I migliori Anime Shojo anni 80

Gli anime Shojo, da sempre sono stati delle serie di nicchia principalmente gettonate dalle ragazze di fascia d’età dai 18 ai 40. Storie d’amore, di amicizia, tematiche giovanili e attuali, sono ciò che caratterizza gli Shojo degli anni 80. E proprio di questo vogliamo parlarvi in questo articolo, fornendovi i migliori Anime anni 80 che secondo noi hanno fatto la storia e che hanno dato il via a tante e nuove serie di questo tipo.

Kiss Me Licia

Chi non conosce Kiss Me Licia? E’ la storia romantica tra Licia e Mirko, un noto cantante che insieme al suo gruppo gira per il Giappone facendo concerti rock. Ma non è la classica storia d’amore, perché Mirko arriva ad innamorarsi di Licia, quando Licia è infatuata di Satomi, il suo migliore amico. E poi non possono mancare le amicizie, gli innamoramenti non corrisposti, il tutto in un’atmosfera semplice e rilassata. Una grande storia d’amore che nasce un poco per volta, per poi culminare in quello che sarebbe diventata una vita come marito e moglie. E’ uno degli Shojo più gettonati degli anni 80.

Nome Originale: 愛してナイト Ai shite Naito | Regia: Osamu Kasai | Composizione serie: Mitsuru Majima, Sukehiro Tomita, Tatsuo Tamura | Disegni: Yorifusa Yamaguchi | Studio: Toei Animation | 1° trasmissione in Italia: 10 settembre – 14 dicembre 1985 | Episodi: 42 | Durata episodi: 24 | Personaggi: Licia, Mirko, Andrea, Giuliano, Anacleto Marrabbio, Satomi, Manuela, Marika, Steve, Tony, Elisa, Signorina Katia, Shiller, Marina, Lauro, Marie, Grinta, Ryotaro, Yoko Kato, Yamadazaka.

L’Incantevole Creamy

L’incantevole Creamy è un anime che gira intorno a dei poteri magici, ma è anche uno shojo molto conosciuto negli anni 80 e che ha fatto da ispirazione per molte serie di questi ultimi anni. Ma anche in questa serie non mancano storie d’amore, amori non corrisposti, gesti d’amicizia e una trama leggera e spensierata. Protagonista è Yu Morisawa, che ottiene i poteri per trasformarsi in Creamy, una cantante di cui è innamorato il suo miglior amico, Toshio. Solo che Yu è gelosa perché vorrebbe le stesse attenzioni che Toshio da a Creamy. Al tempo stesso Midori, amico dei due, è innamorato di Yu, e anche questo è un amore non corrisposto.

Nome Originale: 魔法の天使クリィミーマミ Mahō no tenshi Kurīmī Mami | Regia: Osamu Kobayashi | Sceneggiatura: Kazunori Itō | Disegni: Akemi Takada | Studio: Yamato Video, De Agostini | 1° trasmissione in Italia: 5 febbraio – 1º giugno 1985 | Episodi: 24 | Durata episodi: 52 | Personaggi: Yu Morisawa, Toshio Otomo, Midori Kisaragi, Posi & Nega, PinoPino, Candida Morisawa, Filippo Morisawa, Jingle Pentagramma, Duenote Ayase, Kidokoro, Hayato, Hidaka Mamoru, Joe Serpe.

Lady Georgie

Lady Georgie è un anime degli anni 80 in cui la protagonista è Georgie, una povera orfana che va a vivere in una famiglia dove ci sono due ragazzi, Abel e Arthur. Quando diventa grande, la ragazza si innamora del facoltoso Lowell e parte di nascosto travestendosi da uomo per raggiungere il ragazzo. I due fratellastri inizieranno la loro avventura alla ricerca di Georgie, vivendo in ambienti separati ma con lo scopo un giorno di tornare uniti.

Nome Originale: レディジョージィ! Lady Georgie | Regia: Shigetsuga Yoshida, Kyosuke Mikuriya | Autore: Yumiko Igarashi, Yumiko Igarashi | Disegni: Junzaburo Takahata | Studio: Tokyo Movie Shinsha | 1° trasmissione in Italia: 17 settembre – 22 dicembre 1984 | Episodi: 45 | Durata episodi: 25 | Personaggi: Georgie, Abel Butman, Arthur Butman, Lowell J.Gray, Duca Dangering, Elisa Dangering, Zio Kevin, Arwin Dangering, Maria Dangering, Mary Butman, Eric Butman, Conte Fritz Gerald, Sophie Gerald.

Candy Candy

Quest’anime racconta la storia di una piccola orfana di nome Candy che si trova a vivere in un orfanotrofio fino a quando, adolescente, non viene affidata ad una famiglia facoltosa. In questa famiglia incontra un giovane di cui si innamora, ma la loro storia non fa in tempo a cominciare che il ragazzo cade da cavallo e perde la vita. Con il passare del tempo, e incolpandosi di quello che è accaduto, Candy parte alla ricerca di ritrovare se stessa e dedicarsi a ciò che per lei sarà una missione: diventare infermiera. E proprio durante il suo percorso incontrerà l’amore della sua vita, il giovane Terence a cui donerà il suo cuore. Storia per lo più ricca di situazioni drammatiche, a tratti triste ma in cui Candy sa dare gioia anche nei momenti più difficili.

