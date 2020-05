KID-E-CATS – DOLCI GATTINI: Le prime stagioni in DVD con Koch Media

Koch Media Italia è felice di annunciare di aver appena siglato un accordo con APC Kids, la divisione di intrattenimento per bambini della società di produzione e distribuzione APC Studios, per distribuire le prime due stagioniin DVD di“Kid-E-Cats – Dolci Gattini”, una serie animata russa in onda in Italia su Cartoonito (Canale 46).

“Kid-E-Cats – Dolci Gattini” racconta le avventure quotidiane di una simpatica famiglia di gattini. I tre fratelli Cookie, Budino e Chicca, vivono in una piccola città. Sono allegri, curiosi, amano giocare, mangiare il gelato, cantare e scoprire il mondo che li circonda. Chicca è la più piccola, eppure la più matura dei tre. Non si dà mai per vinta e spesso è lei a risolvere situazioni difficili. Il suo motto è “So cosa fare!”. Cookie è il gattino più attivo e instancabile, ama gli sport e i giochi all’aria aperta. Il suo carattere coraggioso fa sì che proponga sempre le soluzioni più temerarie e fantasiose. Budino, invece, legge moltissimi libri, è paffuto e talvolta un po’ pigro, ma quando si tratta di aiutare i suoi fratelli o giocare con loro, non si tira mai indietro.

Ogni giorno il simpatico trio dovrà risolvere un problema. Per riuscirci Cookie, Budino e Chicca dovranno essere pronti ad entrare in azione e ad escogitare insieme soluzioni ingegnose. Ad aiutarli in queste divertenti avventure, ci saranno i fidati amici Tortina, Razzo e Boris. I piccoli protagonisti, affrontando con entusiasmo e vitalità le sfide quotidiane, impareranno ad esprimere le proprie emozioni e ad aiutarsi a vicenda. Grazie alla loro fervida immaginazione e a qualche saggio consiglio da parte dei genitori, scopriranno che non bisogna mai darsi per vinti.

“Kid-E-Cats – Dolci Gattini” trasmette ai bambini valori come l’amicizia e l’importanza di affrontare i problemi con positività.

“È davvero sorprendente che il nostro marchio stia crescendo così rapidamente in tutto il mondo”, ha affermato Ksenia Gordienko, Director del Dipartimento di Animazione di CTC Media. “Ogni vendita internazionale di ‘Kid-E-Cats – Dolci Gattini’ è un grande passo verso il successo del franchise. Siamo sulla buona strada per costruire un forte marchio internazionale con l’aiuto dei nostri partner di APC Kids“.

“Siamo molto felici di poter annunciare questo nuovo accordo con APC Kids e di accogliere la property ‘Kid-E-Cats-Dolci Gattini’ nella nostra ricca line-up” ha dichiarato Umberto Bettini, Country Manager di Koch Media Italia. “Siamo orgogliosi che, ancora una volta, un brand tanto importante del mercato kids sia stato affidato alla nostra distribuzione, così come è successo per le proprietà intellettuali di maggior successo degli ultimi anni.”

Le prime due stagioni di “Kid-E-Cats – Dolci Gattini” saranno presto disponibili in DVD.