Si tratta però della seconda edizione della serie animata, con nuovo doppiaggio e migliorie in termini di risoluzione.

Charlotte narra la storia di una ragazza cresciuta in un ranch in canada, la giovane trascorre allegramente le giornate in compagnia dei suoi amici e dei suoi animali, riversando su questi ultimi tante amorevoli cure.

Proprio grazie alla presenza di costoro e, soprattutto, di suo padre andré che l’ha cresciuta da solo, la bambina non ha mai sentito la mancanza della madre morta; tuttavia, nel giorno del suo dodicesimo compleanno, uno strano ragazzo su un cavallo bianco consegna ad andré un meraviglioso vestito per lei, dicendo che quello non è nientemeno che un regalo fattole da simone, madre di charlotte.

Una di quelle serie “invecchiate bene” come si suol dire, la quale conquisterà sia coloro che non l’hanno mai visionata che chi è cresciuto con la stessa.

Charlotte Trailer