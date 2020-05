I migliori Anime anni 80

In questo articolo vi presenteremo alcune tra le serie migliori degli anni 80, quelle che sono rimaste nel cuore, quelle da cui hanno preso ispirazioni gli anime attuali.

Lovely Sara

Lovely Sara è una delle serie più famose degli anni 80, replicata più volte anche ai giorni d’oggi che racconta le vicende di una bambina in un collegio prestigioso francese che si ritrova ad affrontare tante situazioni difficili. Dopo la morte di suo padre, la piccola principessa si ritrova a perdere ogni cosa passando da alunna del collegio a umile serva costretta a vivere una vita triste e sola fatta di duro lavoro, ingiurie da parte di Miss Minchin che ha verso di lei un atteggiamento dispotico e a volte spietato. Ma le vicende cambieranno quando un vicino di casa avrà cuore per la piccola per poi scoprire che era proprio lei la bambina che cercava e a cui suo padre aveva lasciato tanti averi portandola ad essere la principessa dei diamanti.

Capitan Harlock

Altra serie famossima è Capitan Harlock da cui hanno preso ispirazione tanti anime dei nostri tempi. L’Anime racconta del capitano Harlock che emarginato diventa un pirata alla guida di un’astronave spaziale chiamata Arcadia. Il capitano, dopo essersi ribellato al governo della terra, decide di intraprendere una missione a bordo della sua navicella per la salvezza dell’umanità.

Lamu

Chi non conosce Lamu? E’ il personaggio femminile forse più conosciuto degli anni 80 e narra le vicende della giovane ragazza scesa dallo spazio che va a vivere sulla terra nella casa di Ataru Moroboshi, un liceale molto sfortunato ma al tempo stesso donnaiolo. Ed è proprio a causa di questo comportamento che subirà tantissime scariche di fulmini dalla ragazza spaziale gelosa dei suoi atteggiamenti da latin lover nei confronti delle altre ragazze.

C’era una volta pollon

Con questo cartone molti hanno imparato le vicende della mitologia greca in cui la piccola Pollon ne è la protagonista. Figlia di Apollo, dio del Sole, cercherà in tutti i modi di diventare una dea affrontando missioni che la porteranno sempre più vicina al suo desiderio. E mentre i dei dell’olimpo e i cittadini della terra combineranno guai, la piccola Pollon con l’aiuto di un piccolo potere troverà sempre la situazioni per affrontare il problema e risolverlo. In tutta la storia incontrerà personaggi e viaggerà sempre in compagnia del suo amico del cuore Eros.

I Cavalieri dello Zodiaco

L’Anime è ambientato nel XX secolo dove le divinità dell’antichità sono reali e lottano tra di loro per la supremazia del pianeta. Ed è proprio qui che intervengono i protagonisti della saga, i cavalieri dello zodiaco che si battono le le loro divinità utilizzando l’energia spirituale (Cosmo) e utilizzando splendide armature che li contraddistinguono.

Georgie

Georgie è uno degli anime più seguite dal pubblico femminile ambientata in una cosa dove ci sono due fratelli e la piccola sorellina Georgie, adottata dalla famiglia e super coccolata fino a quando il papà muore e la mamma inizia a provare un certo astio per la piccola. Georgie crescerà insieme ai due fratelli fin quando si innamorerà del giovane Laurel e partirà sotto copertura proprio per seguirlo. A quel punto i due fratelli partono per ricercare la loro Georgie e si ritroveranno a vivere vicende in contesti diversi l’uno dall’altro.

Ranma 1/2

Chi non conosce Ranma 1/2? Una storia particolare che ha come protagonisti Ranma, suo padre e la famiglia Tendo. Ranma e suo padre durante un allenamento presso le sorgenti Cinesi cadono in due sorgenti diverse che li trasformano lui in una donna e il padre in un panda. Infatti ogni volta che si bagnano con acqua fredda si trasformano. Ma come loro anche altri personaggi della storia che hanno avuto lo stesso destino. L’ambientazione è quella del liceo dove Ranma, e le sorelle tendo frequentano e dove dovranno affrontare i vari amici/nemici in storie di tutti i giorni.

Yattaman

Protagonisti di Yattaman sono due giovani ragazzi che in varie parti del tempo affrontano il trio di truffatori conosciuti come Trio Drombo. Infatti puntualmente in ogni episodio si affronteranno con i loro automi e il trio dei ladri cercheranno in tutti i modi di vincerli ma senza mai riuscirci. La banda dei ladri ha l’abitudine di viaggiare nel tempo e cercare di rubare un oggetto diverso di volta in volta in una particolare epoca e città.

Hello Spank

Hello Spank è la storia di un piccolo cane di nome Spank che vive con la sua padroncina Aiko e insieme affronteranno tante avventure dove sarà evidente che Spank è un combinaguai insieme al suo amico gatto Torakichi, entrambi innamorati della raffinata Micia. Nell’anime ci saranno tanti personaggi, tra cui gli amici di scuola di Aiko, gli animali e l’ambientazione estiva che è presente in quasi tutta la serie

Kiss me Licia

Se vi piacciono le serie musicali, Kiss me Licia è quella che fa per voi e racconta delle vicende di un gruppo rock “I Beehive” e di Licia, una giovane ragazza che vive con suo padre e lavora nel ristorante di famiglia. Satomi e Mirko saranno i due del gruppo innamorati della giovane Licia e lei dovrà decidere quale dei due ama. Nel frattempo tante vicende faranno da contorno alla storia d’amore tra cui i personaggi di Andrea (fratello di Mirko) e Giuliano, il suo gatto innamorato delle polpette di maiale di Marrabbio (papà di Licia).

Mila e Shiro

Anche Mila e Shiro è una delle serie che puntualmente vengono ripresentate sulle emittenti televisive di oggi ed è una serie che gira intorno allo sport della pallavolo. Protagonista della serie è Mila insieme al suo amore Shiro e alle amiche rivali di ogni partita Nami e Kaori. Duri allenamenti, prove e sfide da superare, amicizia e amore saranno i temi di quella serie, gettonatissima negli anni 80.

Lista delle migliori Serie Anni 80

Di serie anni 80 molto apprezzate ce ne sono moltissime e noi abbiamo voluto elencarvi qui di seguito le più importanti.