I migliori Anime magici anni 80

Quanti di voi sono nostalgici pensando ai vecchi anime anni 80 a tema magico? Abbiamo visto tante maghe o streghe che con i loro poteri, cercavano di fare del bene o di risolvere problemi. Chi usava la propria magia per diventare un personaggio e cantare o chi aiutava il prossimo sconfiggendo i maghi cattivi. Abbiamo visto in queste serie battaglie vere e proprie, storie d’amore e vicende di tutti i giorni con protagonisti per lo più adolescenti.

Bia e la sfida della Magia

L’Anime racconta la storia di due streghe Bia e Noa che vengono mandate sulla Terra per un periodo di prova a dimostrare chi tra loro due è degna di diventare la nuova regina del mondo della magia. Le due candidate sono streghe completamente diverse, Bia che ama gli umani e la sua famiglia adottiva che cerca sempre di proteggere e tutelare. L’altra, Noa, più fredda e spietata che pensa solo a sé stessa perché vuole diventare regina a tutti i costi.

Questa rivalità mostrerà puntata dopo puntata, che anche la fredda Noa non è così cattiva, anzi la loro rivalità è piena di battibecchi ma con una fondamentale base d’amicizia. E in tutta la loro rivalità c’è sempre lo zampino di Ciosa che cercherà con ogni mezzo di creare problemi a Bia per favorire Noa.

Nome originale: Majokko Megu-chan | Genere: mahō shōjo| Autore: Makiko Narita| Regia: Yugo Serikawa| Disegni: Shingō Araki| Studio: Toei Animation | Episodi: 72 | Durata Episodi: 25 minuti | Prima edizione in Italia: 2 Marzo 1981| Personaggi: Bia Japo, Noa, Mami Japo, Papà Japo, Rabi Japo, Apo Japo, Ciosa, Cra Cra, Fru Fru, Joker, Kylia, Masao, Regina delle streghe, Saturno, Takeshi, Boss, Yoko, Youji, Mamie.

L’incantevole Creamy

La storia racconta di una giovane di nome Yu Morisawa che mentre gioca con il suo amico vede nel cielo un’astronave che rincorre. La piccola viene risucchiata al suo interno dove c’è un piccolo alieno che le da un medaglione in grado di cambiare il suo aspetto. Insieme al medaglione, anche due fedeli compagni Posi e Nega che assumono l’aspetto di due gattini. Yu si trasformerà in Creamy, una ragazza molto bella nell’aspetto con una voce meravigliosa. Verrà ingaggiata dalla Partenon e diventerà una stella famosa della musica. Avrà tempo un solo anno per questo potere che lo sfrutterà per aiutare tanti amici che incontrerà sul suo percorso.

Nome originale: Mahō no tenshi Kurīmī Mami | Genere: Majokko Megu-chan| Autore: Kazunori Itō| Regia: Osamu Kobayashi| Disegni: Akemi Takada| Studio: Yamato Video, De Agostini | Episodi: 52 | Durata Episodi: 24 minuti | Prima edizione in Italia: 5 febbraio – 1º giugno 1985 | Personaggi: Yu Morisawa, Tosgio Otomo, Midori Kisaragi, Posi & Nega, PinoPino, Natsume Morisawa, Tetsuo Morisawa, Scingo Tachibana, Megumi Ayase, Hayato Kidokoro, Mamoru Hidaka, Joe Snake

Evely e la magia di un sogno d’amore

Evelyn è un’adolescente di 11 anni cresciuta in Africa dalla sua famiglia Giapponese. La ragazza dopo tanti anni trascorsi in quella nazione calda, torna in Giappone e viene affidata ad un amico di suo padre, il professor Muroi. Durante il viaggio per tornare in Giappone, l’aereo viene trasportato in una realtà parallela chiamata Sogno d’Amore ed è proprio lì che la giovane ragazzina troverà i suoi poteri. Si ritroverà ad affrontare tante situazioni difficili, incontrerà numerosi amici che aiuterà lungo la strada e sarà suo compito quello di riportare la primavera in un modo sempre più freddo.

Nome originale: Mahō no yōsei Perusha | Genere: Maho Shojo| Autore: Takako Aonuma| Regia: Takashi Anno, Kazuyoshi Katayama| Disegni: Yoshiyuki Kishi| Studio: Pierrot | Episodi: 48 | Durata Episodi: 24 minuti| Prima edizione in Italia: 9 Settembre 1985 | Personaggi: Persha Hayami, Princess Fairy, Simba, Kumi Hayami, Hideki Hayami, Goken Muroi, Gaku Muroi, Riki Muroi, Sayo Miyomo, Yoyoko Manabe, GeraGeraNorinobu, Tota Fuyuki

Magica Emi

Mai, è un’adolescente amante dei trucchi di magia, che sogna di diventare come il suo idolo Emily Howell, una potete prestigiatrice degli anni 30. I suoi genitori gestiscono una pasticceria mentre i nonni sono i proprietari di una compagnia di prestigiatori chiamati “I Magical Art“. Un giorno, durante il trasloco della compagnia in un’altra struttura, Mai trova uno specchio dai poteri speciali che la portano a cambiare aspetto trasformandosi nella Magica Emi. La ragazzina, trasformata in questa giovane donna, si esibirà usando i suoi poteri magici e diventando una prestigiosa maga e membro dei Magical Art.

Nome originale: Mahō no sutā Majikaru Emi | Genere: Maho Shojo| Autore: Kiyoko Arai| Regia: Takashi Anno| Disegni: Yoshiyuki Kishi| Studio: Pierrot | Episodi: 38 | Durata Episodi: 24 minuti| Prima edizione in Italia: 9 agosto – 4 ottobre 1986 | Personaggi: Mai, Kazuki, Magica Emi, Moko, Annie, Enrico, Giuppi, Giovanni, Gennaro, Daniele, Stella, Ronni, Bartolomeo, Pellecchia, B.Junior

Sandy dai 1000 colori

Sandy è una giovane adolescente, figlia di due fiorai e amante di tutto quello che riguarda i fiori. Non va molto bene a scuola, ma la sua passione è il disegno che diventa il suo passatempo preferito. Durante il festival dei fiori, una festa nella sua città, la ragazza riceve i poteri da due folletti provenienti dalla terra dei fiori che si chiamano Pico e Paco. Infatti il potere che viene dato a Sandy è di trasformare in realtà tutto quello che disegna grazie alla sua matita/bacchetta magica.

Nome originale: Mahō no aidoru Pasuteru Yūmi | Genere: Maho Shojo | Autore: Kiyoko Arai| Regia: Akira Shigino| Disegni: Yumiko Horasawa, Kōji Motoyama | Studio: Pierrot | Episodi: 25 | Durata Episodi: 24 minuti | Prima edizione in Italia: | Personaggi: Sandy, Pico e Paco, Maura, Maurizio, Cesare, Roby Ciccio, Trudy, Carmelo.

Jem & le Holograms

L’Anime racconta di una ragazza di nome Jerrica Benton che, dopo la morte di suo padre Emmett Benton, eredita la Starlight Music. Insieme alla casa discografica eredita anche le abilità di un’intelligenza artificiale chiamata Energy che aiuterà la giovane ragazza, sua sorella Kimber e le amiche a trasformarsi in una band musicale di successo. Questa intelligenza verrà comandata tramite alcuni orecchini a stella che permetterà a Jerrica di trasformarsi in Jem e di trasformare sua sorella e amiche in delle vere e proprie rockstars. Dovranno scontrarsi con Eric Raymond, un ex socio che cercherà di impossessarsi della Starlight e di chiudere l’orfanotrofio gestito dalle ragazze. Per farlo userà una band concorrente, le Misfit, che cercheranno di sabotarle ad ogni evento.

Nome originale: Jem and the Holograms | Genere: shojo-musical | Autore: Christy Marx| Studio: Hasbro, Sunbow | Episodi: 65| Durata Episodi: 24 minuti| Prima edizione in Italia: 6 ottobre 1985 – 2 maggio 1988 | Personaggi: Jerrica Benton, Jem, Kimber Benton, Aja Leith, Shana Elmsford, Raya, Energy, Roxy, Stormer, Jetta, Rio Pacheco, Erik Raymond, Biot, Rapture, Mine, Jacqui Benton.

