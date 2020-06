Figli: Recensione, Trailer e Screenshot

Figli, debuttato nelle sale cinematografiche il 23 Gennaio è disponibile recentemente anche in DVD e Bluray, ed oggi vogliamo condividere con voi la Recensione.

Figli Recensione

Figli ruota attorno alla storia di una coppia, sposati e con dei bambini. Lui lavora in un bar, lei è ispettrice di cucine nei ristoranti. I due si ritrovano ad affrontare dei problemi sul lavoro e in ambito famigliare.

Il filo conduttore che lega i due è dato da dall’ironia presente in quasi tutte le scene del film, le quali raccontano la tipica vita di una famiglia alle prese con i problemi quotidiani.

Genitori stanchi il cui unico desiderio è avere del tempo libero, momenti nei quali pote respirare, staccare la spina dalla vita famigliare per rilassarsi in tranquillità.

La sceneggiatura del film è affidata a Mattia Torre, il quale purtroppo è scomparso prima dell’arrivo del Film nei cinema, a causa di una lunga malattia con la quale stava combattendo.

Il film dunque è il suo ultimo adattamento cinematografico, tratto dalla commedia teatrale “I figli invecchiano”. La regia dell’opera è affidata invece a Giuseppe Bonito, il quale ha preso le retini in mano dopo la dipartita di Mattia.

Dialoghi in linea con la modernità, conditi da un pizzico di sarcasmo che non guasta in un’opera che cerca di trattare argomenti attuali nei panni di una commedia.

Nicola e Sara hanno scoperto a loro spese uno dei segreti meglio custoditi della contemporaneità: fare il secondo figlio, nell’Italia della natalità zero e della precarietà come regola di vita, rischia di innescare una bomba ad orologeria, e aprire il varco ad una serie di incognite spesso difficili da gestire.

Nel Bluray o DVD oltre il film è naturalmente presente una discreta ma interessante quantità di contenuti aggiuntivi, i quali ripercorrono la realizzazione del film attraverso il cosiddetto backstage, arricchendo la pellicola con le curiosità.

Figli riesce a intrattenere lo spettatore ma allo stesso tempo trasmettere un chiaro messaggio, toccando gli argomenti più disparati, dai problemi di una coppia sposata da tempo alle difficoltà della vita di ogni giorno.

E come quasi ogni film della Cortellesi non mancano all’appello scene esilaranti, accompagnate da momenti riflessivi e di apparente serietà.

Se vi siete lasciati sfuggire il film nelle sale, potete sempre vedervelo comodamente sul vostro divano in compagnia della dolce metà.

Figli Trailer