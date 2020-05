I migliori Anime su Robot anni 80

Tutti quelli che seguivano Anime negli anni 80 sono cresciuti con serie a tema robot, erano tante e dalle trame e situazioni disparate ma con un unico punto in comune: Affrontare il nemico e vincerlo grazie alla robotica. Ed è proprio da quegli anni che molti Anime di oggi prendono spunto e ispirazione, invasioni, combattimenti, robot giganti fanno da cornice a quelle serie che hanno creato una vera e propria rivoluzione per serie animate.

In questo articolo vi presenteremo quali sono, secondo noi, i migliori Anime anni 80 mecha tenendo conto anche delle riproduzioni negli anni successivi alla loro prima uscita.

UFO Robot Goldrake

La serie racconta del principe Duke Fleed che fugge dal suo pianeta a bordo di un robot da battaglia chiamato Goldrake a causa di un attacco da parte delle truppe del Re Vega che vuole sottomettere il suo ed altri pianeti. Una volta che il personaggio raggiunge il pianeta e a 8 anni di distanza, si ritroverà ad affrontare nuovamente la minaccia per garantire libertà al popolo terrestre insieme ai suoi fedeli compagni .

Nome Originale: UFOロボグレンダイザー UFO Robo Gurendaizā | Regia: Masayuki Akehi, Tomoharu Katsumata, Masamune Ochiai | Sceneggiatura: Shozo Uehara, Keisuke Fujikawa, Tohojiro Andou | Disegni: Kazuo Komatsubara (ep. 1-48), Shingō Araki (ep. 49-74) | Studio: Toei Animation, Dynamic Planning | 1° trasmissione in Italia: 4 aprile 1978 – 15 aprile 2015 | Episodi: 74| Durata episodi: 24 min| Personaggi: Duke Fleed, Alcor, Venusia, Dottor Procton, Rigel, Mizar, Maria Grazia Fleed, Re Vega, Comandane Hydargos, Generale Gandal, Lady Gandal, Ministro Zuril, Hayashi, Yamada.

Il Grande Mazinga

Il Grande Mazinger precede Ufo Robot Goldrake e racconta la storia di Koji Kabuto che a bordo del Mazinga Z (robot) si trasferisce in America per studiare e lì avrà modo di difendere la terra insieme ai suoi amici Jun, Boss, Tetsuya con i loro rispettivi robot. Il loro compito sarà quello di affrontare e sconfiggere il nemico, i Mikenes (antico popolo miceneno) con a capo il Supremo Imperatore delle Tenebre.

Nome Originale: グレートマジンガー Gurēto Majingā | Regia: Tomoharu Katsumata, Nobuo Onuki, Takeshi Tamiya, Tetsuo Imazawa, Masayuki Akehi | Sceneggiatura: Keisuke Fujikawa, Tohojiro Andou, Susumu Takajira | Disegni: Keisuke Morishita | Studio: Toei Animation, Dynamic Planning | 1° trasmissione in Italia: 1979 | Episodi: 56| Durata episodi: 24 min| Personaggi: Tetsuya Tsurugi, Jun Hono, Professor Kenzo Kabuto, Shiro Kabuto, Boss, Nucke, Mucha, Professor Yumi, Haruna, amichetta di Shiro, Imperatore delle Tenebre, Generale Nero (chiamato anche Gran Signore delle Tenebre o Grande Signore delle Tenebre), Ministro Argos, Grande Maresciallo del Demonio, l’ex Dottor Inferno (Doctor Hell), Granduca Gorgon, Marchesa Yanus, Yuri Caesar, generale dei robot antropomorfi, Lord Rygan, generale dei robot mammiferi, Vardallah, generale dei robot uccelli, Drayato, generale dei robot rettili, Anghoras, generale dei robot acquatici, Scarabeth, generale dei robot insetti, Hardias, generale dei robot demoniaci, Koji Kabuto, Sayaka Yumi, Prof. Tonda, Signorina Mary Ann, Agente X, Principe Kerubinus.

Danguard

Danguard è un robot creato dal computer Urania che è stato ideato per colonizzare il decimo pianeta. La storia si basa sul gruppo di ricerca del dottor Oedo che hanno l’obiettivo di raggiungere questo decimo pianeta del sistema solare al fine di sfruttare risorse naturale per la sopravvivenza dell’umanità. Tuttavia il team si ritroverà ad affrontare battaglie contro l’acerrimo nemico Doppler che vorrà impossessarsi di quelle risorse a scopo malvagio.