Sailor Moon

Bunny è una ragazza molto sbadata e spesso lamentosa che cambia la sua vita dopo l’incontro con Luna, una piccola gattina che si scoprirà essere la sua più assoluta confidente. La gatta da alla ragazza un medaglione, che la trasforma in Sailor Moon, una guerriera che in nome dell’amore e della giustizia, difende i deboli dal male. Durante la sua storia incontrerà tante amicizie, anche loro diventeranno delle combattenti che l’aiuteranno a sconfiggere la regina malvagia nell’ultima battaglia dove scopriranno di essere delle abili guerriere provenienti da un regno dove Sailor Moon ne è la regina, Serenity.

Nome originale: Bishōjo senshi Sērā Mūn| Genere: Maho Shojo| Autore: Naoko Takeuchi| Regia: | Disegni: | Studio: | Episodi: | Durata Episodi: | Prima edizione in Italia: | Personaggi: Bunny (Sailor Moon, Serenity), Amy (Sailor Mercury), Rea (Sailor Mars), Morea (Sailor Jupiter), Marta (Sailor Venus), Marzio (Milord), Luna & Artemis (i due gatti), Chibi (Sailor Chibiusa), Sidia (Sailor Pluto), Heles (Sailor Uranus), Milena (sailor Neptuno), Ottavia tomo (Sailor Saturn), Ale e Anna, Famiglia della Linea Nera, Esercito del Silenzio, Circo della Luna spenta, Galaxya e le Veneranti, Il regno delle tenebre.

Lulù l’angelo tra i fiori

La storia racconta di una giovane orfanella di nome Lulù che viene scelta da un cane e un gatto parlante per recuperare il Fiore dei Sette colori. Questi due animali non sono altro che due spiriti delle piante scese sulla terra sottoforma di cane e gatto per trovare qualcuno che possa aiutarli a trovare il magico mondo dei Sette Colori, una persona che avesse capito lo spirito dell’amore e della bontà che aveva permesso per tanti anni una convivenza tra gli umani e le piante. Si ritroverà ad incontrare tanti personaggi, scoprire numerosi fiori che l’avvicineranno ad avvicinarsi a quello che lei sta cercando. Questo particolare fiori la trasporterà sulla Stella dei Fiori e riportare il fiore alla famiglia reale e ridare le giuste sembianze ai suoi amici di avventura.

Nome originale: Hana no ko Runrun | Genere: Maho Shoojo | Autore: Shiroh Jinbo| Regia: Hiroshi Shidara| Disegni: Michi Himeno, Shingō Araki| Studio: Toei Animation | Episodi: 50 | Durata Episodi: 25 minuti | Prima edizione in Italia: 1981| Personaggi: Lulù,. Celi, Nanà (la gatta), Dundù (cane), Togenicia, Yavoque, Ari, Morris, Padre di Morri, Silvan, Voce narrante.

Sally La maga

Sally è una maga, una principessa del regno d’Astoria che decide di scendere sulla terra per conoscere suoi coetanei e avere nuovi amici. La principessa fa subito amicizia con le ragazze e rimane a vivere sulla terra senza far conoscere ai nuovi amici, i suoi poteri da maga. Frequenterà la scuola elementare, vivrà le dinamiche adolescenziali e aiuterà i suoi amici a risolvere i problemi di tutti i giorni.

Nome originale: Mahōtsukai Sarī| Genere: Commedia| Autore: Mitsuteru Yokoyama| Regia: Toshio Katsuta, Hiroshi Ikeda| Disegni: Yoshiyuki Hane| Studio: Hikari Productions, Toei Animation| Episodi: 109| Durata Episodi: 24 minuti | Prima edizione in Italia: 1982| Personaggi: Sally Yumeno, Kabu, Gran Mago, Papà di Sally, Mamma di Sally, Yoshiko Hanamura, Sumire Kasugano, I tre gemellini Hanamura (Tonkichi, Chinpei e Kanta).

Lo Specchio Magico

La protagonista di quest’anime è Stilly Kagami, una ragazza che frequenta le elementari ed ha i poteri attraverso il suo specchio portatile. Infatti grazie ad esso riesce a cambiare aspetto e a produrre qualsiasi cosa ella desidera. La serie è stata prodotta e riprodotta con diversi remake.

Nome originale: Himitsu no Akko-chan | Genere: Maho Shojo | Autore: Hiroshi Ikeda| Studio: Toei Animation | Episodi: 94 | Durata Episodi: | Prima edizione in Italia: 3 Settembre 1994 |