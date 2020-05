Migliori Anime sportivi anni 80

Quanti di voi sono nostalgici verso gli Anime degli anni 80 a tema sportivo? In quegli anni molte erano le serie che educavano i più giovani allo sport a cui si univano situazioni di tutti i giorni, le fatiche e le sfide che i protagonisti affrontavano per la loro passione sportiva. In questo articolo faremo una lista di quelle che sono stati gli spokon più gettonati di quegli anni

Mimì e la nazionale di pallavolo

Mimì è un anime al femminile che ha aperto la strada a tante serie su questo genere ed è ambientato in una palestra utilizzata per la pallavolo. Protagonista di quest’anime è Kozue Ayuhara, una pallavolista che, nonostante abbia subito gravi situazioni nella vita, ha continuato ossessivamente la sua passione e amore per la pallavolo. In ogni puntata si ritrova ad affrontare ardue sfide contro gli avversari o se stessa, ingegnandosi per nuove mosse e vivendo l’amicizia e l’amore tipica della sua età giovanile.

Nome Originale: アタックNo.1 Atakku Nanbā Wan | Regia: Eiji Okabe, Fumio Kurokawa, Yoshio Takeuchi | Composizione serie: Masaki Tsuji, Masaya Yamazaki, Mon Ichijo, Satoshi Dezaki, Tatsuo Tamura, Tsunehisa Itō | Disegni: Eiichi Nakamura | Studio:

TMS Entertainment | 1° trasmissione in Italia: 1981 – 1983 | Episodi: 104 | Durata episodi: 24 minuti | Editore IT: Yamato Video, Hobby & Work | Personaggi: Mimy Ayuhara, Midori Hayakawa,Shunsuke Hongo, Sutomo Ichinose

Holly & Benjii – Due Fuoriclasse

Se per il pubblico femminile c’era la pallavolo, per i maschietti sicuramente il calcio e con Holly & Benjii questo sport tra gli anime riesce a decollare in successi. La serie ha come protagonista Holly (Oliver Hutton), uno studente delle elementari che fa del calcio la sua passione nella vita. Infatti, volendo raggiungere la meta di campione del mondo, inizia a far parte della squadra di calcio chiamata Newppy e successivamente New Team e affrontare, episodio dopo episodio, squadre diverse e vincendo le partite. Si ritroverà a scontrarsi con avversari come Mark Lenders, un avversario tutt’altro che leale, ed incontrare Benjii prima avversario e poi grande amico.

No ome Originale: キャプテン翼 Kyaputen Tsubasa | Regia: Hiroyoshi Mitsunobu | Composizione serie: Hiromichi Shigegaki, Hyota Ezu, Masao Kodaira | Disegni: Nobuhiro Okasako | Studio: Tsuchida Production | 1° trasmissione in Italia: 19 luglio 1986 | Episodi: 128 | Durata episodi: | Autore: Yōichi Takahashi | Personaggi: Holly (Oliver Hutton), Benji (Benjamin Price), Tom Becker, Mark Lenders, Bruce Harper, Julian Ross, Danny Mellow, Alan Crocker.

Rocky Joe

Nella lista dei migliori anime anni 80 a tema sportivo, non può mancare Rocky Joe con il suo pugilato. Infatti tutta la storia è incentrato su questo ragazzo di nome Joe Yabuki, un giovane arrabbiato che dopo essere passato da un orfanotrofio all’altro, trova la sua valvola di sfogo proprio in questo sport. Ma non è solo uno sfogarsi, ma i duri allenamenti e la forza di vincere lo porteranno a mettere ordine nella sua vita.

Nome Originale: あしたのジョー Ashita no Jō?, “Joe del domani” | Regia: Osamu Dezaki, Yoshiyuki Tomino, Noboru Ishiguro, Sōji Yoshikawa, Hideo Nishimaki, Kazunori Tanahashi, Norio Kitashima | Composizione serie: Shun’ichi Yukimuro, Tadaaki Yamazaki, Tsunehisa Itō, Tatsuo Tamura, Seiji Matsuoka, Haruya Yamazaki, Junichi Miyata | Disegni: Shingō Araki, Akio Sugino, Akihiro Kanayama | Studio: Mushi Productions | 1° trasmissione in Italia: Aprile 1982 | Episodi: 79 | Durata episodi: 24 min | Autore: Asao Takamori

Jenny La tennista

Anche il tennis diventa tema di una delle serie più gettonate degli anni 80 con Jenny la Tennista, protagonista di questa serie da cui prende anche il nome. Jenny è una ragazza molto anonima che ama il tennis e decide di seguire la sua passione iscrivendosi in questo club del liceo. A incontrare e scontrarsi per potersi allenare in questo sport è Reika, chiamata Madame Butterfly e sottoporsi a duri allenamenti da parte del severo allenatore Jeremy. Ma quest’ultimo la allena moltissimo sia per farla migliorare sia per una questione affettiva visto che la ragazza gli ricorda molto sua madre.

Nome Originale: | Regia: Osamu Dezaki | Composizione serie: Mitsuru Majima, Tatsuo Tamura, Toshio Takeuchi | Disegni: Akio Sugino, Takeo Kitahara | Studio: Tokyo Movie | 1° trasmissione in Italia: 1982 – 1983 | Episodi: 26 | Durata episodi: 25 min |Autore: Sumika Yamamoto | Personaggi: Hiromi Oka, Jenny Nolan, Jin Munakata, Reika Ryuzaki, Ranko Midorikawa, Evelyn, Takayuki Todo, Maki Aikawa, Takashi Chiba, Yuu Ozaki.

