Sonic Il Film: Recensione, Trailer e Screenshot

Era l’anno 1991 quando Sonic sfrecciò per la prima volta sul mercato videoludico in bundle con il SEGA MEGA DRIVE, in un’epoca in cui la rivalità tra SEGA e Nintendo era più accesa che mai.SEGA con Sonic ideò un personaggio che con il tempo divenne una vera e propria mascotte per la casa nipponica, allo scopo di contrastare Super Mario Bros.

Nel corso del tempo sono stati prodotti svariati videogiochi, serie tv e gadget ma nessuno fino ad ora aveva mai osato realizzare una pellicola cinematografica, per paura di non dare il giusto tributo al celebre personaggio, o almeno fino allo scorso anno. Verso la fine del 2019 venne presentato al pubblico il primo Trailer del Film, il quale destò non pochi commenti negativi a causa del pessimo design di Sonic.

Il regista così prese la decisione di rimandare l’uscita di Sonic nelle sale cinematografiche al 13 Febbraio 2020, prendendosi tutto il tempo necessario per migliorare il design di Sonic, ed è inutile dire che il duro lavoro ha portato i suoi frutti, avvicinandosi a quello dei videogiochi, un mix tra vecchia scuola e modernità. Oggi con questa premessa vogliamo condividere con voi la Recensione di Sonic il Film, dopo aver visionato il Bluray.

Sonic Il Film Recensione

Sonic il Film narra la storia sia della nascita di Sonic che del malvagio Dottor Eggman, e di come sia giunto ad essere il perfido scienziato che tutti conosciamo. Il Film inizia con un Sonic infante ma con tanta voglia di sfrecciare a 300 km/h, non curandosi dell’eventualità di essere scoperto da altri esseri viventi.

Tuttavia i suoi super poteri da li a breve non saranno più un segreto ed una tribù che ricorda Knuckles decide di cacciarlo per impadronirsi della sua energia infinita. Un gufo che si è preso cura di Sonic fin dalla sua nascita per proteggerlo gli affida un sacchetto di anelli magici, i quali sono in grado di aprire dei portali verso nuovi mondi, e così Sonic fugge dalla sua terra natia in un altro pianeta.

Passano gli anni e il porcospino cresce, ritrovandosi sul pianeta Terra, ma la curiosità di studiare gli esseri umani è incontrollabile, ed è la sua stessa curiosità a insospettire il governo che ricorre al Dottor Robotnik per catturarlo, interpretato da Jim Carrey, il quale dona il giusto tributo ad uno dei malvagi più celebri nel mondo dei videogiochi.

Dalle movenze alle espressioni, Jim Carrey si cala nel personaggio come nessun’altro potrebbe fare, con i suoi tanti anni di esperienza alle spalle, donando al Dottor Eggman carisma, intelletto e tanta malvagità.

Nonostante il design del film non sia proprio quello del perfido, baffuto e pelato scienziato, non abbiamo potuto fare a meno che apprezzare l’egregio lavoro svolto da Jim nell’essere più fedele possibile al personaggio originale, ossessionato da Sonic.

Dotato delle più sofisticate tecnologie, il Dottor Eggman le proverà tutte per catturare il porcospino, al fine di impadronirsi della sua energia infinita per alimentare le sue macchine, oltre che portare a termine il compito affidatogli dal governo. Il Film dunque ruota attorno al duo, se da un lato abbiamo un Dottor Eggman pronto a tutto per catturarlo, dall’altra un Sonic coraggioso ed esilarante, pronto a contrastare il suo nemico e l’esercito di robot.

Sonic realizzato in computer grafica, viene interpretato alla perfezione, dando il giusto carisma all’iconica mascotte di SEGA, presentando il porcospino come un personaggio esilarante, curioso ma di buon animo, pronto a sacrificarsi per il prossimo.

Abbiamo apprezzato gli effetti cinematografici oltre la colonna sonora che ricorda chiaramente i livelli del videogioco, senza contare luoghi come Green Hill. Sonic il Film è la dimostrazione di come un lavoro ben fatto possa dare il giusto tributo cinematografico ad un videogioco, sopratutto quando si parla di live action.

L’edizione Bluray include il film e contenuti EXTRA come le papere, le scene inedite, come sono stati creati Sonic e il Dottor Eggman, i commenti del regista e doppiatore di Sonic ed altri contenuti che vi invitiamo a visionare.

Sonic Il Film Trailer