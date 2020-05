Spie sotto copertura disponibile da oggi in Bluray e DVD

Will Smith e Tom Holland sono le voci protagoniste di questo esilarante film d’animazione 20th Century Studios. L’agente super segreto Lance Sterling e il giovane scienziato Walter Beckett sono due personalità quasi agli antipodi. Lance è calmo, gentile e impeccabile, Walter nulla di tutto ciò. Un evento fortuito unirà i due improbabili eroi che dovranno imparare a contare l’uno sull’altro per la più importante delle missioni: salvare il pianeta.

Il brivido irresistibile di Spie Sotto Copertura è ora disponibile nelle case dei fan in Blu-Ray e DVD. Il formato Blu-Ray include tanti contenuti extra, tra cui varie featurette sulla realizzazione del film e due fantastici videoclip musicali. I bonus comprendono anche la possibilità di guardare il film in “Modalità Spia Super Segreta”, un approfondimento che trasporterà gli spettatori all’interno del film per svelarne curiosità, Easter Eggs e retroscena.

Contenuti extra:

Guarda il film in Modalità Spia Super Segreta

Infiltriamoci nei Blue Sky Studios

Guida top secret ai gadget

Videoclip “Then There Were Two”Videoclip “Freak of Nature”

Creare la colonna Sonora “Then There Were Two”

Creare la colonna Sonora “Freak of Nature”Galleria

SPECIFICHE TECNICHE: