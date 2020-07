Love Hina: Recensione e Trailer del Cofanetto in Bluray

A partire da questo mese Love Hina è disponibile nuovamente non solo in DVD ma anche in Bluray, con il cofanetto distribuito da Koch Media (Anime Factory) che vogliamo recensire per voi quest’oggi.

Love Hina Recensione

Love Hina nasce nel 1998 come Manga, distribuito in 14 volumi in Giappone. Il successo dello stesso portò alla realizzazione di una Serie Animata composta da 25 episodi e distribuita 2 anni più tardi, 2 speciali, 3 OAV, 2 drama CD ed alcuni racconti.

In Italia la serie arrivò la prima volta nel 2004 in DVD mentre la trasmissione dalle emittenti televisive locali avvenne un anno più tardi. A distanza di molto tempo Koch Media riporta la serie nelle case degli appassionati e collezionisti con uno cofanetto disponibile nel duplice formato.

A differenza della prima edizione DVD, la nuova versione oltre ad essere integrale, dunque non censurata, presenta tutti gli episodi della serie oltre il duplice doppiaggio, le sigle di apertura e chiusura ed alcuni Easter Eggs.

Naturalmente come sempre l’Anime viene distribuito in bundle con un Booklet cartaceo, contenente la trama degli episodi, curiosità sui personaggi, bozzetti vari, calcoli sulla potenza di Naru, mappe del dormitorio Hinata ed altro ancora.

Keitaro urashima ha già fallito per due volte il test d’ingresso alla todai, la più famosa università di tokyo. Il ragazzo vuole accederci a tutti i costi per rispettare una promessa fatta ad una bambina di cui era innamorato da piccolo.

Per potersi mantenere durante gli studi, viene ingaggiato da sua nonna come custode della pensione hinata. Ben presto però, keitaro scoprirà trattarsi di una pensione femminile abitata da un gruppo di ragazze tanto carine quanto eccentriche.

Come anticipato Love Hina è già acquistabile al prezzo di 40€ circa nei formati Bluray e DVD. Avete la possibilità di visionarla sia in italiano che in giapponese con i sottotitoli italiani, nel caso in cui preferiate il doppiaggio originale.

Chiaramente come ogni Bluray che si rispetti vanta una risoluzione maggiore, con una qualità audio/video superiore alla controparte DVD. Una serie animata che vi consigliamo di visionare sia che siate appassionati di Anime romantici che ricchi di humor.

A seguire vi riportiamo il Trailer diffuso dal canale MAN-GA, dove è stata anche trasmessa la serie completa. Concludiamo informandovi che il cofanetto non include solo la serie ma anche gli speciali di natale e primavera.

Love Hina Trailer