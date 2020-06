Daikengo: Recensione, Trailer e Screenshot

Era il lontano 1978 quando Akiyoshi Sakai presentò al mondo la sua serie animata sui robottoni, con la collaborazione per la produzione della Tori Production, ed oggi a distanza di molti anni arriva la serie in DVD, ci stiamo riferendo naturalmente a Daikengo.

Daikengo è disponibile nel formato menzionato grazie alla distribuzione di Koch Media (Anime Factory), la quale riporta alla luce e in Italia i 26 episodi che compongono la serie originale, con tutti i contenuti Extra che ne conseguono.

Purtroppo però nel caso ve lo stiate chiedendo, no, non è disponibile in Bluray, come poche altre serie è possibile aggiungere Daikengo alla propria collezione solo nel formato DVD.

Daikengo Recensione

Daikengo narra la storia di un robottone leggendario, considerato al pari di una divinità, protettore e guardiano dell’intero universo, sotto la guida di Ryger, principe del regno di Emperius.

Sostanzialmente la trama è la seguente:

La pace nella galassia è minacciata dalle truppe di Magellano, un potente impero intenzionato ad espandere il proprio dominio sull’universo. Ryger, principe del regno di Emperious, per difendere il proprio regno dai malvagi invasori e per vendicare la morte del fratello, decide di risvegliare Daikengo.

Nel corso dell’avventura Ryger verrà affiancato non solo dalla bella Cleo, figlia del primo ministro corrotto ma anche dai robot Anike e Otoke.

E’ inevitabile avere nella mente robot come Goldrake, Mazinga o Jeeg quando si pensa ai robottoni degli anni 80/90, eppure in quel periodo anche Daikengo riusci ad avere una piccola fetta di mercato, seppure non andò oltre la prima serie.

In soli 26 episodi l’autore racconta la classica storia che non aggiunge novità eclatanti a ciò che abbiamo già visto e rivisto in molte altre opere, cambiando per lo più il robot protagonista e conferendogli abilità ed equipaggiamenti all’avanguardia.

I collezionisti dei classici di quegli anni sicuramente non potranno fare a meno di aggiungere alla propria libreria video la serie completa e in DVD di Daikengo, distribuita come sempre da Koch Media (Anime Factory).

Il cofanetto in DVD contiene ben 5 dischi che racchiudono l’intera saga, le sigle di apertura e chiusura e contenuti Extra, con la possibilità di visionarli sia in italiano che giapponese, con il supporto naturalmente dei sottotitoli italiani.

I DVD vengono affiancati dal tradizionale booklet cartaceo, dove al suo interno sono riportate le sinossi degli episodi, curiosità legate alla serie animata, info sui personaggi e disegni su protagonisti e scenari.

La particolarità più interessante, risiede nella presenza del Karaoke nei DVD, offrendo dunque agli spettatori la possibilità di cantare sulle note dei brani e sigle originali, con l’aggiunta del prologo e anticipazioni inedite in italiano.

Chiaramente non trovandoci di fronte ad un Bluray, la qualità ne risente seppur risulta superiore a quella televisiva, con immagini più nitide e pulite, pur sempre nel formato originale, ossia i 4:3 Full Frame.

Come anticipato gli episodi sono visionabili in italiano o giapponese, in quest’ultimo caso con il supporto dei sottotitoli, permettendo dunque di vedere la serie animata in lingua originale, comprendendo allo stesso tempo i dialoghi.

Daikengo è un capolavoro? No, ma è sicuramente una serie che merita un posto speciale nella vostra collezione.

Daikengo Trailer