Dash Kappei – Gigi la Trottola

Forse uno dei più famosi anime degli anni 80 è proprio Gigi la trottola dove un piccolo giovane decide di seguire la sua passione per la pallacanestro. Nonostante la sua statura minuta, riesce a farsi strada e diventare un campione. La serie è molto particolare, assolutamente demenziale e con battute e scene assolutamente divertenti.

Nome Originale: ダッシュ勝平 Dasshu Kappei | Regia: Masayuki Hayashi, Seitarō Hara | Disegni: Shogakukan | Studio: Tatsunoko | 1° trasmissione in Italia: 1983 | Episodi: 65 | Durata episodi: 21 min | Autore: Masayuki Hayashi, Seitarō Hara | Personaggi: Kappei Sakamoto, Kaoru Tachibana , Kyōshirō Nemuri, Piccolo John , Akane Aki , Seiichiro , Daiba (Alan), Dick , Tomato

Mila e Shiro – due cuori nella pallavolo

Altro Anime al femminile è Mila e Shiro, che come Mimì ha generato un numeroso pubblico ed è stata una delle serie più famose degli anni 80. Questa serie è stata ripetuta molte volte sulle emittenti televisive, uscendo anche con dvd rimasterizzato negli ultimi anni. Quest’anime racconta di Mila, una ragazza orfana di madre (ma che poi ritroverà a fine stagione), ama la pallavolo e inizia ad intraprendere duri allenamenti solo per vedere il suo amore Shiro, anch’esso nella pallavolo. Ciò che comincia prima con uno sport a tempo libero, diventerà poi il suo grande amore verso cui riverserà l’intera sua esistenza. Puntata dopo puntata incontrerà acerrime nemiche alcune delle quali, Nami e Kaori, diventeranno le sue più care amiche e con cui arriverà alla nazionale. Negli episodi vedremo duri allenamenti, malumori, strategie e tanta tanta amicizia.

Nome Originale: アタッカーYOU! Atakkā Yū! | Regia: Kazuyuki Okaseko, Masari Sasahiro | Composizione serie:

Hideki Sonoda, Toyohiro Andou, Yoshihisa Araki | Disegni: Shizuo Koizumi | Studio: Knack Co. Ltd. | 1° trasmissione in Italia: 25 febbraio 1986 – gennaio 1987 | Episodi: 58| Durata episodi: 24 min | Autore: Jun Makimura, Shizuo Koizumi | Personaggi: Mila Hazuki, Kaori Takigawa, Nami Hayase, Shiro Tachiki, Toshiko Hazuki, Daisaku Daimon, Dani Mitamura, Chibi

Hilary

Seppur anch’essa un’anime al femminile, Hilary con il suo nastro ha riscosso molto successo raccogliendo consensi specialmente tra le ragazze che hanno amato da subito la ginnastica ritmica. La storia racconta di questa giovane liceale di nome Hilary che si ritrova ad allenarsi nel suo sport amato e al tempo stesso ad affrontare storie di cuore divisa tra i due ragazzi che la corteggiano: Willy e Federico.

Nome Originale: 光の伝説 Hikari no densetsu | Regia:

Tomomi Mochizuki | Composizione serie: Hideki Sonoda, Mami Watanabe, Yasushi Hirano | Disegni: Michitaka Kikuchi, Toyoko Hashimoto | Studio: Tatsunoko | 1° trasmissione in Italia: 18 gennaio 1988 | Episodi: 19| Durata episodi: 24 minuti | Editore IT: Yamato Video (VHS) | Personaggi: Hikari Kamijo , Takaaki Ooishi , Hazuki Shiina , Mao Natsukaw , Megumi Mita , Miyako Kamijo , Satomi Yamazaki , Maria Lenova , Nanako Sakura , Mizuki Amamiya “Micky” , Elena Bercowa, Fumiko Kiryu , Keisuke Togashi , Diana Groicheva

Prendi il mondo e vai

Seppur non molto famoso, può essere considerata come una degli Anime con contenuto sportivo molto più profondo. In “Prendi il mondo e vai” lo sport di cui si parla è il baseball in cui si racconta la storia di due fratelli, uno molto pigro e l’altro un campione di questo sport. Per uno sfortunato incidente il giovane sportivo viene a mancare e l’altro fratello decide di seguire il suo sogno e lavorare affinchè possa intraprendere la sua stessa carriera.

Nome Originale: タッチ Tatchi | Regia: Hiroko Tokita | Composizione serie: Tomoko Konparu | Disegni: Minoru Maeda | Studio: Group TAC, Gallop | 1° trasmissione in Italia: 13 settembre 1988 | Episodi: 101| Durata episodi: 24 min | Autore: Mitsuru Adachi | Personaggi: Tom Brandell, Kim Brandell, Minami, Signor Brandel, Signora Brandell, Punch , Toshio Asakura , Giancarlo, Shōhei Harada , Nello, Chicca, Emanuele, Marco Roccaforte, Signor Doriano, Sandra, Giulio