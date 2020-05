Ken il Guerriero – La Trilogia: Recensione, Trailer e Screenshot

Nel corso del tempo abbiamo assistito alla pubblicazione da parte di Koch Media (Anime Factory) di svariate opere dedicate a Ken il Guerriero nei formati DVD e Bluray, dalle serie animate agli OAV, quest’oggi è il turno della Trilogia.

L’opera racchiude ben 3 film pubblicati 17 anni fa, riproposti nei formati menzionati per la gioia dei collezionisti di Kenshiro. A seguire vi riportiamo la nostra Recensione.

Ken il Guerriero – La Trilogia Recensione

Ken il Guerriero – La Trilogia è una serie di film ambientati anni dopo la fine del Manga originale, e adattamento del romanzo pubblicato nel lontano 1996.

L’opera è composta da film come La città stregata, La tecnica proibita e Quando un uomo si fa carico della tristezza. Kenshiro nel suo vagabondare si ritroverà in una cittadina, dove la popolazione è succube del tiranno di turno.

Il malvagio imperatore esercita il suo potere sulle riserve d’acqua, celandosi dietro la figura di un ragazzino in grado di compiere dei miracoli, scambiato per questo motivo per una divinità.

A differenza dell’opera originale, in cui la violenza è all’ordine del giorno, la Trilogia sembra quasi voler calcare ancor più la mano, proponendo scene maggiormente cruenti e abusi sessuali espliciti, condendo il tutto con un vocabolario colorito.

Volgarità e violenza dunque la fanno da padrone nella Trilogia, a dimostrazione di come il mondo in cui si trova Kenshiro sia tutt’altro che un luogo di pace e amore.

Nel cofanetto oltre i film menzionati troverete le sigle di apertura e chiusura e le interviste agli autori, oltre una conferenza stampa di presentazione della trilogia e il classico booklet cartaceo, dove al suo interno vi sono dinfo sulla trama dei 3 film, dei personaggi e bozzetti preparatori degli scenari e protagonisti.

Come siete stati abituati fino adesso con tutti gli OAV che compongono la collezione su Ken il Guerriero, anche la Trilogia propone il medesimo stile grafico, moderno e distaccato dalla serie originale.

Torna il doppiaggio che da sempre ha contraddistinto la serie, come un marchio di fabbrica, donando a Kenshiro la giusta intonazione e carisma che lo rendono il personaggio che tutti amiamo.

117 i minuti richiesti per visionare l’intera opera, la quale è unita da un medesimo filo conduttore, che si apre e conclude in una sola raccolta.

A distanza di ben 17 anni dalla pubblicazione dell’opera, la Trilogia riesce ancora una volta a emozionare, intrattenere e divertire lo spettatore, con momenti esilaranti dati dalle classiche battute di Kenshiro, a scene ricche d’azione e violenza.

E come ogni film o episodio della serie, non manca all’appello un pizzico di sentimentalismo che rende la Trilogia appagante e completa. Un’opera assolutamente da non lasciarsi sfuggire.

Ken il Guerriero – La Trilogia Trailer