Nome Originale: 惑星ロボ ダンガードA Wakusei robo Danguard Ace | Regia:

Tomoharu Katsumata, Nobutaka Nishizawa, Teruo Ishi, Kozo Takagaki, Masayuki Akehi | Sceneggiatura: Tatsuo Tamura, Shoji Yoshikawa, Mitsuru Mashima, Haruya Yamazaki | Disegni: Shingō Araki, Michi Himeno | Studio: Toei Animation | 1° trasmissione in Italia: 1978 | Episodi: 56 | Durata episodi: 24 | Personaggi: Nova Kirino, Arin Ichimonji, Capitano Dan/Cosmos Ichimonji, Dottor Galax, Tony Ouboshi, Banta Arai, Capitano Kudon, Katula, Kauban, Cancelliere Doppler, Vice Cancelliere Sigma, Fritz Harken.

Baldios – Il guerriero dello spazio

La storia si svolge nel sottosuolo dopo che gli abitanti del pianta Saul 1 sono stati costretti a lasciare a causa di inquinamento da radiazioni. Ma anche nel sottosuolo le difficoltà aumentano a causa dell’avanzare dei flussi radioattivi e della carenza di risorse alimentari. A spingere il gruppo di abitanti verso un nuovo pianeta da colonizzare è il professore Reigan che cerca di far sopravvivere il gruppo depurando l’aria e trovando i giusti accorgimenti per prolungare la loro vita. Ma il professore viene ferito mortalmente e sarà compito di Gattler, insieme agli altri personaggi della storia a cercare di fare il salto nell’iperspazio a bordo dell’astronave Argo. Tuttavia troveranno tantissimi nemici da affrontare e battaglie da combattere. E proprio a bordo del Robot Baldios che riusciranno a vincere numerose conquiste.

Nome Originale: 宇宙戦士 バルディオス, Uchū Senshi Barudiosu | Regia: Kazuyuki Hirokawa, Kazuya Miyazaki, Yuzo Yamada, Junji Nishimura | Sceneggiatura: Akiyoshi Sakai, Takeshi Sudo | Disegni: Osamu Kamijo | Studio: Ashi Productions, Kokusai Eigasha | 1° trasmissione in Italia: 18 novembre 1982 – 1982 | Episodi: 34 | Durata episodi: 25 minuti | Personaggi: Marin Reigan, Jonathan Bannister, Hera Queenstein, Jamie Hoshino, Raita Hokuto, Oliver Jack, Theo Gattler, Rosa Aphrodia, Morgan, Imperatore Triminias, Professor Reigan, Re Bard, Capitano Arman, Emily, Annie, Roy.

UFO Diapolon

La storia racconta di alcuni ragazzi che si risvegliano misteriosamente in una base dove uno scienziato di nome Labi. Uno dei ragazzi Takeshi, viene a scoprire di essere il figlio del Re del Pianeta Apolon e messo al sicuro sulla terra a causa di una guerra scoppiata sul suo pianeta. Suo padre, prima di morire aveva nascosto la chiave d’energia che serviva a far funzionare il simbolo di sole presente sul torace del ragazzo. Si ritroverà insieme ai suoi compagni di viaggio a pilotare il potete robot Diapolon formato da tre automi Trangu, Edda e Legga e insieme cercheranno di liberare il pianeta dall’invasione e sua madre fatta prigioniera.

Nome Originale: UFO戦士ダイアポロン UFO Senshi Daiapolon | Autore: Tetsu Kariya, Shigeru Tsuchiyama | Sceneggiatura: Daisuke Minato, Takao Koyama, Sōji Yoshikawa, Chikara Matsumoto, Takao Koyama, Yū Yamamoto | Disegni: Toyoo Ashida | Studio: Eiken | 1° trasmissione in Italia: 1981 | Episodi: 26 | Personaggi: Takeshi, Labi, Goro, Miky, Matsuo, Hideki, Gyranik, Ydo, Balai, Direttrice dell’Orfanotrofio, Regina del pianeta Apolon, Generale Gumez, Dazaan, Narratore.

L’imbattibile Daitarn 3

La trama si svolge all’inizio del XXI secolo dove un grande scienziato di nome Haran Sozo, dopo essersi trasferito su Marte crea un robot chiamato Meganoide. I robot però riescono a diventare indipendenti e uccidono il professore che li aveva creati e invadono Marte impossessandone. Ma il figlio minore dello scienziato riesce a scappare da Marte insieme ad altri cinque ragazzi a bordo del Daitarn 3, un potente robot con cui affronteranno i loro nemici.