Nome Originale: キャンディ・キャンディ Kyandi Kyandi | Regia: Tetsuo Imazawa (supervisore), Hiroshi Shidara (capo regia) | Composizione serie: Shun’ichi Yukimuro, Noboru Shiroyama | Disegni: Mitsuo Shindo | Studio: Toei Animation | 1° trasmissione in Italia: 2 marzo 1980 | Episodi: 115 | Durata episodi: 24 min | Personaggi: Candy White Andrews, Annie Brighton, Anthony Browns Andrew, Terence Granchester, William Albert Andrew, Tom, Patty O Brien, Signori Brighton, Archibald Corwnell, Alistear Cornwell, Signor Brown, Signora Brown Andre, Zia Elroy, Eliza Lagan, Neil Lagan, Mrs.Lagan, Mr. Lagan.

Mila & Shiro

Mila e Shiro è una serie che ruota intorno allo sport della pallavolo che fa da collante per tutte le puntate. Ma come viene chiamato in Italia, Mila e Shiro, è proprio la storia d’amore tra Mila e Shiro, una storia silenziosa e sempre presente, i due sono innamorati ma mettono da parte i propri sentimenti per dare il massimo in questo sport. Ma non manca anche la simpatia tra Mila, Kaori e Nami, un rapporto di rivalità e al tempo stesso di amicizia presente in ogni partita che affrontano.

Nome Originale: アタッカーYOU! Atakkā Yū! | Regia: Kazuyuki Okaseko, Masari Sasahiro | Sceneggiatura: Hideki Sonoda, Toyohiro Andou, Yoshihisa Araki | Disegni: Shizuo Koizumi | Studio: Knack Co. Ltd. | 1° trasmissione in Italia: 25 febbraio 1986 – gennaio 1987 | Episodi: 58 | Durata episodi: 24 min | Personaggi: Mila Hazuki, Kaori Takigawa, Nami Hayase, Shiro Tachiki, Toshiko Hazuki, Daisaku Daimon, Dani Mitamura, Chibi, Sunny Hazuki, Kyushi Tajima, Yoghina Yokono, Sento, Mister Yamaoka, Saburo Tasaki, Sina, Sori Shinoda, Vera Oriki.

Una per tutte, tutte per una

Quest’anime prende la trama da “Piccole donne”, una storia che è stata rivisitata in tanti film, serie tv e cartoni animati. Racconta la storia di giovani sorelle che si trovano ad affrontare situazioni difficili ma la cui forza d’animo non viene mai a mancare. Infatti si ritroveranno senza soldi, con il padre lontano per la guerra, la piccola Beth malata… eppure amicizia e amore non mancano nella storia. Lory, il vicino facoltoso innamorato di Jo, il maschiaccio della famiglia, si ritroverà a fine della storia a sposarsi con Amy, la più piccola delle sorelle. Mentre la più grande, Magghie, sarà la prima ad incontrare il vero amore e a convogliare a nozze.

Nome Originale: 愛の若草物語 Ai no wakakusa monogatari | Regia: Nobushiki Yamazaki | Sceneggiatura: Akira Miyazaki, Eiji Okabe, Fumio Ikeno, Fumio Kurokawa, Hiromi Sugimura, Norio Yazawa, Shigeo Koshi, Shinichi Matsumi, Shinichi Tsuji, Takao Yotsuji, Takeshi Yamaguchi, Yoshio Kuroda | Disegni: Toshiki Yamazaki, Yoshifumi Kondô, Yoshiki Yamazaki | Studio: Nippon Animation | 1° trasmissione in Italia: 30 maggio – 16 settembre 1988 | Episodi: 48 | Durata episodi: 26 min | Personaggi: Margareth March, Josephine March, Elizabeth March, Amy March, Mary March, George March, Hannah, Zia Martha, Teodore Lawrence, Signor James Lawrence, Anthony Boone, David March, John, David, Dott.Douglas, Carl Brooks, Sig. Sutton.

E’ quasi magia Johnny

Protagonista della storia è il quindicenne Kyosuke Kasuga, che dopo aver cambiato città per colpa dei poteri usati a sproposito dalle sorelle, si ritrova a dover decidere tra due splendide ragazze di cui è infatuato: l’affascinante Sabrina (che poi è il suo ero amore) e l’allegra Tinetta. Infatti si ritroverà a fronteggiare la gelosia delle due, scene spesso imbarazzanti e al tempo stesso divertenti. E, grazie ai suoi poteri della mente, creerà abbastanza problemi e disastri da sistemare.

Nome Originale: きまぐれオレンジ☆ロード Kimagure Orenji Rōdo | Regia: Osamu Kobayashi | Sceneggiatura: Kenji Terada | Disegni: Akemi Takada | Studio: Pierrot | 1° trasmissione in Italia: 24 gennaio – 28 maggio 1989 | Episodi: 48 | Durata episodi: 24 min | Personaggi: Johnny, Sabrina, Tinetta, Manuela, Simona, Sergei, Ecole, Luigi, Michael, Carlo, Paolo, Nonna e Nonno, Akane, Renato, Lucilla e Umao, Susanna.