Nome Originale: 無敵鋼人ダイターン3 Muteki kōjin Daitān 3 | Regia: Yoshiyuki Tomino, Minoru Onadani | Sceneggiatura: Yoshihisa Araki, Hiroyuki Hoshiyama, Ken’ichi Matsuzaki | Disegni: Norio Shioyama, Ishikazu Okumi | Studio: Sunrise | 1° trasmissione in Italia: 1980 | Episodi: 40| Durata episodi: 22 minuti | Personaggi: Banjo Haran, Beautiful “Beauty” Tachibana, Reika Sanjo, Garrison Tokida, Totta “Toppy” Toda, Don Zauker, Koros, Comandanti Meganoidi.

Jeeg robot d’acciaio

Protagonista di questo Anime è Hiroshi Shiba, un ragazzo che ha come obiettivo quello di diventare un pilota automobilistico professionista. Ma i suoi sogni cambiano direzione quando suo padre, famoso archeologo, perde la vita a causa di una regina misteriosa del regno Jamatai. Lo stesso Hiroshi subirà oppressioni da parte di questo regno, ma suo padre prima di morire lo trasforma in un robot e proprio questa particolarità lo renderà forte e gli darà lo scopo di proteggere la terra da questa regina di Himika.

Nome Originale: 鋼鉄ジーグ Kōtetsu Jīgu | Ideatore: Gō Nagai | Regia: Yoshio Nitta, Kazuja Miyazaki, Masayuki Akehi, Yugo Serikawa, Tomoharu Katsumata, Masamune Ochiai |Sceneggiatura: Toyohiro Andou, Hiroyasu Yamaura, Keisuke Fujikawa | Disegni: Kazuo Nakamura | Studio:

Toei Animation, Dynamic Planning| 1° trasmissione in Italia: 1979 | Episodi: 46 | Durata episodi: 30 | Personaggi: Hiroshi Shiba, Professor Senjiiro Shiba, Miwa Uzuki, Professor Dairi, Kikue Shiba, Mayumi Shiba, Shorty (Chibi), Don Myoseki, Pancho, Ghera, Toko, Signor Harada, Akira, Kie Shikawa, Dottor Bears, Saburo, Iris, Regina Himika, Ikima, Amaso, Mimashi, Imperatore del Drago, Flora, Soldati di Himika, Soldati dell’Imperatore, Jamatai, Takeru, Garas, La principessa delle Nevi, Il ragazzo preistorico.

Robotech

Robotech è l’insieme di tre serie di Anime e ha inizio nel 1999 quando una’astronave aliena si schianta su un’isola della terra chiamata Macross. Durante lo studio da parte di alcuni scienziati sull’astronave, un popklo di alieni chiamati Robotech attacca l’isola sottomettendo i suoi abitanti. Sarà successivamente un giovane e inesperto pilota che cercherà di risolvere la situazione combattendo contro questo popolo di Zentradi .

Nome Originale: Chōjikū Yōsai Macross, Chōjikū kidan Southern Cross, Kiko soseiki Mospeada| Autore: Carl Macek | Disegni: Shōji Kawamori | Studio: Harmony Gold | 1° trasmissione in Italia: marzo – luglio 1985 | Episodi: 85 | Personaggi: Vreetai, Exedore, Dolza, Lord Kyron, Myria, Meltradie, Henry J.Gloval, Lisa Hayes, Claudia Grant, Roy Fokker, Rick Hunter, Max Sterling.

Transformers (G1)

La storia dei Trasformers (particolari robot) comincia milioni di anni prima quando sulla Terra la razza umana ancora non esisteva. Loro, robot potenti, si ritrovano a combattere su Cybetron dove una guerra tecnologica minaccia la loro sopravvivenza. Sarà una geurra millenaria, dove gli Autobots cercheranno di rubare energia dalle basi Decepticons per sopravvivere e cercando di riconquistare il pianeta per instaurare una pace duratura.

Nome Originale: (戦え!超ロボット生命体トランスフォーマー, Tatakae! Chorobots seimeitai Transformers | Regia: Nelson Shin | Sceneggiatura: Douglas Booth, Donald F. Glut, David Wise | Disegni: Shōhei Kohara (stagione 1), Floro Dery | Studio: Toei Animation, AKOM, Tokyo Movie Shinsha, Sunbow | 1° trasmissione in Italia: Ottobre 1985 | Episodi: 98 | Durata episodi: 22 min | Personaggi: Commander, Saetta, Gancio, Tigre, Falco, Doc, Magigolino, Ariete, Cammello, Canguro, Lince, Freccia, Mistero, Pantera, Tuono, Lampo, Turbo, Grillo, Mulo, Aquila, Tiran, Tricex, Bronto, Stego, Reptilo, Roller, Megatron, Astrum, Corvo, Vampiro, Memor, Brutal, Tartar, Scarlet, Iena, Gufo, Reflector, Rantrox, Prudox, Atrox, Ringhio, Scudo, Braccio, Rollo, Rostro, Macigno, Devastator.